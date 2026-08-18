מהפרטים שנחשפו מחקירתו בימ"ר דרום, עולה כי תכנן לפוצץ את המועדון המפורסם בשכונת הפארק בעיר, כשהוא מלא במבלים - ולאחר מכן לבצע גם פיגוע ירי. "חשבתי בבאר שבע, אבל לא חשבתי על המקום שבו אירה", אמר. לפי כתב האישום, הוא החזיק עבור קרוב משפחתו במשך כמה חודשים כלי נשק דמוי רובה M-16, מחסניות ותחמושת, ואף נסע עם הנשק לשטח פתוח באזור רמת חובב וירה בו. במהלך 2025 החזיק עבור אדם אחר כלי נשק רבים, בהם רובי מאג, קלצ'ניקוב ונגב.

מהפרטים שנחשפו מחקירתו בימ"ר דרום, עולה כי תכנן לפוצץ את המועדון המפורסם בשכונת הפארק בעיר, כשהוא מלא במבלים - ולאחר מכן לבצע גם פיגוע ירי. "חשבתי בבאר שבע, אבל לא חשבתי על המקום שבו אירה", אמר. לפי כתב האישום, הוא החזיק עבור קרוב משפחתו במשך כמה חודשים כלי נשק דמוי רובה M-16, מחסניות ותחמושת, ואף נסע עם הנשק לשטח פתוח באזור רמת חובב וירה בו. במהלך 2025 החזיק עבור אדם אחר כלי נשק רבים, בהם רובי מאג, קלצ'ניקוב ונגב.

מהפרטים שנחשפו מחקירתו בימ"ר דרום, עולה כי תכנן לפוצץ את המועדון המפורסם בשכונת הפארק בעיר, כשהוא מלא במבלים - ולאחר מכן לבצע גם פיגוע ירי. "חשבתי בבאר שבע, אבל לא חשבתי על המקום שבו אירה", אמר. לפי כתב האישום, הוא החזיק עבור קרוב משפחתו במשך כמה חודשים כלי נשק דמוי רובה M-16, מחסניות ותחמושת, ואף נסע עם הנשק לשטח פתוח באזור רמת חובב וירה בו. במהלך 2025 החזיק עבור אדם אחר כלי נשק רבים, בהם רובי מאג, קלצ'ניקוב ונגב.