בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום (שני) את מזיד חמדאן בעבירות של מתן שוחד ל זאב דולינסקי , ששימש יועצו האישי והבכיר של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. חמדאן הורשע בהתאם להודאתו, בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון.

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מכתב האישום המתוקן, שהגישו עו"ד עידו נולמן ועו"ד יהושע מלק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי חמדאן, שעסק בין היתר בקידום ענייניהם של אנשים פרטיים מול גורמי שלטון, לעיתים בתמורה לתשלום, ניצל את היכרותו רבת השנים עם דולינסקי, על רקע פעילותם המשותפת במפלגת הליכוד, כדי לקדם אינטרסים כלכליים שלו ושל לקוחותיו.

בין השנים 2020-2018 העביר חמדאן לדולינסקי לפחות 6,000 שקלים בתמורה לסיוע בקידום בקשות מול גורמי ממשל ורשויות ציבוריות, בין היתר בתחומי התכנון והבנייה, רישיונות, אשרות כניסה לישראל ועניינים רפואיים. לצורך קידום הבקשות עשה דולינסקי שימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו עם גורמי ממשל.

בנוסף, חמדאן פעל יחד עם נאשם אחר בפרשה מרואן ריאן, למתן שוחד לדולינסקי, במטרה לקדם ערעורים על תוצאות בחינות הסמכה של משרד הבריאות, שבהן נכשלו שני בני משפחתו של אותו אדם.

בהתאם להודאתו, הרשיע השופט מוחמד עלי מבית המשפט המחוזי בחיפה את חמדאן בעבירות של מתן שוחד. במסגרת הסדר הטיעון הסכימו הצדדים לעתור לעונש של שישה חודשי מאסר וחצי בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות. בנוסף, יבקשו הצדדים להטיל עליו מאסר על תנאי וקנס, שגובהו ייקבע לפי שיקול דעת בית המשפט.

בתחילת השנה גזר בית המשפט המחוזי שנתיים וחצי מאסר בפועל, לאחר ערעור לעליון קוצר עונשו ל-22 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וקנס על ניסים כהן, נאשם נוסף בפרשה , ששימש כעוזרו הפרלמנטרי של חבר הכנסת דאז יצחק וקנין, לאחר שהורשע על פי הודאתו בריבוי עבירות של לקיחת שוחד ובעבירות הלבנת הון.