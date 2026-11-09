יו"ר מפלגת העבודה לשעבר שלי יחימוביץ פרסמה היום (שני) תמונה ראשונה מאז שחשפה כי היא מתמודדת עם סרטן הלבלב. בתמונה נראית יחימוביץ עם בן זוגה בנתב"ג לפני המראה לחופשה.
בפוסט שפרסמה כתבה יחימוביץ: "שלום, אני נוסעת. מכיוון שכבר הכנסתי אתכם ללופ העדכונים, אז ככה: סיימתי את הכימו, מרגישה הרבה יותר טוב, 'נקיה' (לפי שעה) ונכנסת למעקב. חוזרת לחיים נורמליים. עוד רגע עובד ואני טסים לחופשה ראשונה מאז הסרטן, וביום ששי גם יתפרסם בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, טור ארוך שלי, אישי ופוליטי. תודה על התמיכה, העזרה והאהבה".
יחימוביץ' חשפה לציבור כי אובחנה עם סרטן הלבלב בחודש אוגוסט האחרון. "לפני שמונה חודשים פתע השתנו חיי. במזל אובחנתי בשלב מוקדם, בלי גרורות, ונותחתי מייד", כתבה אז. "מאז, הסי.טי מראה כבר פעם שלישית שהגידול שהוסר לא חזר, ושאין סימנים להישנות המחלה. אבל סרטן לבלב הוא סרטן מניאק שצריך לתקוף בכל החזיתות, ולכן אני עוברת כימו די קשוח פעם בשבועיים".
יחימוביץ (66) הייתה עיתונאית בקול ישראל ובערוץ 2 עד שנכנסה לחיים הפוליטיים לפני כשני עשורים. לקראת הבחירות בסוף 2019 הודיעה על לקיחת פסק זמן מהפוליטיקה, וחזרה באופן חלקי לתקשורת, כולל הגשת תוכנית רדיו ופרסום מאמרים פובליציסטיים.