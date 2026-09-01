ההיערכות לחגים מגיעה אחרי חודש אוגוסט סוער במיוחד בנתב"ג, שבו עברו כ-2.65 מיליון נוסעים. השיא השלילי נרשם ב-20 באוגוסט, כאשר על רקע משבר בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים

הופסקו הנחיתות למשך כשעה