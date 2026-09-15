בפריצה במהלך מרדף ונפלה על הכביש. דנילוב, ששוחררה מוקדם יותר מבית החולים, מעידה כי היא מרגישה טוב יותר. בינתיים, מעצרו של החשוד הוארך בשלושה ימים והמשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות הגוף של המרדף - והתפיסה.

בפריצה במהלך מרדף ונפלה על הכביש. דנילוב, ששוחררה מוקדם יותר מבית החולים, מעידה כי היא מרגישה טוב יותר. בינתיים, מעצרו של החשוד הוארך בשלושה ימים והמשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות הגוף של המרדף - והתפיסה.

"קפצתי עם הגוף לתוך הרכב כי פחדתי שיגרור אותי על הכביש כי הוא החזיק אותי ממש עם היד והחלטתי לקפוץ פנימה עד שהוא זרק אותי מהרכב לכביש", שחזרה בשיחה עם ynet. "עד פה אני זוכרת. הייתי בהלם, מסיטואציה של עיכוב חשוד למצב שאני נזרקת מהרכב, הנהג מגביר מהירות - ומעיף אותי בנסיעה פרועה. איזו עזות מצח".

"קפצתי עם הגוף לתוך הרכב כי פחדתי שיגרור אותי על הכביש כי הוא החזיק אותי ממש עם היד והחלטתי לקפוץ פנימה עד שהוא זרק אותי מהרכב לכביש", שחזרה בשיחה עם ynet. "עד פה אני זוכרת. הייתי בהלם, מסיטואציה של עיכוב חשוד למצב שאני נזרקת מהרכב, הנהג מגביר מהירות - ומעיף אותי בנסיעה פרועה. איזו עזות מצח".

"קפצתי עם הגוף לתוך הרכב כי פחדתי שיגרור אותי על הכביש כי הוא החזיק אותי ממש עם היד והחלטתי לקפוץ פנימה עד שהוא זרק אותי מהרכב לכביש", שחזרה בשיחה עם ynet. "עד פה אני זוכרת. הייתי בהלם, מסיטואציה של עיכוב חשוד למצב שאני נזרקת מהרכב, הנהג מגביר מהירות - ומעיף אותי בנסיעה פרועה. איזו עזות מצח".