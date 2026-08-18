"רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם - יהודים או ערבים", כך אמר בחקירתו עבדאללה גרגאוי משגב שלום, שהואשם היום (שלישי) בקשר לדאעש ובתכנון פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע. הוא נעצר ב-19 ביולי על-ידי המשטרה ושב"כ, ואחיו אחמד אישר כי ניסה להכין חומר נפץ.
מהפרטים שנחשפו מחקירתו בימ"ר דרום, עולה כי תכנן לפוצץ את המועדון המפורסם בשכונת הפארק בעיר, כשהוא מלא במבלים - ולאחר מכן לבצע גם פיגוע ירי. "חשבתי בבאר שבע, אבל לא חשבתי על המקום שבו אירה", אמר. לפי כתב האישום, הוא החזיק עבור קרוב משפחתו במשך כמה חודשים כלי נשק דמוי רובה M-16, מחסניות ותחמושת, ואף נסע עם הנשק לשטח פתוח באזור רמת חובב וירה בו. במהלך 2025 החזיק עבור אדם אחר כלי נשק רבים, בהם רובי מאג, קלצ'ניקוב ונגב.
עוד אמר בחקירתו כי "לפני חודש רמדאן 2026 חיפשתי ביוטיוב איך להכין חומר נפץ. הופיע לי סרטון על איך לייצר מילוי של חומר נפץ. בסרטון הופיע שאני זקוק לסיד חקלאי, גופרית ופחם. סיד מצאתי במחסן כי יש לי דוד שעובד בג'נין, לקחתי מהשק כוס של סיד והוצאתי ממנה כמות של 75 גרם. פחם לקחתי מהבית, פחם רגיל, וגופרית לא הסכימו למכור לי. הלכתי לדהריה (באזור חברון) ולא מצאתי. חזרתי הביתה והחלטתי לקחת גופרית מגפרורים. ניסיתי להדליק אותם בחצר הבטון של סבא שלי. יצא ניצוץ ועשן".
כתב האישום הוגש נגדו היום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, והוא מייחס לו עבירות של מגע עם סוכן חוץ, הכנה למעשה טרור, עבירות נשק ועוד. ממנו עולה כי החל כבר בשנת 2022 לצרוך ברשתות החברתיות תכנים הקשורים לדאעש, ובהמשך החל לתמוך בארגון ולהזדהות עמו. במסגרת זו יצר קשר עם תומכי הארגון, שוחח עמם על דאעש ונחשף באמצעותם לחומרים נוספים של הארגון.
במקביל לקשרים אלה, לפי האישום, החליט גרגאוי לבצע פיגוע בבאר שבע באמצעות מטעני חבלה. לפני כחצי שנה החל לתכנן להכניס רכב ממולכד לאזור מועדון הפורום ולהפעיל את המטענים מרחוק בשעה שיהיו במקום מבלים. במסגרת ההכנות חיפש גרגאוי ברשת והוריד מיוטיוב הוראות להכנת חומר נפץ. לאחר שנעצר, המשטרה ושב"כ תפסו גם את הטלפון הנייד שברשותו, שבו תועד הקשר שקיים עם פעילי ותומכי דאעש, כמו גם תיעוד שלו עם הנשק שבו החזיק ועשה שימוש לפני מעצרו.