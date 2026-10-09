פניית הפרסה של טראמפ, בניסיון להוריד את מחירי הדלק לפני בחירות אמצע הקדנציה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (שישי) כי הגיע להסכם לקניית סולר מרוסיה - תפנית לאחר שנים של לחץ אמריקני על מוסקבה בשל מלחמתה באוקראינה .

טראמפ כתב ברשת Truth Social שבבעלותו כי הגיע להסכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשיחת טלפון, שבה היה צפוי לדון במקרה החשד של מוות ממגפת הדבר ברוסיה . במקום זאת, הודיע טראמפ כי רוסיה תספק מיד יותר מ-300 אלף טונות של סולר, ולאחר מכן 500 אלף טונות נוספים בנובמבר ומיליון טונות "מיד לאחר מכן". רוסיה תספק עוד 3 מיליון טונות "בתוך פרק זמן קצר", הוסיף טראמפ.

גלריה פוטין וטראמפ. "השיחה הייתה מוצלחת מאוד" ( צילום: Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, AP Photo/Alex Brandon )

ההודעה המפתיעה של טראמפ מגיעה לאחר שחתם בחודש שעבר על חוק סנקציות נרחב נגד רוסיה, שנועד, בין היתר, לפגוע בכלכלת האנרגיה הרוסית, המסייעת לממן את מלחמתה באוקראינה. החוק מטיל סנקציות על בכירים רוסים, בנקים וצי הצללים של מכליות המובילות נפט, ואוסר על כל השקעה אמריקנית חדשה ברוסיה ועל טיפול בחוב הריבוני שלה.

החוק גם הורה לטראמפ להטיל מכסים בשיעור של עד 100% על חמש המדינות המייבאות את הכמויות הגדולות ביותר של נפט או גז טבעי מרוסיה, למעט מדינות שמייבאות פחות מ-15% מיצוא הגז הטבעי הרוסי ונקטו צעדים משמעותיים לצמצום היבוא הזה.

אבל ההודעה החדשה מהווה למעשה שינוי כיוון מוחלט, כשבמקום סנקציות ולחץ כלכלי ארה"ב קונה דלק מרוסיה. טראמפ, שכינה את השיחה עם פוטין "מוצלחת מאוד", הזכיר בה גם את המצור הימי על איראן, ואמר כי "בזכות השליטה המלאה שלנו במצר הורמוז, ובזכות ההודעה החשובה הזו בנוגע לאנרגיה הרוסית, מחירי הסולר לאמריקנים - ולמעשה, המחירים בעולם כולו - יירדו במהירות ובשיעורים חסרי תקדים".

ממלאים דלק היום באלבמה, לקראת ההוריקן ( צילום: AP Photo/Octavio Jones) )

שיפילובה במעבדה למלחמה בדבר בסיביר. הייתה אמורה להיות מוקד השיחה ( צילום: e2w )

מבלי להזכיר מפורשות את בחירות האמצע בחודש הבא, כתב טראמפ כי "הורדת המחירים לאמריקנים, ובמיוחד לחקלאים, לחוואים ולנהגי המשאיות הנהדרים שלנו, היא בראש סדר העדיפויות שלי".

שליחו של פוטין, קיריל דמיטרייב, כתב ברשת X (טוויטר לשעבר) לאחר השיחה כי "שיתוף הפעולה בין רוסיה לארצות הברית בתחום הסולר והאנרגיה יועיל לעולם". זמן קצר לאחר מכן הקרמלין פרסם הצהרה שיוחסה לפוטין, ולפיה מדינתו מוכנה לספק נפט ומוצרי נפט לארה"ב ולשווקים העולמיים, וכי הדבר יסייע לכלכלה העולמית בכללותה .

מנגד, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי תקף בחריפות את ההסכם האמריקני-רוסי. אחרי שלאחרונה הואשם זלנסקי על ידי טראמפ בכך שתקיפת בתי זיקוק ברוסיה גרמו לעליית מחירי הסולר , הנשיא האוקראיני אמר הערב כי "זו החלטה חלשה של שותפים חזקים", והוסיף ש"לאפשר לרוסיה למכור דלק יספק לה הכנסות נוספות עבור המלחמה" . לדבריו, "מתנות לפוטין כגון החלשת הסנקציות לא יסיימו את המלחמה. רוסיה 'תשלם בתמורה' על הוויתורים בעניין הסולר באמצעות עוד טרור". כמו כן, הוא הצהיר שההסכמה לאפשר לרוסיה למכור מוצרי דלק מהווה "השקעה במלחמה שצריכה להסתיים, לא להימשך".