חיסול נאיל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בחמאס , לא היה מקרי. מדובר בעבודה ממושכת וסיזיפית של קציני הפו"ש (פיקוד ושליטה) בפיקוד הדרום של צה"ל, שהגיעה לשיאה לפני כמה ימים בתקיפת הכטמ"ם בדרום רצועת עזה. "ברגע שעלה המידע המודיעיני המדויק הרמנו את המבצע במהירות המרבית", סיפרו במכלול.

גלריה מח"ט רפיח נאיל אבו עביד

"הסיכול שלו זה מסוג הדברים שאנחנו נערכים אליהם תקופה ארוכה. מושקעים בזה המון מאמצים, שעות נוספות ועבודה עם שותפים רבים. אנחנו מכירים את היעד כבר תקופה. מדובר בדמות פעילה מאוד, את שמה הכרנו היטב", אמרו. אבו עביד עסק בפעילות טרור בחמאס גם לפני אירועי באוקטובר, ולאורך השנים הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח - החל מדרג השטח, דרך תפקיד קצין המודיעין של חטיבת רפיח ועד פיקוד על גדודים.

במכלול הפו"ש הסבירו כי החיסול הוא לא רק מכה אנושה לארגון הטרור, והמוטיבציה העיקרית היא הגנה ישירה על הלוחמים המתמרנים בעומק הרצועה. "כשאתה יודע שהיעד מהווה איום ישיר על החברים שלך, שנמצאים כעת בשטח, הסיפוק כשזה מצליח הוא מטורף. יש ידיעה ברורה שסיכלת איום שיכול היה חלילה לפגוע בכוחות שלנו".

הודעת צה"ל אחרי החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

אבו עביד החליף במאי בשנה שעברה את קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר. "בכירים בדרג שלו לא שוהים בבתים שלהם", הסביר נ', חוקר מודיעין בפיקוד הדרום. הוא סיפק הצצה לדמותו של הבכיר שסוכל, ולמשמעות שהייתה לו במערך הלחימה של חמאס: "לאחר שקודמו סוכל הוא הוביל את פעולות שיקום חטיבת רפיח באופן ניצי ואגרסיבי. הוא עסק בבניין כוח, בהרחבות אמל"ח ובטרור נגד הכוחות.

"הבכירים מבינים שהם על הכוונת, הם נעים במקומות מסתור ומצמצמים למינימום את מעגל הסוד בעניינם. העבודה שלנו במודיעין היא לחשוב איפה הוא נמצא. לחפש במקומות הבלתי צפויים ולפענח את מעטפת ההסוואה שלו. בסופו של דבר הוא סוכל בתוך מסתור. בתקופה האחרונה הוא היה אחד המח"טים הבולטים והמשפיעים ביותר בחמאס, כל ההחלטות בחטיבת רפיח עברו דרכו".

רצף הסיכולים ברצועה

הציד הממוקד אחר דרג מפקדי החטיבות ומפקדי השטח בארגון הטרור, שמצטרף לסיכולים נוספים - כמו זה של מח"טים מקבילים ברצועה - מקשה באופן דרמטי על חמאס לשמר את הרצף הפיקודי או לשקם את יכולותיו.

במודיעין ובפו"ש אמרו כי "כל מחבל נמצא על הכוונת שלנו, אבל ההגעה ליעדים בכירים ומשפיעים כאלו משבשת לחלוטין את היכולת של האויב להוציא לפועל פעולות מאורגנות. אנחנו נמשיך להשקיע את מרב המשאבים והמאמצים כדי להגיע לכל אחד".

החיסול בשבוע שעבר, בהובלת פיקוד הדרום, נעשה כאמור לאחר רצף עצים של סיכולים מול בכירים בחמאס. לילה לפני כן נהרג המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור.