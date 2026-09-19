רגע אחרי אירוע גשם נוסף בחודש ספטמבר החריג שבעיצומו אנחנו נמצאים, מחר (ראשון), ערב יום הכיפורים, נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה. ביום הכיפורים עצמו יהיה שוב חם ויבש בפנים הארץ. בחוף ובשפלה יגיעו הטמפרטורות במהלך יום הכיפורים ל-30 מעלות, עם 65% לחות - וישררו עומסי חום כבדים. בהמשך השבוע, לקראת חג סוכות, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו נוחות.