משפחתו של איאד אבו ג'ווילה, תושב המועצה המקומית זמר שבשרון ש נורה אמש (ראשון) למוות על ידי שוטר , מעלה ביקורת קשה נגד המשטרה וטוענת כי "הרגו אותו בדם קר".

"דורש חקירה רצינית". ג'מאל אבו ג'ווילה ( צילום: חסן שעלאן )

האירוע החל לאחר דיווח שהתקבל על אדם שהשתולל והתבצר בביתו. לפי המשטרה, לאחר שהשוטרים פרצו את דלת הבית בסיוע צוותי כיבוי, החשוד רץ לעברם כשהוא אוחז בסכין ונורה בידי אחד השוטרים משום שהיווה סכנה לחיי השוטרים. מח"ש עודכנה בפרטי האירוע.

אביו של המנוח, ג'מאל, לא מקבל את גרסת המשטרה. "בני סבל ממצב נפשי", סיפר ל-ynet, לדבריו: "התקשרתי למשטרה בעקבות התנהגותו החריגה והחשש שיפגע בעצמו או באחרים. כשהשוטרים הגיעו ביקשתי מהם שלא להשתמש בנשק. כאשר בני הבחין בהם, הוא נכנס לבית ועלה לקומה השנייה.

"השוטרים עלו אחריו, פרצו את דלת החדר שבו שהה וירו בו למוות, למרות שלא החזיק בשום כלי חד ולא היווה כל סכנה עבורם". עוד הוסיף האב: "הם הרגו אותו בדם קר. הם ירו בפלג גופו העליון, למרות שיכלו לירות ברגלו במקום להרוג אותו".

ג'מאל סיכם: "מדובר באירוע חמור מאוד, והתנהלות המשטרה לא הייתה מוצדקת. אני ביקשתי מהם עזרה, לא ביקשתי שיהרגו את בני. אני דורש חקירה רצינית ושקופה כדי שהאמת תצא לאור, ללא טענות שווא".