(23) מחיפה, שטבע למוות ביום חמישי האחרון בצלילה בחוף הסטודנטים בעיר, וגופתו אותרה אתמול (שבת). "איתי היה החבר הכי טוב בעולם, חייכן, מסור, מחונן, ובעיקר זה שתמיד נותן עצה טובה ועוזר", סיפרו חבריו ל-ynet. "המוות שלו בלתי נתפס. אנחנו המומים ולא מעכלים את האסון". הלווייתו צפויה להתקיים מחר בבית העלמין הצבאי בחיפה.

(23) מחיפה, שטבע למוות ביום חמישי האחרון בצלילה בחוף הסטודנטים בעיר, וגופתו אותרה אתמול (שבת). "איתי היה החבר הכי טוב בעולם, חייכן, מסור, מחונן, ובעיקר זה שתמיד נותן עצה טובה ועוזר", סיפרו חבריו ל-ynet. "המוות שלו בלתי נתפס. אנחנו המומים ולא מעכלים את האסון". הלווייתו צפויה להתקיים מחר בבית העלמין הצבאי בחיפה.

ביום חמישי יצא פרסון לצלול עם דודו, שנשאר על קיאק במרחק של כ-1.3 ק"מ מהחוף, בזמן שאחיינו נכנס למים. גופתו נמצאה לאחר שלושה ימי חיפושים של משטרת ישראל, בשיתוף גופים נוספים, שהפעילו רחפנים, מסוק, בקאי, סירות ואופנועי ים ועוד. הגופה נמצאה על הקרקעית כ-800 מטר מהחוף. עד כה לא ברורות הנסיבות שהובילו לטביעתו.

ביום חמישי יצא פרסון לצלול עם דודו, שנשאר על קיאק במרחק של כ-1.3 ק"מ מהחוף, בזמן שאחיינו נכנס למים. גופתו נמצאה לאחר שלושה ימי חיפושים של משטרת ישראל, בשיתוף גופים נוספים, שהפעילו רחפנים, מסוק, בקאי, סירות ואופנועי ים ועוד. הגופה נמצאה על הקרקעית כ-800 מטר מהחוף. עד כה לא ברורות הנסיבות שהובילו לטביעתו.

ביום חמישי יצא פרסון לצלול עם דודו, שנשאר על קיאק במרחק של כ-1.3 ק"מ מהחוף, בזמן שאחיינו נכנס למים. גופתו נמצאה לאחר שלושה ימי חיפושים של משטרת ישראל, בשיתוף גופים נוספים, שהפעילו רחפנים, מסוק, בקאי, סירות ואופנועי ים ועוד. הגופה נמצאה על הקרקעית כ-800 מטר מהחוף. עד כה לא ברורות הנסיבות שהובילו לטביעתו.

פרסון התגייס לצה"ל בינואר 2023, החל בקורס טיס ומשם המשיך לשרת כלוחם ביחידת המסתערבים במג"ב. אחרי השחרור התגייס לשירות קבע בימ"מ, שם שירת בצוות התצפיות והרחפנים. הוא היה אמור לחגוג יום הולדת בעוד שלושה חודשים ובהמשך להשתחרר מהשירות במשטרה.

פרסון התגייס לצה"ל בינואר 2023, החל בקורס טיס ומשם המשיך לשרת כלוחם ביחידת המסתערבים במג"ב. אחרי השחרור התגייס לשירות קבע בימ"מ, שם שירת בצוות התצפיות והרחפנים. הוא היה אמור לחגוג יום הולדת בעוד שלושה חודשים ובהמשך להשתחרר מהשירות במשטרה.

פרסון התגייס לצה"ל בינואר 2023, החל בקורס טיס ומשם המשיך לשרת כלוחם ביחידת המסתערבים במג"ב. אחרי השחרור התגייס לשירות קבע בימ"מ, שם שירת בצוות התצפיות והרחפנים. הוא היה אמור לחגוג יום הולדת בעוד שלושה חודשים ובהמשך להשתחרר מהשירות במשטרה.

חבריו תיארו צעיר כריזמטי וכשרוני, שבלט בחוש ההומור שלו וביופיו: "הוא היה חובב אתגרים והשתתף לפני כמה שנים בתחרות נינג'ה ישראל. הוא נפצע שם בכתף. הוא לא סיפר הרבה על השירות בצבא ובמשטרה, אבל ידענו שהוא אחד הטובים והמוכשרים בחבורה".

חבריו תיארו צעיר כריזמטי וכשרוני, שבלט בחוש ההומור שלו וביופיו: "הוא היה חובב אתגרים והשתתף לפני כמה שנים בתחרות נינג'ה ישראל. הוא נפצע שם בכתף. הוא לא סיפר הרבה על השירות בצבא ובמשטרה, אבל ידענו שהוא אחד הטובים והמוכשרים בחבורה".

חבריו תיארו צעיר כריזמטי וכשרוני, שבלט בחוש ההומור שלו וביופיו: "הוא היה חובב אתגרים והשתתף לפני כמה שנים בתחרות נינג'ה ישראל. הוא נפצע שם בכתף. הוא לא סיפר הרבה על השירות בצבא ובמשטרה, אבל ידענו שהוא אחד הטובים והמוכשרים בחבורה".