למרות הרצח שאירע לפני יומיים ברהט , שממנו נפצעו גם כמה בני אדם, התושבים ממשיכים לחיות בתחושות קשות של פחד, חרדה ומתח לנוכח ירי בלתי פוסק שמסכן את חייהם.

תקיפת הנער ברהט, לפני שבוע וחצי





במהלך הלילה האחרון, במשך יותר מחמש שעות ירו אלמונים מכלי נשק שונים, כשקליעים חדרו לבתים ולחדרי ילדים וכמעט גרמו לפגיעה קטלנית בבני אדם.

אחד התושבים סיפר: "אנחנו חיים כאילו במלחמה. רהט הפכה לעיר שאי אפשר לחיות בה בתנאים כאלה. למרות כל המבצעים של המשטרה וההודעות שהיא מפרסמת היורים יוצאים שוב לרחובות וממשיכים לירות, כאילו הם לא סופרים את המשטרה, הממשלה או השב"כ".

תושבת אחרת אמרה: "הקליעים חדרו לבית שלי ואחד מהם הגיע עד למיטה של הילד שלי וכמעט הרג אותו. לא הגשתי תלונה במשטרה מחשש לחיי. היום מי שמגיש תלונה מסכן את חייו ועלול להפוך לקורבן הבא".

לפי תושב נוסף, "המצב הזה יוביל לרצח של אנשים נוספים, ורחובות רהט יהפכו לנהרות של דם ולטבח. לפני כמה ימים חדר ירי לבית שלנו, ולאחר מכן קיבלתי הודעת איום: 'אם תגיש תלונה במשטרה, אתה תהיה הקורבן הבא'. העבריינים רוצחים ומאיימים בלי לחשוש מאף גורם, והירי הכבד מוכיח זאת".

"הרחובות יהפכו לנהרות של דם". משטרה ברהט, ארכיון ( צילום: דוברות מד״א )

משפחות רבות בעיר הביעו חשש כבד לחיי ילדיהן: "כבר אין שום ביטחון לצאת מהבית, לא לעבודה ולא לבתי הספר. אנחנו נאלצים להישאר במשך שעות בחדרים הממוגנים, כמו במקלטים, מחשש לחיינו. כדור עלול לפגוע בנו בכל רגע שבו נצא מהבית. איזו מין מציאות זו במאה ה-21? אין שליטה על העבריינים, אלא נדמה שהם אלה ששולטים במשטרה ובמוסדותיה".

המשטרה מסרה: "משטרת ישראל מנהלת מאבק נחוש, בלתי מתפשר ומתמשך נגד מחוללי הפשיעה ואירועי הירי, תוך הפעלת כוחות מבצעיים, מודיעיניים וחקירתיים, במטרה לפגוע בתשתיות הפשיעה, לאתר את מחוללי האלימות, לעצור אותם ולפעול למיצוי הדין עימם. במסגרת הפעילות בוצעו מעצרים רבים ונתפסו אמצעי לחימה, בהם כלי נשק ותחמושת. פעילות זו הובילה לירידה בהיקף אירועי הירי באזור, והמאמץ המבצעי יימשך ויתעצם ככל שיידרש.

"כל דיווח המתקבל במשטרה מטופל באופן מיידי באמצעות כוחות מבצעיים הפועלים להפסקת הירי, לאיתור המעורבים ולמעצרם, במטרה להבטיח את שלום הציבור ולחזק את ביטחונם האישי של התושבים".

ביום שני נרצח ביריות ברהט מוהנד קמאלאת בן ה-23. שני צעירים נוספים, בני 23 ו-26, נפצעו באורח בינוני. השלושה הובאו למרפאה מקומית בעיר, וצוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו של קמאלאת שנפצע באורח קשה.