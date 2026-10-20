צה"ל הודיע היום (שלישי) על חיסולו של המחבל תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', שהיה חלק מהחולייה שחטפה ורצחה את שני לוק ב-7 באוקטובר. אלצבאע' חוסל אתמול ברצועת עזה באזור ג'באליה. "חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה עבור צה"ל ושב"כ שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר", נמסר מצה"ל. בכך חיסל צה"ל ארבעה מתוך חמשת מחבלי הנוחב'ה - כאשר האחרון עצור בישראל.
הסרטון של שני לוק, בת 22, נלקחת ללא רוח חיים לעזה בטנדר ובו מחבלי חמאס היה מהתיעודים הראשונים שהופצו ב-7 באוקטובר. גופתה מוטלת בטנדר ומוקפת במחבלי חמאס הכתה גלים בכלי תקשורת רבים בעולם. צלם סוכנות הידיעות AP עלי מחמוד, שתיעד את החטיפה, זכה בפרס בתחרות צילום - ולמרות הזעזוע, אביה של שני אמר אז ל-ynet כי הוא "שמח שהתמונה הזאת התפרסמה כי היא חשובה. זה הקייס של ישראל כדי להראות את מה שרע".
ב-30 באוקטובר 2023, שלושה שבועות אחרי מסיבת הנובה, עודכנה משפחתה שהיא אינה בחיים. חצי שנה לאחר מכן, ב-17 במאי 2024, חולצה גופתה של לוק, יחד עם גופותיהם של החטופים עמית בוסקילה, רון בנימין ויצחק גלרנטר, ממנהרה בג'באליה, במבצע מיוחד של צה"ל ושב"כ.
הגופות חולצו במהלך מבצע לילי שבו לקחו חלק צוות קרב גדוד 202, לוחמי יהל"ם ויחידה 504. לפי צה"ל ושב"כ, "המאמץ המודיעיני והאיסופי נוהל בשירות הביטחון הכללי ובמפקדת השבויים והנעדרים שבאגף המודיעין יחד עם שאר היחידות בצה"ל. המאמץ נמשך כמה חודשים וכלל איסוף מודיעיני וניתוח אינדיקציות מודיעיניות לכדי תמונה אחת.
חמשת מחבלי הנוחבה שלקחו חלק בחטיפתה ורציחתה של לוק הם: מצטפא עלא חטיב שעצור בידי כוחות הביטחון, מצטפא שאהין שחוסל ב-10 באוקטובר 2023, באסל צאלח שחוסל ב-6 בדצמבר 2023, עטיה דאעור שחוסל ב-20 באוגוסט 2025; ותאמר אלצבאע' שכאמור חוסל אתמול.