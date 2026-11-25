גלריה חוששים להישאר בלי מנוף לחץ ( צילום: אלכס קולומויסקי, shutterstock, שלו שלום, ריאן פרויס )

נתניהו הזמין את אשר ללשכתו בניסיון לגשש ולהבין איפה עומדים המגעים עם גוש השינוי. ביהדות התורה מאמינים כי ההסכם עם ליברמן משמש כסימן חיובי להתקרבות גם אליהם. במפלגה נערכים למו"מ רשמי מול גוש השינוי, הפעם באופן מוצהר ולא רק "שיחות גישוש" כפי שהגדיר אשר את המגעים שהיו עד כה. לטענתם, למרות החששות, יש תחושה של "רוח חיובית" מצד גוש השינוי לחקיקה שתפטור את הצעירים החרדים מגיוס.

האפשרות שגוש השינוי יישען על המפלגות הערביות מעוררת קושי אצל החרדים, שכן היא מפחיתה ממנוף הלחץ שלהם על ממשלה עתידית. לכן, הם ירצו ביטחונות מקדימים, כי הם יודעים שאם ההתחייבויות אליהם יופרו - לגוש יש רשת ביטחון מהמפלגות הערביות.

לכן, בין היתר, בוחנים החרדים אפשרות של דרישת חקיקת חוק הקפאת המעצרים עוד לפני השבעת ממשלה. אך עדיין ישנו חשש שאם לא יקבלו את מבוקשם הם יישארו ללא מנוף לחץ במשך ארבע שנים. סוגיית מנופי הלחץ בממשלה שיכולה להישען גם על המפלגות הערביות היא משמעותית עבורם, וביהדות התורה רואים את זה כפלונטר המרכזי לעת עתה במגעים מול גוש השינוי.

"ש"ס תגיע אם נשמור לה את התיקים שהיא רוצה" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ביהדות התורה משוכנעים כי כאשר יהיו סיכומים עם איזנקוט והגוש שלו באופן סופי גם ש"ס תצטרף, גורם ביהדות התורה אף ציין כי "אם נשמור לש"ס את התיקים שהיא רוצה, בריאות, דתות ופנים - היא תגיע לשולחן גם". בש"ס, מנגד, מעריכים כי הממשלה המדוברת כלל לא תקום וכי המגעים יפלו בין היתר כי אין ליהדות התורה דרך להבטיח שתקבל את כלל סיכומיה עם גוש השינוי עוד לפני שגורמי הייעוץ המשפטי אמרו את דברם, אחרי שבעבר התנגדו להסדרת מעמד בני הישיבות.

בתוך כך, השר חיים כץ הודיע לראש הממשלה על התפטרותו מתפקיד שר הבינוי והשיכון. ההערכה היא כי נתניהו דרש מכץ לפנות את התפקיד לטובת יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', בעקבות דרישת חסידות בעלזא וח"כ אליקים שטארק להעביר את המשרד לסמוטריץ'. הסיבה לכך היא שגורמים ביהדות התורה סבורים כי כץ הוא עושה דברה של חסידות גור, שראשיה פועלים להקמת ממשלה בראשות איזנקוט.