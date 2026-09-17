כמעט כל פרט בחייו של ברק בר ז"ל מעפולה, היה מתוכנן ותפור לפרטי פרטים. לימודי משפטים, כניסה לעולם העסקים, נישואין לאהבת חייו אורין ואבהות מאושרת לארבעה ילדים - והכול עד לגיל 29. אלא שסולם ערכיו, חינוכו לעזרה וסיוע לכל אדם, הביאו לגדיעת חייו הצעירים. ב-22 בינואר השנה נהרג ברק בתאונת דרכים קטלנית כשיצא מרכבו בכביש הסרגל במטרה לסייע לנפגעים בתאונת דרכים - ונפגע בעצמו. "זה לא ילד - זה ילד מתנה", אמר בכאב אביו רהב בר.

"אין אדם שלא התאהב בו". הריאיון עם משפחת בר ( צילום: גיל נחושתן )





"היה מלא בחלומות". ברק בר ז"ל וזירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א, באדיבות המשפחה )

כבר בגיל צעיר מצאו עצמם ההורים רהב ומירב מסיעים את ברק הצעיר לאימוני טניס מקצועיים בנוף הגליל וברמת השרון, ומשקיעים בהתפתחותו המקצועית בתחום. "בגיל 9 התחלנו לצאת איתו לתחרויות בחו"ל והיה ברור שהוא הולך על קריירה בינלאומית, התחלנו להכין אותו לחיים בחו"ל כילד ובגיל 12 עבר לחיות באקדמיה לטניס בברצלונה", סיפרו. "אחרי 5 שנים - כשכל עתידו הספורטיבי לפניו - הוא הודיע לנו שהוא מחליט לחזור לישראל במטרה להיות לוחם. הוא רצה לתרום למדינה, ילד ציוני וערכי", תיאר האב בעיניים דומעות.

האם שיתפה כי "אצל כל הילדים השרשנו את הרעיון של עשיית מעשה טוב אחד ביום", ואמרה בכאב: "אם רק הייתי פחות משרישה את זה אצלם, אז ברק לא היה עוצר, והיה מסתפק כמו כל נהג אחר בשיחת טלפון למד"א ולמשטרה ולא היה מסכן את החיים שלו. אבל זה אצלו נוהג קבוע, רק לעזור". היא אף הוסיפה כי "ברק היה עוצר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם גם אם היה יודע שהוא יפגע! זה החינוך של ברק, חלק מהכאב העצום שלנו שאולי בגלל שחינכנו אותו ככה לעזור אולי זה מה שהרג אותו, ואלה הערכים שהוא ספג כאן".

"הוא נולד יפהפה ומבריק, היה לו ניצוץ שהדביק את כולם, אין אדם שלא התאהב בו ממבט ראשון", נזכרה האם בגעגוע. "חיוך עם גומה מדבקת וטוב לב נשפך, רק נכנס לחנות וכולם זכרו אותו, הוא היה מוכן למות עבור כל אחד מהחברים שלו, אישיות נדירה ויכולת ליהנות מהדברים הכי טריוויאליים. היה מלא בחלומות - והחלום הכי גדול להיות אבא צעיר ולגדל ארבעה ילדים עד גיל 29".

תכנן להציע נישואים לבת זוגו

זמן קצר אחרי שחזר לביתו בעפולה מהאקדמיה לטניס בברצלונה, הוא הכיר את אורין חרפוף ומאז הפכו לזוג הצמוד, כשכל העיר ידעה שהקשר הקרוב, העמוק והחם ביניהם יסתיים בחופה וקידושין. הם התגייסו יחד לשירות משמעותי במג"ב, עשו יחד טירונות, קורס מ"כים ופיקדו יחד על מחזור טירוני מג"ב והמשיכו גם יחד לשירות מילואים קרבי במג"ב.

רגעי האושר של ברק בר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )





ברק תכנן להציע נישואים לזוגתו בחו"ל. משפחת בר ( צילום: גיל נחושתן )

משפחת בר מעפולה נחשבת לאחת המשפחות השורשיות, הוותיקות והמעורבות בחיי העיר עפולה, קבלני בניין שבנו את העיר, לצד תרומה לחיי הקהילה. ימים ספורים לאחר האסון היה אמור ברק לצאת עם אורין זוגתו ושלוש אחיותיו לטיול של חודש בתאילנד, במהלכו תכנן להפתיע את אורין ולהציע לה נישואין.

בערב התאונה הם נסעו לנתניה לחגוג יום הולדת 50 לאם מירב. החזרה הביתה הייתה אמורה להיות נוחה ופשוטה, שעת לילה מאוחרת, כבישים ריקים, תנאי ראות נוחים, ללא גשם וללא ערפל. ברק נהג ברכב הראשון מבין השניים. בכביש הסרגל, ממש ק"מ בודדים מביתו בעפולה, הבחין בתאונת דרכים. החינוך בבית והאינסטינקטים לזנק ולסייע ואם אפשר להציל חיים ניצחו את הפחד מרכבים אחרים. מלבד ברק, בתאונה נהרגה גם איילת גרניט , בת 50 מחדרה, מדריכת רכיבה טיפולית מוכרת ואהודה. שבעה אנשים נוספים נפצעו בתאונה, בהם שלושה באורח קשה.

"רישיון להרוג בחסות החוק"

"את ברק שלנו איבדנו ולא יכולים להחזיר אותו, כרגע אנחנו יוצאים למאבק ציבורי על הילד הבא", זעקה מירב. "המדינה חייבת להתעורר וכמה שיותר מהר - ולהבין שעשרות אלפי קשישים מעל גיל 80 נוהגים ללא פיקוח וללא בדיקה קוגניטיבית. זה פשוט רישיון להרוג בחסות החוק", אמרה בזעם.

היא הוסיפה בתסכול כי "נותנים לרופא משפחה שמלווה את הלקוח שלו במשך עשרות שנים והוא זה שחותם על אישור בריאותי לאותו קשיש ואין שום סנקציה פלילית לאותו רופא שנתן אישור לא תקין. כמעט והתעלפתי שנודע לי מי הנהג שהרג את הילד שלי". היא סיפרה כי לפני כחודש פגשה במקרה את הנהג בעיר: "שאלתי אותו איך זה להמשיך ולחיות ולהסתובב בעיר אחרי שהרגת לי את הבן והרגת את המשפחה שלנו. הוא ענה 'חס וחלילה זה לא אני', וזה חודש אחרי שהוגש נגדו כתב האישום".

"אנחנו יוצאים למאבק ציבורי על הילד הבא". רהב ומירב בר ( צילום: גיל נחושתן )

לדבריה, "האדם הזה בקושי הולך, בן 86, ולוקח על עצמו את האחריות לנהוג ב 23:30. זו לא אותה הראיה, לא אותה השמיעה, לא אותה מהירות תגובה ולא אותה יכולת קוגניטיבית, זה חוסר אחריות. האב הוסיף: "אני רוצה שיחוקקו חוק שמחייב כל נהג בגיל הזה לעבור בדיקות רפואיות וקוגניטיביות מקיפות ע"י גוף אובייקטיבי ומקצועי, גוף שיהיה אחראי על הסמכתם של נהגים קשישים".

האם אף ציינה כי "כרגע מדינת ישראל משחררת עשרות אלפי נהגים קשישים לכבישים והם רוצחים בפוטנציה, אני לא מבקשת לשלול רישיון ולא לפגוע באף קשיש, אלא מבקשת שיתאימו לקשישים את ההגבלות שתואמות את מצבם הרפואי, בדיוק כפי שעושים עם נהגים צעירים".

משפחת בר גם מוטרדת מהחשש שהמשפט יימשך ויימשך ובזכות הסחבת הידועה במערכת המשפט, הנאשם יחלץ מעונש. "אנחנו רוצים משפט מהיר והוגן, עברו תשעה חודשים מאז האסון ולא התקיים אפילו דיון אחד, אם בית המשפט לא ישלח אותו למאסר בפועל אז זה היתר לרצוח את הילדים שלנו, חייבת להיות ענישה חריפה ביותר", דרש האב.

עו"ד שקמה אדרי, מומחית בדין הפלילי, שמייצגת את משפחת בר, כנפגעת עבירה, מסרה בתגובה: "ברק בר ז"ל הוא מלח הארץ של מדינת ישראל, משוחרר טרי ממג"ב, שסיים שירות מבצעי ומאתגר למען עם ישראל, לאסוננו הוא קיפח את חייו בעת שיצא מרכבו להצלת חיי נוסעים בכביש הסרגל, מאז המשפחה מתמודדת עם האובדן הקשה ומצפה שההליך המשפטי יתנהל ביעילות ולא ייסחב לאורך זמן. המשפחה יצאה למאבק ציבורי לקביעת נורמות ברורות באשר לרישיון הנהיגה של נהגים קשישים במטרה למנוע אסונות דומים בעתיד, הפרקליטות דרשה את פסילת רישיון עד לתום ההליך המשפטי ובהסכמת הצדדים כך נעשה ולפחות הנאשם הזה לא יסכן משתמשי דרך בעתיד הקרוב".

צילום: אבישי חנן value Pro

עו"ד קובי טל, שמייצג את יאיר ספיר, מסר בתגובה: "כאבה של המשפחה מובן, ואנו מכבדים את רצונה שייעשה צדק. המקום שבו תתברר האמת ותוכרע האחריות הוא בית המשפט, על יסוד מלוא הראיות וזה ההליך המתנהל כעת, מתוך כבוד למשפחה ולטוהר ההליך המשפטי, לא נשמיע טענות דרך התקשורת ואת עמדת מרשנו נציג באולם המשפט, הסכמנו לבקשת הפרקליטות לפסילת רישיון הנהיגה של הנאשם עד לתום ההליך המשפטי לאור מורכבות ורגישות המצב".

האישום נגד הנהג הפוגע

לפני כשלושה חודשים הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור נגד הנהג יאיר אברהם ספיר, בן 86 מעפולה, שהואשם בגרימת מותם ברשלנות של ברק בר ז"ל ואיילת גרניט ז"ל ובנהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלה של ממש ונזק לרכוש. עו"ד באסל סעדי, סגן בכיר לפרקליטת מחוז הצפון, הדגיש בכתב האישום כי ספיר "נהג בנתיב הימני בכביש הסרגל, למרות שהיה חסום לנסיעה בעקבות התאונה ועל אף שיכול היה להבחין ברכבים שבצד הדרך ולהתאים את מהירות נסיעתו למתרחש בכביש".

באישום צוין: ספיר נהג ברשלנות ובקלות ראש - וגרם למותם. זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הוא הוסיף כי "התאונה השנייה ותוצאותיה נגרמו בשל רשלנותו של ספיר, שנהג ברכב ללא זהירות ובקלות ראש. במעשיו גרם ברשלנותו למותם של המנוחים ולחבלות של ממש לעוד אדם ונזק לרכוש".

צילום: דוברות המשטרה

במקביל, הפרקליטות ביקשה לפסול את רישיון הנהיגה של ספיר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, וציינה "מהראיות ניתן לראות את הנפגעים כשהם עוצרים בצד הדרך כדי להגיש עזרה לנפגעים בתאונה הראשונה. מדוח הבוחן עולה כי לא הייתה כל הפרעה בשדה הראייה וניתן היה להבחין ממרחק של 87 מטרים בכלי הרכב בצד הדרך. גרסתו של ספיר כי רכב פגע בו מאחור לא מתיישבת עם חומר הראיות. המשך נהיגתו מהווה סכנה ממשית לציבור המשתמשים בדרך וכי הנהג אינו מודע לאחריות הכבדה שמוטלת על מי שאוחז בהגה".