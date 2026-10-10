רוסיה הודיעה כי החלה להסיר את כל המגבלות הפנימיות שהוטלו על ייצוא סולר מהמדינה. זאת בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמש (שישי), שלפיה הגיע להסכם לקניית סולר מרוסיה - מהלך שמהווה תפנית משמעותית לאחר שנים של לחץ אמריקני על מוסקבה בשל מלחמתה באוקראינה.

גלריה ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Antonio Masiello/Getty Images )

אתר אקסיוס דיווח הלילה על סמך מקור המעורה בפרטים שטראמפ החליט לקדם את העסקה עם רוסיה, לאחר שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התעלם משורה של פניות מצד ארה"ב שבהן נדרשה קייב לחדול מתקיפות על בתי זיקוק ברוסיה. נראה שבקייב אין גם כעת נכונות להיענות לדרישת טראמפ והלילה תקפה אוקראינה את רוסיה ב-500 כטב"מים, ואף פגעה בבית זיקוק באזור העיר רוסטוב.

המקור האמריקני אף מתח ביקורת על זלנסקי, ואמר: "הוא לא מעריך נכון את המצב. בהמשך התקיפות על בתי זיקוק לנפט, הוא הורס את יחסי האמון שבנה עם טראמפ במהלך ששת החודשים האחרונים".

זלנסקי עצמו ביקר אמש בחריפות את ההסכם שהושג בין ארה"ב לרוסיה, וטען שארה"ב ניצלה את המו"מ שניהלה מול הצוות האוקראיני כמנוף לחץ על מוסקבה בדרך להסכם שהושג. "אני סבור שפשוט משתמשים בצוות המו"מ שלנו כמסך עשן. וזה בוודאי לא הוגן; זו בוודאי לא הדרך שבה שותפים צריכים לפעול", אמר. בדיווחי העיתונות האוקראינית הודגש כי על פי הערכות בקייב המטרה של טראמפ בהסכם - הורדת מחירי הדלקים בעולם - לא תושג, אך הודו כי עצם ההסכם מחליש את עמדת הצד האוקראיני.

מתקפה אוקראינית על בית זיקוק ברוסיה

אספקת מוצרי נפט רוסיים למדינות שונות בעולם מוגבלת הן על ידי סנקציות חיצוניות והן על ידי איסורי ייצוא מקומיים, שהוטלו לאחר שאוקראינה החלה לתקוף בצורה יעילה מתקני נפט ברוסיה וגרמה למחסור בדלקים בשוק המקומי. כעת, לדברי סגן ראש ממשלת רוסיה אלכסנדר נובאק, שאחראי על הטיפול בתחום האנרגיה, איסורים אלו יוסרו בהדרגה.

טראמפ כתב ברשת Truth Social שבבעלותו כי הגיע להסכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשיחת טלפון, שבה היה צפוי לדון במקרה החשד של מוות ממגפת הדבר ברוסיה. במקום זאת, הודיע טראמפ כי רוסיה תספק מיד יותר מ-300 אלף טונות של סולר, ולאחר מכן 500 אלף טונות נוספים בנובמבר ומיליון טונות "מיד לאחר מכן". רוסיה תספק עוד 3 מיליון טונות "בתוך פרק זמן קצר", הוסיף טראמפ.

חילופי הברכות

יועצו הבכיר של נשיא רוסיה יורי אושקוב התייחס בשופר הקרמלין "ריא נובוסטי" לשיחת הטלפון בין טראמפ לפוטין, וסיפר: "היא נמשכה שעה וחצי ואף אחד מהצדדים לא רצה לנתק ראשון. כמו שטראמפ אמר, ואני מצטט, הוא 'מוכן להמשיך ולשוחח עם ולדימיר פוטין הערב, הלילה וביום המחרת'". יועצו הכלכלי של פוטין קיריל דמיטרייב צייץ במהלך הלילה שורת מסרים שבהם הוא מודה לטראמפ. באחד הציוצים הוא הסתפק במילה אחת וכתב: "דיזל".

אושקוב ושופרות הקרמלין ניסו לנצל את ההסכם כדי להדגיש שהוא מעלה את היחסים בין מוסקבה לוושינגטון לרף חדש, וכי אין עוד מקום לדבר על בידוד בינלאומי של רוסיה. על היחסים בין פוטין לטראמפ אמר אושקוב: "במהלך השיחה דונלד טראמפ מיהר לברך את ולדימיר פוטין בחום לרגל יום הולדתו (ה-74 שחל השבוע), איחל לו הצלחה ולא שכח למסור דרישת שלום מרעייתו, מלניה".

הפקיד הרוסי הבכיר המשיך: "ולדימיר פוטין הודה לעמיתו האמריקני על הברכות ועל המילים החמות, והדגיש כי אנו מעריכים את תשומת הלב שמקדישים נשיא ארה"ב וצוותו לדיאלוג עם רוסיה, למרות עיסוקם בענייני פנים בארה"ב ובסוגיות במזרח התיכון".