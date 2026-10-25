צה"ל חיסל מהאוויר בשבוע שעבר שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס. עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל באזור העיר עזה. כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל בג'יהאד האיסלאמי, שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל באזור מחנה הפליטים נוסייראת.

צה"ל חיסל מהאוויר בשבוע שעבר שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס. עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל באזור העיר עזה. כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל בג'יהאד האיסלאמי, שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל באזור מחנה הפליטים נוסייראת.

צה"ל חיסל מהאוויר בשבוע שעבר שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס. עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל באזור העיר עזה. כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל בג'יהאד האיסלאמי, שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל באזור מחנה הפליטים נוסייראת.