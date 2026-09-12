שעות אחרי שהופץ הסרטון שבו תועד חייל צה"ל יורה היום (שבת) לעבר פלסטיני שעמד מולו סמוך לכפר פקועה שממזרח לג'נין, גורם ביטחוני אמר בשיחה עם ynet כי האירוע מתוחקר ונבחן אם החייל "חרג מהוראות הפתיחה באש".
הפלסטיני שנפצע נראה בתיעוד מסתכל שמאלה, ומיד אחר כך נשמעות שלוש יריות. הוא פונה על ידי הסהר האדום לבית חולים. כבר בהתחלה בצה"ל לא טענו כי הפלסטיני היווה איום על הכוחות. בצבא אמרו שהירי התרחש אחרי שהתקבל דיווח על "חיכוך" בין אזרחים ישראלים לפלסטינים סמוך לכפר.
"כוח צה"ל שהיה בנקודה ביצע ירי לאוויר ולעבר פלסטיני", אמרו עוד בצבא. מתחקור המפקדים עלה כי החיכוך החל כאשר כמה פלסטינים התקהלו סביב רועה צאן במרחב. כוח צה"ל של לוחמים סדירים שתגברו את הגזרה במהלך החג הגיע לנקודה, ואז בוצע ירי באוויר ולאחר מכן ירי לפלג גוף תחתון. הסיבה לירי - שכאמור נחשד ככזה ש"חורג מהנהלים" - עדיין נחקרת.
בחוות זית בגלבוע, שהאירוע התרחש לדבריה בשטח מרעה שמוגדר לה על ידי החטיבה המרחבית, אמרו כי "עשרות ערבים יצאו מהכפר פקועה לתקוף את הרועה שלנו שיצא לשטח מרעה. שלושה חיילים שמוצבים בחווה למשך החג קפצו לאירוע. המפקד הגדיר קו שלא עוברים אותו, וכל ההמון המשיך להתקרב עם אבנים בידיים. החיילים ירו באוויר וההמון המשיך להתקרב, כמה מטרים, עד למרחק חטיפת נשק".