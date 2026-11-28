המשטרה וצה"ל הודיעו כי עצרו תשעה חשודים בחשד לתקיפת פועלים ערבים-ישראלים ופלסטינים במהלך עבודות לתיקון עמוד חשמל בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין, בשטח C, כשארבעה מהעובדים נפצעו. החשודים הועברו לחקירה. באירוע אחר נפצע פלסטיני בכתפו מירי, ושני חיילים בשירות סדיר בחופשה ובן משפחתם עוכבו לחקירה בחשד לירי.

פורעים יהודים תוקפים את עובדי החשמל





גלריה תיעוד של האלות שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

אחד הרכבים שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

בהודעת צה"ל והמשטרה נאמר: "תשעה חשודים בתקיפת העובדים סמוך לכפר אל-מורייר נעצרו, וארבעה כלי רכב אותרו במסגרת חקירת המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש״י". על התפתחות החקירה נאמר בהודעה כי "עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י נכנסו לזירה באבטחת כוח צה"ל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות.

"בהמשך, במסגרת פעילות משותפת של המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש״י ובסיוע כלי אווירי של צה״ל, אשר זיהה רכב חשוד שהוסתר והתקהלות במאחז בלתי חוקי. פעלו הכוחות בנחישות ומהירות למעצרם של תשעה חשודים בחשד למעורבותם בתקיפה, ותפסו ארבעה כלי רכב, בהם הרכב שעפ״י החשד שימש אותם בעת התקיפה".

מפקד מחוז ש״י במשטרה, ניצב משה פינצ׳י מסר: ״מגנה בחריפות את תקיפת העובדים, לא נאפשר לאיש לקחת את החוק לידיים ולפגוע בחפים מפשע. המעצר המהיר של תשעת החשודים הוא תוצאה של פעילות נחושה ושיתוף פעולה הדוק בין כלל גופי הביטחון. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד גילויי אלימות מכל סוג, בכל מקום וללא משוא פנים, עד למיצוי הדין עם האחראים״.

ביצוע ירי ברקע צעקות של פלסטינים בדרום הר חברון





המשטרה דיווחה היום על אירוע נוסף שלאחריו עוכבו שלושה ישראלים, שני חיילים בשירות סדיר ובן משפחתם בשנות ה-20 לחייהם. בתיעודים, מאזור הכפר א-תאווני שבדרום הר חברון, נראה ביצוע ירי תוך צעקות של פלסטינים שלא נראים בתיעוד. על פי הודעת המשטרה לאחר האירוע פונה מהזירה פלסטיני כשהוא פצוע בכתפו. תיק החקירה יועבר להמשך טיפול המשטרה הצבאית החוקרת.

בתוך כך, דיווחו הפלסטינים על אירוע נוסף באזור בית לחם. לפי סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" מתנחלים השתלטו היום על שלושה בתים בכפר אל-מאלחה, סמוך לעיירה זעתרה, מזרחית לבית לחם. לפי מקור ביטחוני פלסטיני, המתנחלים תקפו תושבים, השתלטו על בתיהם של האחים מוראד, חליפה ומחמוד מוחמד ג'דאל והכו אותם, וגרמו לפציעתם.

גולן: האנרכיה ביו"ש תסתיים

תגובות חריפות לאירוע החלו לזרום מהמערכת הפוליטית. יו"ר ישר גדי איזנקוט פרסם הודעת גינוי ברשת X שבה כתב: "עוד שבת, ועוד תיעודים של פורעים אלימים שעושים כרצונם. אותם פורעים פוגעים בכוחות הביטחון ומסבים נזק כבד ובלתי הפיך למדינת ישראל. אני מגנה את הפורעים בכל תוקף, קורא לרשויות החוק למצות עימם את הדין ומוסר החלמה מהירה לפצועים".

איזנקוט הוסיף, תוך התייחסות מרומזת למגעים הקואליציוניים שהוא מנהל, כי: "שגרת אובדן השליטה והאנרכיה ביהודה ושומרון בפרט, ובמדינת ישראל בכלל, מסוכנת ומוכרחה להסתיים. כך נדאג שיקרה בשבועות הקרובים".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שעל פי ההסכם הקואליציוני שעליו סיכם עם ישר אמור להתמנות לשר לביטחון פנים, כתב: "ההפקרות שהנהיגה הממשלה היוצאת ביהודה ושומרון תסתיים. החוק והסדר יחזרו. הממשלה שלנו תציב את השבת הביטחון והמשילות ביו״ש בראש סדר העדיפויות.

יאיר גולן וגדי איזנקוט

"לא יהיו עוד עבריינים שנהנים מחסינות, לא טרור יהודי שזוכה לעצימת עיניים מצד הממשלה ולא טרור פלסטיני שמאיים על חיי אדם. כל מי שירים יד על פלסטינים חפים מפשע, על אזרחים ישראלים או על חיילי צה״ל, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות. החוק ייאכף בנחישות נגד כל מי שמבצע מעשי טרור. נחזיר את הביטחון, את שלטון החוק ואת מעמדה של ישראל במשפחת העמים".