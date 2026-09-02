יו"ר ישר! גדי איזנקוט התראיין הבוקר (רביעי) במסגרת ועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. איזנקוט סיפר כי בשנת 2018, כשכיהן כרמטכ"ל, לאחר שמטוס חיל האוויר ננטש על ידי הטייסים בשל פגיעת אש נ"מ סורית - הוא לא הצליח להשיג את ראש הממשלה נתניהו במשך פרק זמן של שעתיים וקיבל בעצמו החלטה על תקיפה רחבה בסוריה.

איזנקוט: "נתניהו לא ענה כשמטוס הופל, אחרי 4 שעות הגיח" ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





לדבריו: "ב-10 בינואר 2018 אנו תוקפים קרון בסוריה, ששלח כטב"ם לישראל ותוך כדי הפעולה מופל מטוס F-16 בשעה 05:00 בבוקר. הטייסים לשמחתי צונחים בשטחנו. אני ראיתי בזה אירוע חמור מאוד. אני רמטכ"ל, ואני מחליט יחד עם ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר לבצע תקיפה רחבה מאוד ולהטמיע השמדה של סוללות סוריות. אני מבקש לעדכן ולהתייעץ עם ראש הממשלה, אני לא מצליח במשך שעה שעתיים - ואני לוקח החלטה לבצע תקיפה רחבה מאוד של השמדת סוללות נ"מ סוריות ושל השמדת מטרות איראניות, ולפתע הוא מגיח לי בחמ"ל של חיל האוויר אחרי 4-3 שעות, כשניסיתי דרך המזכיר הצבאי שלו להשיג אותו או לעדכן אותו ולהתייעץ אתו.

"המזכיר הצבאי אמר שהוא לא מצליח להשיג אותו, 'תעשה את מה שאתה מבין'. יאמר לזכותו (של נתניהו, י"ק), כשהוא מגיע הוא נותן גיבוי למהלכים שלי. למרות שהיו תוכניות להמשיך ולתקוף, אבל הוא עצר אותן לפני התקיפה החשובה מאוד".

איזנקוט התייחס לתיאוריות קונספירציה שמהדהדת סביבת רה"מ ואמר: "סביבת נתניהו מטפחת את תיאוריית הקונספירציה כדי להבהיר איך קרה הכשל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה. שמעתי אותו אתמול אומר ש'זה לא בגידה, זה כשל'. זה הרבה יותר מכשל, זאת רשלנות עמוקה שקרתה במשמרת שלו והוא חושב שהוא יוכל לתמרן את חוט מחשבתם של אזרחי מדינת ישראל. אני יודע שהחל מ-3:30 בבוקר המשרד שלו, העוזר שלו ממודיעין מקבל את הדיווח ותמונה שהייתה בידי רמטכ''ל ובידי ראש שב"כ".

איזנקוט ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





גלריה גדי אייזנקוט בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

גדי אייזנקוט ויובל קרני בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

ב-3:30 בלילה יועץ המודיעין של רה"מ ידע על פעילות חריגה בעזה? איזנקוט: "חד משמעית. אני אומר את זה מידיעה. המשרד שלו מקבל את פרטי המודיעין שמצטברים ברגע שזה עומד לנגד עיני הרמטכ"ל וראש השב"כ. הוא צריך לשאול איך הוא בנה סביבה שלא מעדכנת אותו בפרטי מידע חשובים והוא יכול לבוא בטענות לעצמו למה לא עדכנו אותו".

יו"ר ישר! התייחס לדברי ראש הממשלה בערוץ 14 שלפיהם "אם איזנקוט ייבחר, זה יהיה תחילת הסוף של מדינת ישראל". בהקשר זה אמר איזנקוט: "זו אמירה היסטרית חסרת אחריות, הוא יודע כמוני איזה כוח נבנה פה ב-80 שנה. ישראל חזקה מאוד, צה''ל חזק מאוד והשאלה היא מה אנו נעשה כדי לחזק את החברה הישראלית - אחרי שבשנים האחרונות נפער שסע והערבות ההדדית נפגעה. אני חושב שזאת אמירה לא ראויה".

הוועידה של קבוצת "ידיעות אחרונות" והמכון הישראלי לדמוקרטיה, מפגישה תחת קורת גג אחת נבחרי ציבור מכל קצות הקשת הפוליטית, שרים, בכירי מערכת המשפט לשעבר, ראשי רשויות אכיפת החוק, אנשי ונשות אקדמיה, חוקרי וחוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה, בכירי השירות הציבורי, כלכלנים ונציגי החברה האזרחית, ליום של דיונים, ראיונות ופאנלים שיעסקו בסוגיות המרכזיות המעצבות את דמותה של המדינה.

גדי איזנקוט ונפתלי בנט ( צילום: דן גילמן )

על אפשרות של איחוד רשימות עם ביחד של נפתלי בנט, אמר איזנקוט: "יש פה החלטה מנהיגותית ורצון להראות לאזרחי ישראל מפלגה גדולה שיודעת לנצח ויודעת למשול. אני בוחן את כל האפשרויות ושואל שאלה אחת פשוטה - 'מה מביא לניצחון הקואליציה הציונית ממלכתית, ומה מאפשר ב-28 לחודש להקים ממשלה ברת קיימא שיודעת להוביל את המדינה בהסכמה לאומית, ולאחד אותה אל מול האתגרים העתידיים".