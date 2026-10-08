"אישרנו לממשלת בריטניה להפעיל במבנה הקונסוליה צוות משימה של 7 דיפלומטים, בהיקף מצומצף מאוד": כך מסר היום שר החוץ גדעון סער, בצל המשבר עם בריטניה, וההחלטה לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים. במקביל, בעת זו בריטניה לא תגרש דיפלומטים ישראלים משטחה.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד והשר סער ( צילום: Leon Neal/Getty Images, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert )

מטעם השר סער נמסר כי "המבנה ששימש את הקונסוליה הוא רכושה של ממשלת בריטניה. אישרנו לממשלת בריטניה להפעיל במבנה, שחדל לשמש היום כקונסוליה, צוות משימה של 7 דיפלומטים בלבד בהיקף פעילות מצומצם מאוד. סיכמנו על המשך דיאלוג בין הממשלות במסגרתו שני הצדדים יוכלו להעלות את הסוגיות החשובות עבור כל אחת מהן".

עוד נמסר כי חודש לאחר שהכריז עליהם, יושמו גם יתר הצעדים נגד בריטניה: "סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקרית גת; הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון; מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלו אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל; וכאמור, הקונסוליה הבריטית בירושלים מסיימת את פעילותה היום. בהתאם, השלט של הקונסוליה הבריטית בירושלים הוסר".

סער ציין כי "לא רצינו להגיע לכך, אבל פעולות ממשלת הלייבור הובילו אותנו לכאן. ההחלטה האחרונה בסדרה היתה ליזום שורה של סנקציות מרחיקות-לכת כנגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו גם סנקציות נוספות שעניינן הרחבת השעיית רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל. כל זאת, לצד רטוריקה עויינת הכוללת האשמות שקריות נגד ישראל, כגון ב'טיהור אתני'.

"החלטה זו מצטרפת לשורה הולכת ומסלימה של צעדים חד-צדדיים נגד ישראל שאימצה ממשלת הלייבור מאז כניסתה לתפקיד ביולי 2024. צעדים אלה כללו בין היתר הכרה חד-צדדית ב'מדינה פלסטינית' וירטואלית בספטמבר 2025; חידוש המימון לאונר״א; השעיית רישיונות לייצוא ביטחוני לישראל; הטלת סנקציות על שרים ישראלים; הטלת סנקציות על יחידים וגופים ישראליים; השעיית המשא ומתן על הסכם סחר חופשי; הגבלת השתתפותה הרשמית של ישראל בתערוכה בינלאומית לציוד ביטחון והגנה בבריטניה; הקפאת הדיאלוג הצבאי ושיתוף הפעולה הביטחוני; מניעת השתתפותם של קציני צה״ל בהשתלמות בקולג׳ המלכותי ללימודי ביטחון; והתקפות מגמתיות חוזרות ונשנות וחד-צדדיות נגד ישראל בזירה הבינלאומית".

השר סער הוסיף: "אנחנו מאמינים ונמשיך להאמין בדיאלוג, אך לצערנו בשנים האחרונות לא התקיים דיאלוג אמיתי עם ממשלת הלייבור. זאת, על אף יחסים טובים עם בריטניה, הבאים לידי ביטוי בין היתר בשת"פ ביטחוני ומודיעיני. היחסים בין ישראל ובריטניה חשובים, והוכיחו שוב ושוב את ערכם גם בהגנה על חייהם ועל האינטרסים של אזרחי בריטניה. רק לאחרונה העבירה ישראל לבריטניה מידע חיוני בפרשת בסיס חיל האוויר בפיירפורד.

"כל ארבעת הצעדים בהצהרה שלי מ-8 בספטמבר - מומשו. לצד זאת, הגענו להבנות שמשרתות את האינטרסים הישראלים. בהתאם להבנות שהגענו אליהן לא יינקטו צעדים נגד ישראל כתוצאה מיישום ההחלטות. אני מודה לכל מי שעסק בדיאלוג ובשיח ותרם להגעה להבנות בשני הצדדים. אינני יכול להבטיח שלא יהיו משברים נוספים בעתיד. אם יהיו - נעמוד בהם על בסיס עקרונותינו. חשוב להדגיש שוב שלא אנחנו יזמנו את המשבר הנוכחי. אנחנו מעוניינים ביחסים טובים עם כל מדינות העולם. אבל כל מדינה שתפעל נגד ישראל צריכה לדעת שיהיה לכך מחיר. היא לא תרוויח מכך, אלא להיפך. הסתיימה תקופת ההכלה הישראלית - במישור הבטחוני והמדיני כאחד".

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד פרסם מנגד הצהרה מטעמו ברשתות, שבה כתב כי "היינו ברורים בעמדתנו כי אנו לא מקבלים שלממשלת ישראל יש זכות חוקית לסגור את הקונסוליה בירושלים, שנמצאת שם כמעט 200 שנים. ממשלת בריטניה מדגישה את עמדתה זו שנים רבות כי מזרח ירושלים היא שטח כבוש. לאחר דיונים עם ממשלת ישראל, בניין הקונסוליה לא ייסגר, אלא ייקרא 'כוח המשימה הבריטי' מהיום, וימשיך לספק שירותים חיוניים ולעבוד עם הפלסטינים".

כאמור, צוות הקונסוליה יצומצם משמעותית. על כך טען מיליבנד: "ללא הבנות, לא יהיו לנו הערובות הנחוצות לביטחונם ולהגנתם של הצוות שלנו. בהתאם, בריטניה צמצמה באופן זמני את צוות הקונסוליה ומשפחותיהם כדי להבטיח את ביטחונם".