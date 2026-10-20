הסרטון של שני לוק, בת 22, נלקחת ללא רוח חיים לעזה בטנדר ובו מחבלי חמאס היה מהתיעודים הראשונים שהופצו ב-7 באוקטובר. גופתה מוטלת בטנדר ומוקפת במחבלי חמאס הכתה גלים בכלי תקשורת רבים בעולם. צלם סוכנות הידיעות AP עלי מחמוד, שתיעד את החטיפה, זכה בפרס בתחרות צילום - ולמרות הזעזוע, אביה של שני אמר אז ל-ynet כי הוא "שמח שהתמונה הזאת התפרסמה כי היא חשובה. זה הקייס של ישראל כדי להראות את מה שרע".