צה"ל ושב"כ ממשיכים בלחץ על חמאס: נאיל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור, חוסל הערב (שלישי) בתקיפת כטמ"ם. בהודעה משותפת של ארגוני הביטחון נמסר: "תקפנו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה". אבו עביד החליף במאי בשנה שעברה את קודמו מוחמד שבאנה , שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.

מח"ט רפיח אבו עביד

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ פרסמו הודעה עוד לפני שתוצאות התקיפה התבררו באופן סופי. בהודעת השניים נאמר: "צה"ל תקף את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור: שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנו מחזקים את צה"ל והשב"כ, שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל".

אחרי שניתן האישור על הצלחת התקיפה, השר כ"ץ פרסם הודעה נוספת: "צה"ל ושב"כ חיסלו הערב את מח"ט רפיח, שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. המדיניות אותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצה"ל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר, ברורה: מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים - וזאת בניגוד לעלילת הדם אותה העלילו יוצרי הסרט נז"א על חיילינו הגיבורים. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה".

רצף חיסולים ברצועה

התקיפה בדרום הרצועה בהובלת פיקוד הדרום נעשתה לאחר רצף עצים של סיכולים מול בכירים בחמאס בימים האחרונים. מוקדם יותר דיווחו צה"ל ושב"כ על חיסולים נוספים של בכירים בארגוני הטרור ברצועה. במהלך הלילה החולף נהרג המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בהודעה בנושא נמסר כי "במסגרת תפקידו, עסק המחבל בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה והיה מעורב בתיאום ובקידום אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לפעילי הארגון".

עוד נמסר בהתייחס לבטש כי "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

במקביל, בסוף השבוע חוסל בחאן יונס המחבל מוחסן אבו הדאף, ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי. לפי הודעת צה"ל ושב"כ, "המחבל פשט למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה".

חיסול מח"ט חאן יונס בחמאס

ביום חמישי שעבר חוסל באל-מוואסי שברצועה מוחמד יאזורי , מפקד חטיבת חאן יונס בארגון הטרור. צה"ל ושב"כ הודיעו כי יאזורי חוסל בתקיפה אווירית במרחב שעליו פיקד.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, "המחבל מוחמד יאזורי מונה לתפקידו לאחר שמילא שורת תפקידים בחטיבה ובהם סגן מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין בחטיבה".