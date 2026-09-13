בני משפחה, חברים ומכרים הגיעו במהלך החג לבית משפחתו של לוחם הימ"מ איתי פרסון (23) מחיפה, שטבע למוות ביום חמישי האחרון בצלילה בחוף הסטודנטים בעיר, וגופתו אותרה אתמול (שבת). "איתי היה החבר הכי טוב בעולם, חייכן, מסור, מחונן, ובעיקר זה שתמיד נותן עצה טובה ועוזר", סיפרו חבריו ל-ynet. "המוות שלו בלתי נתפס. אנחנו המומים ולא מעכלים את האסון". הלווייתו צפויה להתקיים מחר בבית העלמין הצבאי בחיפה.
בבית המשפחה יושבים הוריו – האם רונה פרסון, שופטת השלום בחיפה, והאב אלכס, רופא שיניים – האחים יואב ויאיר, ששב מטיול בתאילנד בעקבות האסון, שתי האחיות הקטנות, ובת הזוג של איתי בשנים האחרונות, ניקול, בת המחזור שלו מבית הספר הריאלי.
ביום חמישי יצא פרסון לצלול עם דודו, שנשאר על קיאק במרחק של כ-1.3 ק"מ מהחוף, בזמן שאחיינו נכנס למים. גופתו נמצאה לאחר שלושה ימי חיפושים של משטרת ישראל, בשיתוף גופים נוספים, שהפעילו רחפנים, מסוק, בקאי, סירות ואופנועי ים ועוד. הגופה נמצאה על הקרקעית כ-800 מטר מהחוף. עד כה לא ברורות הנסיבות שהובילו לטביעתו.
פרסון התגייס לצה"ל בינואר 2023, החל בקורס טיס ומשם המשיך לשרת כלוחם ביחידת המסתערבים במג"ב. אחרי השחרור התגייס לשירות קבע בימ"מ, שם שירת בצוות התצפיות והרחפנים. הוא היה אמור לחגוג יום הולדת בעוד שלושה חודשים ובהמשך להשתחרר מהשירות במשטרה.
חבריו תיארו צעיר כריזמטי וכשרוני, שבלט בחוש ההומור שלו וביופיו: "הוא היה חובב אתגרים והשתתף לפני כמה שנים בתחרות נינג'ה ישראל. הוא נפצע שם בכתף. הוא לא סיפר הרבה על השירות בצבא ובמשטרה, אבל ידענו שהוא אחד הטובים והמוכשרים בחבורה".
ריקי רוזנטל, שהייתה המחנכת של פרסון בשלוש שנותיו בקמפוס בית בירם של הריאלי, סיפרה: "הוא היה נער של אנשים, עם חיוך טוב, יפה תואר, רגיש ואמפתי. הוא אהב אתגרים אבל היה נער שקול, מחושב ומכוון מטרה שהצטיין בלימודיו. הוא היה קשור מאוד להוריו, לאחיותיו, לאחיו ולניקול. זה אסון גדול שהלב מסרב להכיל. משפחת בית הספר הריאלי משתתפת בצערם הגדול של בני המשפחה והחברים".
בעמוד הפייסבוק של בית הספר נכתב: "התבשרנו בצער ויגון רב על מותו בתאונת צלילה של לוחם הימ"מ, רב-סמל ראשון איתי פרסון, בוגר מחזור ק"ג (תשפ"ב, 2022)".
ראש העירייה יונה יהב ספד לו בחשבון הפייסבוק: "הלב נשבר עם קבלת הבשורה הקשה. בשעה הכואבת הזו חיפה כולה מחבקת את הוריו, אחיו ואחיותיו, בת זוגו, חבריו וכל אוהביו. בשם העיר חיפה ותושביה אני שולח למשפחת פרסון את תנחומינו העמוקים ואת החיבוק של עיר שלמה. יהי זכרו של איתי ברוך".