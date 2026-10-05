כישלון הניסיון הבריטי למנוע את סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים - והתגובה הישראלית על האפשרות לגירוש המוני של דיפלומטים ישראלים מלונדון בתגובה לסגירה: לאחר החשיפה ב-ynet של המהלך ששוקלת בריטניה - גירוש 27 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון - אמרו גורמים מדיניים כי "אין כל סיבה שנתייחס לספקולציות בנוגע להחלטות שמדינות אחרות אולי יקבלו בעתיד. כבר הוכחנו כי כל צעד נגד ישראל ייענה באופן הולם, וכך יהיה גם בעתיד".

המסר הבריטי על האפשרות לגירוש הדיפלומטים אם ישראל לא תחזור בה מהכוונה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, הועבר לגורמים ישראליים על רקע ההחרפה ביחסי שתי המדינות. ההידרדרות ביחסים הגיעה לשיאה עם ההחלטה הבריטית להטיל סנקציות כלכליות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שבעקבותיה הודיע שר החוץ גדעון סער על צעדי תגובה, בהם סגירת הקונסוליה שמשרתת את האוכלוסייה הפלסטינית, ושבה פועלים 27 דיפלומטים בריטים.

גלריה השגרירות בלונדון ( צילום: Henry Nicholls / AFP )

ב"גרדיאן" פורסם כי היועץ לביטחון לאומי של בריטניה, ג'ונתן פאוול, ביקר בשבוע שעבר בירושלים בניסיון לשכנע את הממשלה לבטל או לדחות את סגירת הקונסוליה, אך השיחות כשלו. פאוול התנגד להחלטתו של שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, להתקדם עם ההחלטה על איסור סחר בהתנחלויות, מחשש שהדבר עשוי לשחק לידיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות.

ההחלטה על סגירת הקונסוליה הבריטית ושלילת התעודות הדיפלומטיות של עובדיה אמורות להיכנס לתוקף ביום חמישי הקרוב. בעקבותיה עשרות עובדים מקומיים פוטרו מעבודתם והדיפלומטים הבריטים נערכים לעזיבה. גורמים שמעורים בנושא אמרו כי הבריטים כעסו במיוחד על ההתרעה הקצרה שישראל נתנה לדיפלומטים הבריטים - 30 יום לעזוב את ישראל. לשם השוואה, רוסיה נתנה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג, בתגובה לפרשת ריגול בין המדינות.

לפיד נגד סער: "ליצור משברים זו לא מדיניות" ( צילום: יואב דודקביץ', שלו שלום )

הבריטים לא הודיעו באופן פומבי על אופן התגובה בעקבות צעדי ישראל מאחר שחשבו שישכנעו את ירושלים לחזור בה באמצעות מגעים שקטים מאחורי הקלעים. עם זאת, כאמור, ל-ynet נודע כי בריטניה כבר העבירה מסר לגורמים בישראל באמצעות השגריר סיימון וולטרס כי אם ההחלטה תישאר על כנה, היא תיאלץ לנקוט צעד חריף משלה, ולסלק 27 דיפלומטים שמשרתים בשגרירות בלונדון. כלומר, גירוש של דיפלומט ישראל על כל דיפלומט בריטי שפעילותו במזרח ירושלים הופסקה.

אם אכן בריטניה תנקוט צעד כזה, המשמעות בפועל תהיה פגיעה קשה בתפקוד השגרירות הישראלית. מספר הדיפלומטים בה אמנם גבוה מ-27, אך לא בהרבה, ותפקיד השגריר אינו מאויש כבר יותר משנה, מאז חזרתה לארץ של ציפי חוטובלי בספטמבר 2025. כיום השגרירות מנוהלת על ידי ממונה, כריס קנטור. משגרירות בריטניה סירבו להתייחס לידיעה.