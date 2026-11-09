בפוסט שפרסמה כתבה יחימוביץ: "שלום, אני נוסעת. מכיוון שכבר הכנסתי אתכם ללופ העדכונים, אז ככה: סיימתי את הכימו, מרגישה הרבה יותר טוב, 'נקיה' (לפי שעה) ונכנסת למעקב. חוזרת לחיים נורמליים. עוד רגע עובד ואני טסים לחופשה ראשונה מאז הסרטן, וביום ששי גם יתפרסם בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, טור ארוך שלי, אישי ופוליטי. תודה על התמיכה, העזרה והאהבה".