כרם מג'ד ג'מאל הלסה, פעוט בן שנה וחצי ממזרח ירושלים, מת הבוקר (שני) מחנק, על פי החשד בעקבות בליעת גרעין. "בני המשפחה באבל כבד, למרות הניסיונות להציל את חייו של הפעוט, לא הצליחו למנוע את מותו", אמרו מקורבים למשפחה.

הפעוט כרם מג'ד ג'מאל הלסה, בן שנה וחצי, מת לאחר שנחנק מבליעת גרעין

לדבריהם, "אנחנו עומדים לצד המשפחה בשעה קשה וכואבת זו. כרם היה ילד מיוחד ואהוב על כולם. בני המשפחה נהגו לשחק איתו ולצחוק איתו, עד שהתרחש האסון שהפך את חייהם לטרגדיה".

בהדרכה שהעביר בעבר באולפן ynet ישראל וינגרטן, מדריך ראשי בבית ספר לפרמדיקים של מד"א, הוא הסביר מהן הפעולות החשובות שיצילו את הילדים מחנק במקרה הצורך .

"חנק זה גורם מאוד מאוד פתיר ברוב המצבים אם אנחנו יודעים לבצע כמה פעולות בסיסיות", אמר וינגרטן, "הפעולה הבסיסית הראשונה שאנחנו מדברים עליה היא להתקשר 101. בראש ובראשונה לקרוא לעזרה. הפעולה השנייה היא לראות אם הילד, איתנו, אם הוא איתנו לא לתת לו לשתות או לדחוף דברים לפה. הוא יכול להשתעל אז שישתעל. למה? כי בריאות שלנו תמיד יש אוויר 'ספייר', שאם נשמש אותו לשיעול זה כמו לחץ שיגרום לאותו גוף זר לצאת. צריך לקחת את הילד, לשים אותו על היד שלנו, להכניס שתי אצבעות לתוך הלחיים ולהפוך".

ללמוד להציל חיים: איך לטפל באדם שנחנק לידכם? ( צילום: שמוליק דודפור )





"חשוב לתפוס את הפה, כי אנחנו לא רוצים שהראש יבצע צניחה פנימה ואז נתיב האוויר ייחסם שוב. אז אנחנו משאירים נתיב אוויר פתוח כלפי מעלה הגוף, ובלי לפחד לוקחים את כף היד נותנים מכות בין השכמות של התינוק במשך חמש פעמים. אנחנו רוצים לעודד את הילד להשתעל, בתינוק אנחנו רוצים לבצע את אותה פעולה, רק שאנחנו עוזרים לו להשתעל. סיימנו את זה, אנחנו מניחים אותו על מצע קשיח, שולחן או כיסא, עם שתי אצבעות, האגודלים, במרכז בית החזה והידיים מחזיקות את בית החזה כי אנחנו לא רוצים שבית החזה ישתטח אלא שהאוויר שבפנים יעזור לנו לדחוק את הגוף הזר החוצה ולוחצים עוד פעם, חמש פעמים.