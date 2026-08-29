חמישה ימים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו חשף את מזימת ההתנקשות ב"אחד מבניו" , שב"כ מאשר לראשונה כי "היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו". לפי השב"כ, "לאור זאת, ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות האבטחה באופן בהול חזרה לישראל".

השבוע דיווחה רשת Newsmax מפי גורם אמריקני כי כוחות מודיעין ישראליים גילו בחודש דצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראניים לחסל את נתניהו הבן (35) בעת שהתגורר בהולנדייל ביץ' שבסמוך למיאמי.

יאיר נתניהו ( צילום: יאיר שגיא )

מהפרטים בדיווח עולה כי חוליה איראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו ועל סדר יומו של יאיר נתניהו. עם גילוי האיום, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית, ולנתניהו הבן – המלווה באבטחה ישראלית צמודה – הורו לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, שם הוא מתגורר כיום.

ראש הממשלה נתניהו חשף יומיים לפני כן כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מילדיו, אך סירב לציין אם מדובר ביאיר או באבנר. נתניהו ניצל את גילוי המזימה כדי להגן על סידורי האבטחה הנרחבים סביב משפחתו, והבהיר: "האבטחה הזו היא לא מותרות. ללא הגנה מספקת, הם עלולים להצליח". בחודש יולי האחרון האריך השב"כ את האבטחה הישירה על רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ועל הבנים יאיר ואבנר, שצפויים לקבל אבטחה במשך חמש שנים גם לאחר סיום כהונת אביהם.

יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בעבר כי סוכל ניסיון חיסול של "אחד מבני משפחת נתניהו", וציין כי הדבר התרחש "ממש בדקה ה-90". אז המידע נאסר בפרסום, על אף שנאמר על ידי כהן.

בחודש שעבר ראש שב"כ דוד זיני ספג ביקורת חריפה עקב מה שנראה כמו כניעתו לדרישתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו להעניק לה ולשני בניה אבטחה לכל החיים, המהווה עמדה מנוגדת אל מול המלצת גורמי המקצוע. לראש הממשלה עצמו כבר אושרה אבטחת שב"כ למשך 20 שנה, עד שיהיה בן 96. המשמעות של ההחלטה בנוגע לבני משפחתו היא אבטחה צמודה של היחידה לאבטחת אישים בשב"כ לשרה, יאיר ואבנר למשך שנים, וללא שום קשר לתוצאות הבחירות הקרובות.