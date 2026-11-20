מסמכים רשמיים מפלורידה ארה"ב מגלים שחברת אבטחה פרטית ביצעה מעקב שוטף אחר איומים על משפחת נתניהו. לא ידוע מי משלם על השירותים הללו. מהמסמכים גם עולה שמשטרת הלנדייל ביץ', עיירת החוף שבה התגורר יאיר נתניהו, היתה בקשר עם ה-FBI והשירות החשאי האמריקאי באשר לנוכחותו בעיירה, אך לפי המסמכים לא הגבירה בשום שלב את הפטרולים המשטרתיים סביב מקום מגוריו.

המידע הזה כלול בעשרות מסמכים רשמיים ותכתובות דואר אלקטרוני של עיריית הלנדייל ביץ' (Hallandale Beach) והמשטרה המקומית, שהגיעו לידי שומרים לאחרונה ובהם מוזכר שמו של נתניהו וכתובת המגדל היוקרתי שבו התגורר בעת שהותו בפלורידה. במסמכים, המתפרסים מ-2024 ועד לאחרונה, לא מופיעות אינדיקציות לכך שהיו איומים איראניים על נתניהו או לעצם חילוץ החירום שלו מארה"ב שעליו פורסם באוגוסט האחרון. עם זאת יצוין שלא מן הנמנע שהרשויות המקומיות לא יודעו על איומים שכאלו ולכן אין להם איזכור במסמכים.

טיפ מאנליסט

המסמך הרלוונטי הראשון שבו מוזכר יאיר נתניהו בהלנדייל ביץ' הוא מפברואר 2024. בהמשך ל פרסומים על כך שנתניהו מתגורר בעיירה, שלחה ראשת העיר ג'וי קופר מייל לבכיר אחר בעירייה וצירפה אליו את אחת הידיעות. היא כתבה לו, "אני יודעת שהוא פה, אבל נראה שהתקשורת למדה על זה מעורך הדין שברבר על כך שהוא מייצג אותו". הקולגה השיב לה ש"זה שם אותו בסכנה רצינית", וקופר השיבה במילת גנאי כלפי עורך הדין.

גלריה הציוץ עם חדר המעליות לכאורה בבניין של יאיר נתניהו ( צילום: מתוך X )

יצוין שבאותה תקופה יוצג נתניהו על ידי עורך דין אמריקאי לענייני הגירה, אבל אין כל אינדיקציה לכך שהמידע אודות כתובתו של נתניהו בפלורידה אכן הגיע ממנו. קופר, אגב, היא אוהדת ישראל שביקרה לאחרונה בארץ. מסמכים אחרים מאותה התקופה מזכירים פרסומים נוספים על שהותו של נתניהו באזור, כמו גם אירוע מקומי שבו אמור היה להשתתף.

אך החומרים המעניינים יותר נכתבו במהלך השנה הנוכחית, כשההד התקשורתי סביב מגוריו של נתניהו בארצות הברית דווקא שכך. עולה מהם בין השאר, שהרשויות המקומיות היו בקשר עם אנשי ה-FBI באשר לנוכחותו של נתניהו בעיר. כך למשל, במרץ השנה קיבל מפקד משטרת הלנדייל ביץ' מייל מחורחה גונזלס, סוכן מיוחד בכח משימה של ה-FBI למאבק בטרור. "צ'יף", כתב הסוכן גונזלס, "המחלקה לאכיפת החוק של פלורידה (FDLE) קיבלה טיפ מאנליסט שעובד ב-Crisis 24, חברה פרטית המתמחה בהערכות סיכון גבוה עבור אישים בולטים".

"האנליסט", הוסיף גונזלס, "דיווח כי במהלך מחקר שערך על ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, גילה שבנו של נתניהו, יאיר נתניהו, המתגורר בעירך, עשוי להיות יעד למעקב מטריד (סטוקינג). האנליסט איתר כמה פוסטים ברשתות החברתיות שעוסקים ביאיר נתניהו ובמקום הימצאו (…) בשל אופי הפוסטים והחשש לשלומו, המידע הועבר אלינו מיד לבדיקה ולטיפול נוסף. מצורפים לעיונך הטיפ המקורי וכן הפוסטים הרלוונטיים ברשתות החברתיות. אם תזדקק למידע נוסף או אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אליי". למייל היה מכותב גם נציג של השירות החשאי האמריקאי ואיש FBI נוסף.

פעילות שעשויה להעיד על תכנון מקדים

חברת Crisis24 היא חברה גלובלית לניהול סיכונים, אבטחה וניהול משברים, הפועלת כחברה-בת של תאגיד האבטחה הבינלאומי GardaWorld. החברה מספקת פתרונות מתקדמים לתאגידים רב-לאומיים, גופים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ואנשים בעלי פרופיל ציבורי גבוה, במטרה לסייע להם להעריך איומים ולהיערך אליהם בזמן אמת. שירותי החברה כוללים מודיעין סיכונים רציף (בנושאי בריאות, גיאופוליטיקה, טרור ותשתיות), ניהול משברים ופינוי חירום, שירותי הגנה אישית ועוד. החברה לא מפרסמת פומבית את עלות השירותים שלה אולם מפרסומים שונים עולה ששירותי הניטור שלה עולים בין 100 אלף ל-500 אלף דולרים בשנה עם התחייבות לתקופת מעקב של שנה לפחות.

לא תוגברה האבטחה. יאיר נתניהו ומשטרת הלנדייל ביץ' ( צילום: רויטרס, יאיר שגיא )

הדוח של Crisis24 שהוזכר נכתב על ידי ארנסטו פדייה (Padilla) אנליסט מודיעין אבטחתי בחברה. "בתפקידי הנוכחי אני מספק מודיעין עדכני ובר-פעולה כדי לסייע באבטחת לקוחותינו הבולטים", כתב פדייה ל-FBI במרץ השנה. "אני פונה מכיוון שבמהלך המחקר שביצעתי נתקלתי באדם שנראה כי מפרסם באופן מתמשך פוסטים המתייחסים במפורש לממשלת ישראל ולבכירים ישראלים. האדם, יחד עם העוקבים שלו ברשת, מפרסם לכאורה באופן מתמשך אמירות המייחלות למותו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. על פי הפוסטים שלו, האדם מתגורר ככל הנראה במיאמי, פלורידה. הוא שיתף שוב ושוב תמונות מחוץ לבניין דירות שלפי ההערכה יאיר נתניהו מתגורר בו, יחד עם כתובת הבניין".

פדייה הוסיף, ש"הפוסטים של האדם בנושאים הקשורים לישראל מתפרסמים מדי שבוע, אם לא מדי יום. באחד המקרים פרסם האדם תמונה שנראה כי צולמה בחדר המכונות של המעליות, והזמין את יאיר (באמצעות תיוג לפרופיל שלו ברשת X. א"ב) להיכנס לאחת המעליות. בפוסט האחרון שיתף המשתמש תמונה של הבניין יחד עם הערה שחשפה מידע אבטחתי שעשוי להיות רגיש". פדייה הוסיף ש"בעיני הצוות שלי, פעילות זו עשויה להעיד על תכנון מקדים לפעולה, ורצינו להעביר את המידע לרשויות המתאימות מתוך זהירות יתרה". פדייה צירף למייל צילומי מסך עם קישורים לפרסומים שהוזכרו, וציין כי ישמח לענות לשאלות הרשויות בעניין.

על פי בדיקת שומרים, מדובר בחשבון פעיל מאוד של אדם העוסק לכאורה בנדל"ן בדרום פלורידה, היכן שנתניהו התגורר. החשבון - ששומרים בחר שלא לשתף קישור אליו - כולל תכנים אנטי-ישראליים לצד תכנים בדמות צילומים מבניינים שונים אותם מתאר המפרסם ככאלה שהוא אחראי להשכרתם. בחשבון עדיין מופיעה התמונה שצולמה לכאורה בחדר המעליות בבניין בו התגורר נתניהו.

המייל של פדייה לא חשף מיהו הלקוח שמשלם לחברה שלו על עבודת המעקב. מבדיקת התקשרויות של ממשלת ישראל לא נמצאה התקשרות פומבית עם Crisis 24 או עם חברת-האם שלה. פדייה עצמו לא השיב לפניית שומרים.

כך או אחרת: על פי המסמכים, מפקד המשטרה המקומית העביר את הטיפול בנושא לסגנו, שפנה לקצין הביטחון של הקונסוליה הישראלית במיאמי עם הפרטים. איש המשטרה ביקש לוודא מול הקונסוליה, האם נדרשות פעולות כלשהן מצידם וכתב כי למיטב הבנתו יאיר נתניהו לא נמצא אותה העת בעיר. קצין הביטחון של הקונסוליה הודה לו על הפרטים ואישר כי נתניהו לא נמצא במקום.

כמה חודשים אחר כך, בספטמבר השנה, נמצאה במסמכים התכתבות שעסקה בשאלה האם תוגברה האבטחה סביב בניין מגוריו של נתניהו. ההתכתבות החלה בעקבות שאלה עיתונאית בעניין שגררה בירור פנימי. ראשת המטה של מפקד המשטרה כתבה, כי לא קיימים רישומים על תגבור אבטחה וכי "לא היו שיבוצים של שוטרים לתפקידי אבטחה מחוץ למשמרת או בשעות נוספות" באזור.