רגע אחרי אירוע גשם נוסף בחודש ספטמבר החריג שבעיצומו אנחנו נמצאים, מחר (ראשון), ערב יום הכיפורים, נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה. ביום הכיפורים עצמו יהיה שוב חם ויבש בפנים הארץ. בחוף ובשפלה יגיעו הטמפרטורות במהלך יום הכיפורים ל-30 מעלות, עם 65% לחות - וישררו עומסי חום כבדים. בהמשך השבוע, לקראת חג סוכות, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו נוחות.
ובחזרה לסוף השבוע: השליש האחרון של חודש ספטמבר טרם הגיע, וכבר מסכמים בישראל אירוע גשם שלישי לעונה, שפקד אותנו במהלך יום שישי - והניב בצפון הארץ כמויות משקעים גבוהות ביחס לממוצע הרב שנתי לחודש, אשר עמד על בין 3 ל-5 מ"מ.
כמו באירוע הקודם שאירע בסוף אוגוסט, כמויות הגשם הגדולות ירדו גם בלבנון, אך גם בתחנות המדידה בישראל שסמוכות לגבול ירדו כמויות גדולות. שיאנית הגשם באירוע הנוכחי הייתה המושבה מטולה עם כמות מצטברת של 24.5 מ"מ. במתת ובשומרה שבגבול הצפון ירדו 19 מ"מ ובנווה אטי"ב למרגלות החרמון 18 מ"מ.
דרומה יותר הגשם היה מקומי יותר שירד במהלך שעות היום והערב. במישור החוף המרכזי והדרומי וכן באזור הרי ירושלים, בשומרון ובעמקים. ביישוב עלי שבשומרון הצטברו 8 מ"מ, בניצנים שבחוף הדרומי 5 מ"מ ואפילו בתל אביב (בצפון העיר) ירדו 2 מ"מ. ירושלים הבירה הסתפקה במעט פחות ממילימטר.
גם הטמפרטורות ירדו במהלך סוף השבוע והיום היו נמוכות מהרגיל בהרים, שם הורגשה אווירה סתווית של ממש.