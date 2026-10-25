צה"ל חיסל מהאוויר בשבוע שעבר שני מחבלים שהעבירו מיליוני שקלים לחמאס. עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל באזור העיר עזה. כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל בג'יהאד האיסלאמי, שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס, חוסל באזור מחנה הפליטים נוסייראת.
על פי צה"ל, שני המחבלים עסקו בהעברת כספים ולאורך המלחמה העבירו לחמאס מיליוני שקלים מאיראן ומטורקיה, שסייעו בניסיונות לשקם את היכולות הצבאיות ולקדם פעולות טרור נגד חיילי ואזרחי מדינת ישראל.
בנוסף, צה"ל ושב"כ תקפו מהאוויר בשבוע שעבר במרכז הרצועה, והשמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את חמאס לאחסון אמצעי לחימה, בהם כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, משגר ורקטות.
בשבוע שעבר הודיע צה"ל על חיסולם של שני מחבלים נוספים. המחבל אכרם בסאם שעבאן יאסין, בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה; והמחבל תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', שהיה חלק מהחולייה שחטפה ורצחה את שני לוק ב-7 באוקטובר.