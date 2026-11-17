סביב חקירת הטענות לזיופים והשפעה זרה בבחירות בחודש שעבר: ראש הארגון דוד זיני שוחח עם ראש מטה טוהר הבחירות של המפלגה, שגיא קייזלר, וביקש ממנו להעביר לו חומר שיוכל לאשש את הדברים. בעקבות זאת מסר לו קייזלר דוח שחושף לכאורה זיופים ועדויות על פעולות בלתי-חוקיות בקלפיות ביום הבחירות. במסמך, שכונה "דוח אלף", יש עדויות שאספו אנשי הליכוד, ונכתב בו כי עם תום יום הבחירות הוגשו 1,281 תלונות בצורה מרוכזת לוועדת הבחירות המרכזית ולמשטרה.

סביב חקירת הטענות לזיופים והשפעה זרה בבחירות בחודש שעבר: ראש הארגון דוד זיני שוחח עם ראש מטה טוהר הבחירות של המפלגה, שגיא קייזלר, וביקש ממנו להעביר לו חומר שיוכל לאשש את הדברים. בעקבות זאת מסר לו קייזלר דוח שחושף לכאורה זיופים ועדויות על פעולות בלתי-חוקיות בקלפיות ביום הבחירות. במסמך, שכונה "דוח אלף", יש עדויות שאספו אנשי הליכוד, ונכתב בו כי עם תום יום הבחירות הוגשו 1,281 תלונות בצורה מרוכזת לוועדת הבחירות המרכזית ולמשטרה.

"מדובר ב-1,281 עדויות על הפרת דיני הבחירות, השפעה פסולה, אי-סדרים וחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות במגזר הערבי", טען קייזלר בדו"ח. "יש לציין, כי תלונות רבות הינן כנגד עובדי ועדת הבחירות המרכזית: מזכירי קלפיות, מתכללים וסדרנים. כלל התלונות הועברו גם באופן ישיר ללשכת מפכ"ל משטרת ישראל, וחלק מהמתלוננים גם הגישו תלונות למשטרה באופן פיזי או מקוון".

"מדובר ב-1,281 עדויות על הפרת דיני הבחירות, השפעה פסולה, אי-סדרים וחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות במגזר הערבי", טען קייזלר בדו"ח. "יש לציין, כי תלונות רבות הינן כנגד עובדי ועדת הבחירות המרכזית: מזכירי קלפיות, מתכללים וסדרנים. כלל התלונות הועברו גם באופן ישיר ללשכת מפכ"ל משטרת ישראל, וחלק מהמתלוננים גם הגישו תלונות למשטרה באופן פיזי או מקוון".

"מדובר ב-1,281 עדויות על הפרת דיני הבחירות, השפעה פסולה, אי-סדרים וחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות במגזר הערבי", טען קייזלר בדו"ח. "יש לציין, כי תלונות רבות הינן כנגד עובדי ועדת הבחירות המרכזית: מזכירי קלפיות, מתכללים וסדרנים. כלל התלונות הועברו גם באופן ישיר ללשכת מפכ"ל משטרת ישראל, וחלק מהמתלוננים גם הגישו תלונות למשטרה באופן פיזי או מקוון".