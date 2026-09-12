היום (שבת) לעבר פלסטיני שעמד מולו סמוך לכפר פקועה שממזרח לג'נין, גורם ביטחוני אמר בשיחה עם ynet כי האירוע מתוחקר ונבחן אם החייל "חרג מהוראות הפתיחה באש".

היום (שבת) לעבר פלסטיני שעמד מולו סמוך לכפר פקועה שממזרח לג'נין, גורם ביטחוני אמר בשיחה עם ynet כי האירוע מתוחקר ונבחן אם החייל "חרג מהוראות הפתיחה באש".