סעודיה חידשה את תקיפותיה בתימן, וכוחות הקואליציה בהובלתה ביצעו תקיפות אוויריות נגד מתקני נפט מערבית לבירה צנעא. כך דיווחו היום (שלישי) ערוץ אל-מסירה המזוהה עם החות'ים ותושבים בבירת תימן. בסעודיה דווח גם על תקיפה בחודיידה. בתוך כך, בתיעודים חריגים שהופצו ברשתות החברתיות, מוצגים קרבות ישירים בין החות'ים לכוחות הנתמכים בידי סעודיה בשטח מדברי שומם בתימן. צפו בעימות הישיר:

קרב בין החות'ים לכוחות הפרו-סעודיים בתימן ( צילום: Daily Maill )





גלריה אחד מהחיילים נזרק מהרכב הדוהר ( צילום: רויטרס )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף הגיב ואמר כי "החות'ים מתנהגים רע מאוד. חשבתי שהם למדו את השיעור לפני שנה כשהפצצנו אותם ולבקשתם הפסקנו. הם היו שקטים במשך הרבה זמן, אבל עכשיו הם שוב הרימו ראש - כנראה בהוראת איראן".

"הם חזרו לפעול בצורה נבזית במיוחד, תוקפים את סעודיה ומנסים במכוון להעלות את מחירי הנפט, כנראה לקראת הבחירות בארה"ב – לא יפה! מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות. אני כבר ניצחתי, בניצחון סוחף ואדיר, אבל אני אהיה כאן גם אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח!".

ב"דיילי מייל" הבריטי תיארו כי לפי ההערכות בסרטונים מוצגים המורדים החות'ים שרודפים אחר כוחות פרו-סעודים. המיקום המדויק לא צוין, ובתיעוד ניתן לראות שיירה סעודית של כלי רכב משוריינים מנסה להסתער על עמדות החות'ים במדבר. בעיתון הבריטי תיארו את העימות "בסגנון 'מקס הזועם' (סרט פעולה פוסט-אפוקליפטי)", ובאחד מהסרטונים אף ניתן לראות גופה שמתעופפת באוויר בעקבות תקיפה של נ"ט ככל הנראה - לפני שהיא מוטחת לקרקע.

בתיעוד נוסף נראה טנדר דוהר במהירות בחולות, עד שהחיילים היושבים מאחור מיטלטלים בעוצמה מעלה ומטה - ואחד מהם אף נזרק מהרכב ונותר מאחור בעוד האחרים ממשיכים בנסיעה.

בתוך כך, בערוץ אל-מסירה דווח כאמור על חידוש התקיפות האוויריות בתימן. עדי ראייה בצנעא דיווחו כי שמעו פיצוצים, ובשלב זה לא ברור אילו מתקני נפט נפגעו. קודם לכן, פרסמו כוחות הקואליציה התרעת פינוי למתקן הנפט בא-סבאחה ולאזורי האחסון הסמוכים לו. האזור שוכן במערב צנעא ונמצא על גבעה שמשקיפה על הבירה. לפי סוכנות הידיעות AP, לא מדובר באזור מיושב.

החות'ים השיבו ב"אזהרה" משלהם:

התרעת הפינוי לבית הזיקוק של ארמקו

גם נמל התעופה שספג פגיעה קטלנית הוזהר

זמן קצר לאחר האזהרה הודיע יחיא סריע, הדובר הצבאי של החות'ים, כי כל תקיפה סעודית בצנעא תיענה בתגובה "נחרצת וכואבת" בריאד. סריע טען כי המתקן בא-סבאחה ריק ממוצרי נפט ו"חסר ערך צבאי כמטרה". גם חברת הנפט התימנית מסרה כי "נקטה כבר בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להתמודדות עם כל מצב חירום, במטרה להבטיח את יציבות האספקה ואת המשך המענה לצרכי התושבים ללא הפרעה". לטענת החברה, "מתקני א-סבאחה אינם מכילים כעת מוצרי נפט. והפגיעה בהם אינה משפיעה על עתודות הנפט או על האספקה".

החות'ים מצדם לא נשארו חייבים ופרסמו אזהרת פינוי מטעמם לאזרחים שנמצאים בקרבת מתקני הנפט של חברת הנפט הסעודית "ארמקו". סריע קשר בין האיום על צנעא ל"ארמקו": "הכוחות החות'ים קוראים לכל האזרחים להתפנות מיד ולהתרחק מהיעדים שבהם יפגעו הכוחות, במקרה שסעודיה תממש את האיום שלה לגבי צנעא ". האתרים שהוזכרו בהודעת החות'ים הם: מטה ארמקו בא-דמאם בסעודיה, נמל התעופה המלך חאלד בריאד, שספג פגיעה משמעותית ובית הזיקוק של ארמקו בריאד. לאיום צורפה גם מפה.

חילופי האיומים מתרחשים בשעה שסעודיה מנסה לברר כיצד מערכות ההגנה האווירית שלה לא הצליחו לסכל את הפגיעה הקטלנית וחסרת התקדים בנמל התעופה "המלך חאלד" בריאד ביום שבת, שבה נהרגו לפחות 13 בני אדם ונפצעו יותר מ-300.

מתקפות הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה הן תפנית דרמטית במלחמה ארוכת השנים בין שני הצדדים, והעובדה שהחות'ים מצליחים לאכוף את המצור האווירי על סעודיה היא השפלה גדולה לשלטונות בממלכה, השפלה שסופה לא נראה באופק. השיבושים מכבידים עוד יותר את הלחץ על ענף התעופה, שממילא מתמודד בשנים האחרונות עם ההשלכות של המלחמות ברחבי המזרח התיכון ועם מחירי הדלק המרקיעים שחקים.