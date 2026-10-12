שמי הבירה הסעודית ריאד נותרו היום (ב') ריקים כמעט לחלוטין, אחרי שהשלטונות האריכו את השעיית הפעילות בנמל התעופה הבינלאומי "המלך חאלד" בעקבות המתקפות הקטלניות עליו בסוף השבוע ואתמול מצד המורדים החות'ים בתימן, בעלי בריתה של איראן. מאז פגיעת הטיל בשבת באזור הטרמינלים 3 ו-4, שבה נהרגו 13 בני אדם ו-309 נפצעו , הוארכה ההשעיה שוב ושוב, וגם כעת לא ברור מתי יחזור הנמל, שהוא השני בעומסו בסעודיה אחרי נמל התעופה של ג'דה, לפעילות. אתמול פגע בנמל התעופה טיל נוסף, שגרם להרוג אחד ול-10 פצועים, והערב הודיעה ההנהלה כי הוא יישאר סגור לפחות עד 17 באוקטובר.

עומדים בתור - ואז פיצוץ: רגע פגיעת הטיל החות'י בנמל התעופה בריאד ( רויטרס )





גלריה נתוני תעופה סביב ריאד, היום אחר הצהריים. מטוסים נמנעים מהמרחב האווירי של הבירה ( צילום: Flightradar24 )

ביממה האחרונה נפוצו בעולם שני סרטונים שפרסמה סעודיה ושמתעדים את רגע הפגיעה הקטלנית וחסרת התקדים בנמל התעופה של ריאד ביום שבת. באחד הסרטונים נראים נוסעים עומדים בתור לבידוק הביטחוני המתקדם לאיטו, כשלפתע נראה פיצוץ אדיר, האולם כולו מתכסה אבק, ואש מתלקחת בזמן שהנוסעים נמלטים לכל עבר. בתיעוד אחר נראים נוסעים יושבים בכיסאות המתנה, כשלפתע מרעיד הפיצוץ את המקום, חלק מהתקרה קורס עליהם, והם רצים לתפוס מחסה.

מתקפות הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה הן תפנית דרמטית במלחמה ארוכת השנים בין שני הצדדים, והעובדה שהחות'ים מצליחים לאכוף את המצור האווירי על סעודיה היא השפלה גדולה לשלטונות בממלכה, השפלה שסופה לא נראה באופק. השיבושים מכבידים עוד יותר את הלחץ על ענף התעופה, שממילא מתמודד בשנים האחרונות עם ההשלכות של המלחמות ברחבי המזרח התיכון ועם מחירי הדלק המרקיעים שחקים.

רגע הפיצוץ שמהמם את הנוסעים היושבים בכיסאות ההמתנה, בנמל התעופה בריאד שלשום

רגע לפני הפגיעה, כשהנוסעים עדיין נינוחים

נכון לעדכון שנמסר בצהריים נאלצה הנהלת נמל התעופה "המלך חאלד" לבטל 82% מכלל הטיסות שתוכננו להיום, ושיעור הביטולים בכלל נמלי התעופה בסעודיה הגיע ל-46.4%. באפליקציית המעקב אחר תנועה אווירית Flightradar24 אפשר היה לראות היום כי מטוסים נמנעים מלהתקרב לריאד, אם כי מטוסי סילון המשיכו לעבור בשאר המרחב האווירי של סעודיה, ונחתו בנמל התעופה של ג'דה, בחוף המערבי של המדינה. שורה של חברות בינלאומיות ביטלו את כל טיסותיהן לריאד וממנה בימים הקרובים, בהן חברות בקבוצת לופטהנזה, וכן אייר פראנס ו-KLM.

התמ"ג מצטמצם, מנהלים ביטלו הגעה לריאד

ההסלמה מול החות'ים מעוררת בסעודיה חשש מפני השפעה כלכלית רחבה יותר: התמ"ג הריאלי של סעודיה צפוי להצטמצם ב-3.6% השנה, נתון המשקף שילוב של כמה גורמים, בהם ירידה בפעילות הנפט. המתקפות הפעילו לחץ כבד גם על אירועים המתוכננים להתקיים בריאד החודש, בהם כנס ההשקעות המוביל של הממלכה וקונגרס האנרגיה של ה-WPC, שכמה מנהלים בכירים שהיו אמורים להשתתף בו ביטלו את הגעתם. ההסלמה גרמה לא רק להשעיית הפעילות בנמל התעופה של ריאד: עובדים ברובע הפיננסי של הבירה הונחו לעבוד היום מהבית בצל המתיחות.

פגיעת הטיל שתועדה במצלמות: מחכים בבידוק הביטחוני, ואז אש פורצת והתקרה קורסת

שני גורמים במזרח התיכון סיפרו היום כי סעודיה פתחה בינתיים בחקירה בניסיון להבין כיצד כשלו מערכות ההגנה האווירית שלה ביירוט הטילים והכטב"מים ששיגרו החות'ים. הגורמים, שביקשו להישאר בעילום שם, סיפרו כי מחקירה ראשונית עולה שהחות'ים שיגרו תחילה מספר גדול של כטב"מים כדי לפלס לטילי שיוט ולטילים בליסטיים דרך לנמל התעופה המלך חאלד. שאלה שנותרת פתוחה היא מדוע מערכות ההגנה האווירית לא סיפקו התרעה מוקדמת יותר על המתקפה.

גם היום דיווחה סעודיה כי היא מתמודדת עם כטב"מים וטילי שיוט ששוגרו לעברה מתימן. בסעודיה נמשכת הציפייה שארה"ב תתערב באופן ישיר יותר במלחמתה של ריאד נגד החות'ים, אם כי לפי שעה האמריקנים מסתפקים בהעברת מידע מודיעיני, איתור מטרות וסיוע בתכנון מתקפות סעודיות, ואינם מבצעים תקיפות ישירות משלהם בתימן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אותת בשבת כי הוא עשוי לשנות את עמדתו בעניין, ולסייע לסעודיה במלחמתה באופן פעיל יותר.

החות'ים ותומכיהם בצנעא, בירת תימן. עלולים לשבש את התנועה בבאב אל-מנדב ( צילום: Mohammed HUWAIS / AFP )

התערבות אמריקנית עלולה להניע את החות'ים לנסות לשבש את תנועת כלי השיט במצר באב אל-מנדב האסטרטגי, מצר השוכן בקצה הדרומי של הים האדום, מול חופי תימן, ובכך להגביל עוד יותר את הזרמת הנפט אל מחוץ למפרץ הפרסי. כל זאת אחרי שאספקת הנפט מהמזרח התיכון כבר ספגה פגיעה קשה מאז פברואר, אז סגרה איראן את מצר הורמוז כנקמה על המתקפה האמריקנית-ישראלית עליה. לפני המלחמה עברה במצר הורמוז כחמישית מתצרוכת הנפט בעולם.

באמירויות קוראים לפעולה משותפת: "כולנו מטרה"

אנוואר גרגאש, יועצו של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד , קרא היום מצדו לפעולה משותפת של מדינות המפרץ הערביות כדי להגן עליהן מפני מתקפות של איראן ושל ארגוני הפרוקסי שלה כדוגמת החות'ים. היועץ אמר כי איראן ובעלות בריתה העריכו בטעות שמדינות המפרץ הערביות הן "החוליה החלשה" במלחמה האמריקנית נגד איראן, שבמהלכה תקפו אותן טהרן ושליחיה שוב ושוב: "התברר שכולנו מהווים מטרה ושביטחוננו אינו ניתן לחלוקה", כתב ברשתות החברתיות, והוסיף כי התקיפות על סעודיה "פוגעות בביטחון איחוד האמירויות וכל מדינות המפרץ".

נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. "התקיפות על סעודיה פוגעות גם בביטחון שלנו" ( צילום: Nathan Howard/AP, AP )

ההסלמה בין החות'ים לסעודיה, נזכיר, החלה ביולי האחרון , והיא הביאה לסיומן ארבע שנות הפוגה במלחמת האזרחים בתימן, שפרצה ב-2014 ושבה סייעה ריאד לכוחות הממשלה התימנית המוכרת על-ידי הקהילה הבינלאומית. ההסלמה החלה בעקבות ניסיון חות'י לשבור את המצור האווירי שאוכפת סעודיה נגד המורדים, במקביל להסלמה שהייתה אז במלחמה באיראן, בעלת בריתם של החות'ים.

בחודש שעבר פתחו החות'ים ב מסע כיבושים מהיר שבו השתלטו על אזורי החוף האסטרטגיים בדרום-מערב תימן החולשים על מצר באב אל-מנדב. אף שעוד לפני כן הם יכלו לתקוף מרחוק ספינות בים האדום באמצעות כטב"מים וטילים, כיבוש השטח העניק לחות'ים שליטה הדוקה עוד יותר על התנועה במצר האסטרטגי – שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ושדרכו עוברים 12% מכלל הסחר העולמי.