"החלטתי לקפוץ פנימה עד שהוא זרק אותי מהרכב". כך שחזרה הערב (רביעי) רס"ל איזבל דנילוב, השוטרת שנתלתה על רכבו של חשוד בפריצה במהלך מרדף ונפלה על הכביש. דנילוב, ששוחררה מוקדם יותר מבית החולים, מעידה כי היא מרגישה טוב יותר. בינתיים, מעצרו של החשוד הוארך בשלושה ימים והמשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות הגוף של המרדף - והתפיסה. צפו:
דנילוב שוחררה בצהריים מבית החולים אסף הרופא לאחר שעברה סדרת בדיקות מקיפה, ומעבר לשפשופים שממש חרכו את עורה היא לא נפגעה באיברים פנימיים. בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר היא הגיעה בלבוש אזרחי עם הקצינה התורנית במשטרת ראשון לציון לתחנת דלק כדי להזמין אוכל בחנות הנוחות.
"קפצתי עם הגוף לתוך הרכב כי פחדתי שיגרור אותי על הכביש כי הוא החזיק אותי ממש עם היד והחלטתי לקפוץ פנימה עד שהוא זרק אותי מהרכב לכביש", שחזרה בשיחה עם ynet. "עד פה אני זוכרת. הייתי בהלם, מסיטואציה של עיכוב חשוד למצב שאני נזרקת מהרכב, הנהג מגביר מהירות - ומעיף אותי בנסיעה פרועה. איזו עזות מצח".
החשוד הספיק לנסוע כ-10 שניות עד שהיא עפה מהחלון שעליו הייתה תלויה בדלת הנהג, אל הכביש תוך שהיא מתגלגלת על האספלט.
דנילוב, שוטרת בשירות סדיר, סיפרה כי פחדה שהכלב ברכבו יתנפל עליה וחששה גם שהחשוד ייקח לה את האקדח, אך הייתה נחושה שהנהג לא יברח לה מהידיים. "זה מה שעשינו, אנחנו מדינת חוק". דנילוב, כאמור, שוחררה מבית החולים. גופה עדיין כואב, אך מעל הכול היא משתפת בתחושות הניצחון והגאווה שהחשוד נעצר. החשוד מצדו טען היום בבית המשפט כי "לא שמתי לב שהיא נתלתה לי ברכב". מעצרו הוארך בשלב זה בשלושה ימים.
מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן פגש את דנילוב ושיבח אותה על פועלה באירוע: "היא פעלה בנחישות ובחתירה למגע במטרה לעצור חשוד שניסה להימלט - גם תוך סיכון אישי. המסר שלנו ברור, מי שפוגע בשוטרים ומנסה להימלט מהחוק יפגוש משטרה נחושה שתפעל לאתרו ולהביאו לדין".
האירוע החריג החל לאחר שדנילוב ביקשה לראות את תעודת הזהות של הצעיר. הנהג הוריד לפתע את בלם היד, והיא - מתוך אינסטינקט - הכניסה את פלג גופה העליון לרכב, מעל הנהג, כדי לשלוף את המפתח, כפי שתיארה בתחקור הראשוני. הנהג, שהיה דרוש לחקירה בחשד פריצה לכלבייה וגניבה של כלב פיטבול שנתפס ברכבו, הבין שעלו עליו, לחץ על דוושת הגז והחל להימלט כשהשוטרת תלויה באוויר. כעבור כ-10 שניות של נסיעה היא עפה מהרכב והתגלגלה על הכביש.
על פי החשד, בזמן שנהג ברכב - עשה זאת על פי החשד עם לוחית רישוי מזויפת. במשטרת ראשון לציון נשמו לרווחה כשהבדיקות הרפואיות המקיפות שעברה החוקרת בישרו שאין פגיעות פנימיות מעבר לשפשופים. "היא צריכה לברך הגומל", אמרו במשטרה, שם שיבחו את החתירה למגע של השוטרת והקצינה.