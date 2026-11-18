אחרי שקיבלה אישור רשמי לפעילותה, חברת Skyports Infrastructure המתמחה בפיתוח ותפעול של ורטיפורטים (תחנות המראה ונחיתה אנכיות), תפעיל את תחנת המוניות האוויריות הראשונה במרינה של דובאי. כך לפי דיווח סוכנות הידיעות האמירתית הרשמית.

המונית המעופפת החדשה של אובר ( Uber/Joby )

בדיווח נכתב כי מדובר בשיתוף פעולה עם רשות הדרכים והתחבורה בדובאי ובאמירויות, שייצא לדרך אחרי קבלת האישור הרשמי מהרשות הכללית לתעופה אזרחית. האישור ניתן להפעלה מסחרית של מטוסים חשמליים להמראה ונחיתה אנכית, בנתיב הקבוע הראשון בעולם למוניות אוויריות בין שתי תחנות. החיבור מאזור המרינה ייעשה מול התחנה הראשית שתוקם ליד נמל התעופה הבינלאומי של דובאי.

עוד עולה מהדיווח כי חברת Joby Aviation תפעיל את הטיסות באמצעות כלי טיס שתוכננו לסביבה עירונית - המאופיינים באפס פליטות מזהמים, רמות רעש נמוכות ומהירויות של עד כ-320 קמ"ש. המעבר בין שתי התחנות מתוכנן להיות פחות מ-10 דקות, לעומת 35 דקות ברכב. נמסר בנוסף כי הפעילות המסחרית צפויה להתחיל לאחר קבלת כל האישורים התפעוליים ועמידה בכל הדרישות.

חברת Joby מבצעת טיסות ניסוי מאוישות בדובאי כבר מיוני 2025, ובנובמבר 2025 השלימה את טיסתה הראשונה בין שתי נקודות באמירויות: בין אתר ניסוי במרגם שבמזרח דובאי ועד נמל התעופה הבינלאומי אל מכתום, שגם הוא בדובאי.

לפי סוכנות הידיעות האמירתית, התחנה החדשה מתוכננת לקיבולת של כ-84 אלף נוסעים בשנה, ועד כ-21 אלף נחיתות. היא כוללת טרמינל נוסעים, עמדת טעינה, אזור לנחיתה והמראה ורחבת חניה לכלי הטיס. הפעילות צפויה להיות רציפה וכלי טיס אחד יוכל להמריא בזמן שהאחר נוחת, ללא הפרעה. עוד נמסר: "התכנון עומד בסטנדרטים למתקני תעופה, בפיקוח הרשות הכללית לתעופה אזרחית, תוך הבטחת בטיחות, יעילות ועמידות. במקביל, מפתחים שתי תחנות נוספות במרכז דובאי ובפאלם ג'ומיירה בדובאי, במטרה להקים את רשת המוניות האוויריות הראשונה".

אחמד בהרוזיאן, בכיר ברשות הדרכים והתחבורה בדובאי, ומי שעומד גם בראש הוועדה לניידות אווירית ואוטונומית, צוטט בדיווח כשאמר כי האתר החדש משתלב עם התחבורה הציבורית, ומספק קישוריות חלקה בין יעדים מרכזיים. בכיר ברשות התעופה האזרחית הכללית, בשם עקיל אחמד א-זרעוני, אמר כי העובדה שיש שתי תחנות כאלה בדובאי מחזקת את מוכנות התשתית עבור תחום הניידות האווירית במדינה וכי הדבר מתקיים במסגרת המעניקה עדיפות לבטיחות ומטפחת שיתופי פעולה.