הנהלת רשות שדות התעופה, ועד העובדים וההסתדרות פרסמו בצהריים (יום שלישי) הצהרה משותפת, לפיה הושגו הבנות על "יציאה לדרך משותפת" שתמנע שביתה נוספת במהלך העומס הצפוי בנתב"ג במהלך החגים.
לפי ההודעה, "בתום פגישה משותפת שקיימו יו"ר ההסתדרות, יו"ר המועצה ומנכ"ל רשות שדות התעופה, נציגי ועד העובדים והממונה על השכר באוצר, סיכמו הצדדים מתוך אחריות ציבורית, שותפות ומחויבות להמשך פעילותה התקינה והרציפה של רשות שדות התעופה.
"כל הצדדים מעריכים את מאמצי העובדים לעבוד במהלך המלחמה בעת אזעקות וטילים. לקראת תקופת חגי תשרי והעומסים הצפויים בנתב"ג, יפעלו הנהלת הרשות, העובדים וההסתדרות במשותף ובאחריות על מנת להבטיח את הרציפות התפקודית והתפעולית של נמל התעופה ואת השירות המיטבי לציבור הנוסעים. במקביל, תפעל הרשות להאצת גיוס כוח האדם הנדרש בהתאם לתוכנית הגיוס המתוכננת של הרשות", לשון ההודעה.
יותר מ-3 מיליון נוסעים צפויים לעבור במהלך ספטמבר וחגי תשרי במתקני רשות שדות התעופה, מהם כ-2.5 מיליון בנתב"ג. ברש"ת מתגברים כוח אדם ונערכים במיוחד לארבעה ימי שיא, שעל פי התחזית יהיו ב-10, 17, 22 ו-25 בספטמבר, ובכל אחד מהם צפויים לעבור בנמל התעופה כ-100 אלף נוסעים בכ-600 טיסות. העומס הכבד ביותר צפוי כבר ב-10 בספטמבר, לקראת ערב ראש השנה, אז צפויים לעבור בנתב"ג יותר מ-100 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות.
ההיערכות לחגים מגיעה אחרי חודש אוגוסט סוער במיוחד בנתב"ג, שבו עברו כ-2.65 מיליון נוסעים. השיא השלילי נרשם ב-20 באוגוסט, כאשר על רקע משבר בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים הופסקו הנחיתות למשך כשעה, טיסות נדחו ובוטלו ונוסעים רבים נאלצו להמריא ללא מזוודותיהם. ברש"ת האשימו אז את ועד העובדים בשביתה מכוונת, בעוד יו"ר הוועד פנחס עידן הכחיש וטען כי השיבושים נבעו ממחסור מתמשך בכוח אדם ומעומס כבד על העובדים. בעקבות המשבר הגיעו הצדדים להסכמות שכללו בין היתר קליטת עובדים ותגבור הפעילות.
גם מחוץ לנתב"ג צפויה תנועה ערה. בנמל התעופה רמון צפויים לעבור כ-81 אלף נוסעים, בנמל התעופה בחיפה כ-60 אלף, ובמעברי הגבול היבשתיים לירדן ולסיני צפויים לעבור כחצי מיליון נוסעים במהלך ספטמבר והחגים. מתוכם, כ-190 אלף צפויים לעבור במעבר רבין שבערבה, כ-153 אלף במעבר אלנבי, כ-100 אלף במעבר בגין וכ-55 אלף במעבר נהר הירדן.
ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבדוק מראש מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, לבצע צ'ק-אין מהבית ולהדפיס תגי מזוודה בעמדות השירות העצמי. נוסעים עם כבודת יד בלבד שביצעו צ'ק-אין מראש יכולים להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3.