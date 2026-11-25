ממשלה חדשה בראשות גדי איזנקוט תיתכן כבר בשבוע הבא - אך כדי להקימה ראשי מפלגות גוש השינוי ייאלצו להתמודד עם שורה של הצהרות והתחייבויות פומביות שנתנו לאורך מערכת הבחירות: איזנקוט הציב את חוק הגיוס כתנאי שאינו נתון לפשרה והבהיר כי רע"ם לא תהיה חלק מממשלתו; אביגדור ליברמן התחייב שלא להיכנס לממשלת מיעוט ולא להסכים לפטור לחרדים; נפתלי בנט הבטיח לשלול תקציבים ממי שלא יתגייס או לא יעבוד; ויאיר גולן הציג שורה של דרישות בנושאי דת ומדינה. אם אכן תקום ממשלה, השאלה תהיה אילו מההבטחות האלה יישארו על כנן, ואילו יידחקו הצידה לטובת ההסכמים הקואליציוניים. ynet מסביר.

הטלת המנדט להרכבת הממשלה על איזנקוט ( צילום: שלו שלום )





גדי איזנקוט

יו”ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הציב את סוגיית גיוס החרדים כאחד מהקווים האדומים שלו. בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת בחודש מאי הוא אמר: "אי אפשר להרשות השתמטות. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שרק 48% מבני ובנות העם משרתים במציאות חירום. נושא הגיוס הוא היחידי שאני לא אתפשר עליו. אני לא אסכים לקבל פריצה בתמורה להקמת ממשלה ושהמציאות תימשך". בהתאם, רק היום גוש השינוי הפיל את חוק הקפאת המעצרים שהגישו המפלגות החרדיות.

גם שאלת השותפות הקואליציוניות הוגדרה על ידו באמצעות כללים ברורים: בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12 אמר איזנקוט כי רע"ם לא תהיה חלק מממשלתו, בעקבות סירובו של יו"ר המפלגה מנסור עבאס להגדיר את חמאס כארגון טרור. “אני קבעתי שלושה כללים, ועוד אחד. השלושה זה יהודית-דמוקרטית; מגילת העצמאות; חובת שירות. הוספתי כלל נוסף לפני חודשיים-שלושה, של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. לכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים האלו, כולל מנסור עבאס. לכן הוא לא יהיה חלק מהממשלה, מאחר שהם לא מקבלים את שלושת הכללים".

יתפשרו ויקימו ממשלה? ראשי גוש השינוי ( צילום: שלו שלום, יאיר שגיא, יובל חן, אלכס קולומויסקי )

אביגדור ליברמן

גם יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן הציב את גיוס החרדים במרכז הקמפיין שלו לקראת הבחירות. "100% למשרתים, 0% למשתמטים" הייתה אחת מסיסמאותיו, ולצדה הצהרות נחרצות נגד מתן פטור מגיוס. בחודש אוגוסט אף ניסה לסנדל את איזנקוט כשהתחייב באופן חד-משמעי: "לא אכנס לממשלת מיעוט. לא יהיה פטור לחרדים".

במסגרת קמפיין הבחירות שלו הציג ליברמן גם את הסיסמה "ב-28.10 אני מגייס את כל המשתמטים". בפרסום נוסף כתב: "רק ישראל ביתנו חזקה תשים סוף לכפייה החרדית! רק פתק ל' בקלפי יבטיח תחב"צ בשבת, חיה ותן לחיות. צאו להצביע!".

ליברמן אף יצא נגד האפשרות להקים ממשלת מיעוט שתישען על מפלגות ערביות. בציוץ ברשת X כתב: "כל השיח על ממשלת מיעוט הוא מסוכן. לא ניתן להישען על ח"כים מרע"ם ומהרשימה המשותפת, שאחרי טבח 7 באוקטובר מגדירים את חמאס כארגון צדקה ומאשימים את חיילי צה"ל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות. ממשלת מיעוט, מעצם הגדרתה, היא ממשלה לא יציבה, הנתונה לסחיטה. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט משדרים חולשה ותבוסתנות".

גם בנושא התקציבים הציג ליברמן עמדה חד-משמעית: "החל מ-27.10 מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה ומי שלא לומד ליבה - לא יתוקצב אפילו באגורה!".

נפתלי בנט

יו"ר "ביחד" נפתלי בנט הציג גם הוא עמדה נחרצת בנושא גיוס החרדים והתקציבים המועברים למי שאינם מתגייסים. בריאיון בוועידת "2026: מחזית לצמיחה" התייחס בנט לטענות שלפיהן הדרישה לגיוס חרדים וללימודי ליבה היא "רדיפת עולם התורה". "חבר'ה, אני לומד תורה. אף אחד לא רודף שום דבר", אמר. בנט הבהיר כי אינו מתכוון לשלוח חרדים לכלא, אך כן לשלול תקציבים ממי שלא יתגייס או לא יעבוד.

"יש היום 50 צינורות של כסף שזורם, אני סוגר את הדבר הזה אם אהיה ראש ממשלה", אמר. "מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. לא אשים אותו בכלא, אבל שקל מהמדינה הוא לא יקבל. מי שלא עובד - לא מקבל שקל מהמדינה. נקרא לזה מודל ברוקלין - בברוקלין מי שלומד תורה ולא עובד, אמריקה לא מממנת אותו. צאו מזה".

גם בציוץ שפרסם ברשת X הבהיר בנט כי מבחינתו לא יהיו פשרות בנושא: "אצלנו לא יהיו שום פשרות על הגיוס, לא 30% פטורים ולא "מתווים". יהיה כלל אחד פשוט: לא ציוני - לא על חשבוני. כולם חייבים בגיוס, ומי שלא ישרת את המדינה - לא יקבל שקל מהמדינה כל החיים. את עשרות המיליארדים שקיבלו המשתמטים נעביר למשרתים. זהו. זאת הדרך היחידה להציל את המדינה, ולכן זה תנאי ברזל לממשלה הבאה. לממשלה שלא תגייס חרדים ותתקן את ישראל אין זכות קיום. ביחד נתקן ונגייס את כולם".

יאיר גולן

גם יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן הציב שורה של דרישות בנושאי דת ומדינה שעשויות לעמוד למבחן במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. גולן הבטיח לקדם שינויים במרחב הציבורי, בין היתר בנושאי הפרדה מגדרית, תחבורה ציבורית בשבת וחופש דת.

במסגרת הצהרותיו בנושא אמר: "להוציא את הדת מהמרחב הציבורי = למגר את הכפייה הדתית. מדרכות ואוטובוסים לא יחולקו לפי מגדר. במקומות שרוצים, עסקים יוכלו לפתוח בשבת ותפעל תחבורה ציבורית. הכותל יהיה מקום לכל זרמי היהדות. כל קהילה תוכל לחיות לפי דרכה, בלי שאחרים יכפו עליה איך להתחתן, לנסוע או לחיות".