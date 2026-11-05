צילום: לע"מ





אחרי הפסקה בת כמה שעות, נציגי הסיעות ש נבחרו לכנסת ה-26 ממשיכים היום (חמישי) את סבב ההמלצות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג , במסגרת ההתייעצויות שהוא מקיים לקראת הטלת המנדט להרכבת ממשלה. הערב יסתיים הסבב, והנשיא יקבל החלטה באשר למי שמחזיק בסיכויים הגבוהים ביותר להקים ממשלה - כשבסבירות גבוהה מדובר ביו"ר ישר! גדי איזנקוט . עוד לפני הגעתה לבית הנשיא, הודיעה הרשימה המשותפת כי תמליץ על איזנקוט - וכך יהיו לו 67 ממליצים, לעומת 46 ל בנימין נתניהו (אחרי שמפלגתו הליכוד תמליץ עליו).

מרבית הסיעות כבר עברו בבית הנשיא - לאחר שהרצוג החליט בשונה מסבבי בחירות קודמים כי דווקא הסיעות הקטנות הן אלה שיגיעו ראשונות להמליץ, בסדר עולה - ומי שנותרו הם נציגי הרשימה המשותפת שהגיעו ב-16:45, נציגי ביחד ב-18:00, נציגי ישר! ב-19:15 ולבסוף נציגי הליכוד ב-20:30. ynet מעביר את השיחות בשידור ישיר .

גלריה איזנקוט וג'בארין. "ההחלטה - מענה לדרישה למנוע את חזרת נתניהו וממשלתו לשלטון" ( צילום: אלעד גרשגורן, יריב כץ )

אתמול אחר הצהריים החלו סבבי ההמלצות עם נציגי הציונות הדתית, שהמליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. בהמשך הערב הצטרפו אליהם נציגי זהות וש"ס, הבוקר גם נציגי עוצמה יהודית, ובהמשך גם נציגי הליכוד. מנגד, ישראל ביתנו המליצה אתמול על איזנקוט, והיום הצטרפו אליה גם רע"מ והדמוקרטים, וכך ינהגו גם ביחד וישר!. יהדות התורה החליטה לא להמליץ על אף מועמד.

מצעד הממליצים בבית הנשיא - כל העדכונים:

בפתח הפגישה, נציגי המשלחת של הרשימה המשותפת הציגו את עצמם בפני הנשיא וסגלו. פרופ' יוסף ג'בארין סיפר על התואר המתקדם שקיבל לאחרונה, וד"ר אחמד טיבי הציג את עצמו כ"דוקטור שמטפל בווירוסים בכנסת". ג'בארין דיבר על הישגי הרשימה בבחירות: "כמעט 70% אחוז, זו תעודת כבוד לציבור שתמך בנו, הציבור הערבי והדמוקרטי-יהודי. יש לנו רשימה מצוינת של 11 חברי כנסת".

לפני הפגישה: המשותפת הודיעה כי תמליץ על איזנקוט

לאחר שרע"מ המליצה בפני הנשיא על איזנקוט, וברקע סימני השאלה לגבי הרשימה המשותפת, הודיעו כאמור במפלגתו של יוסף ג'בארין באופן רשמי כי ימליצו גם הם על יו"ר ישר! כמועמד להרכבת הממשלה. ההחלטה התקבלה "בהמשך לתמיכה הציבורית הרחבה שקיבלנו מהציבור שלנו, כמענה לדרישה הציבורית למנוע את חזרתם של נתניהו וממשלתו לשלטון, ומתוך מחויבותנו להבטחה לנקוט את כל הצעדים האפשריים לשם כך", נמסר מטעם המשותפת.

חברי הכנסת הבאים של הרשימה המשותפת. "חשוב להגדיל את הפער בין איזנקוט לנתניהו"

"קיבלנו את ההחלטה פה אחד, לאחר התייעצויות בין מרכיבי הרשימה", נמסר עוד. "זו לא הייתה החלטה פשוטה. על אף נחישותנו להפיל את נתניהו, מחנה האופוזיציה בראשות איזנקוט טרם הפגין את הנכונות הנדרשת להתמודד עם דרכו של נתניהו, וכן להיאבק בהסתה נגד האזרחים הערבים ובערעור על הלגיטימיות של הכרעתם הפוליטית".

עוד נמסר: "אף שאיזנקוט זוכה להמלצות רבות יותר מנתניהו, אנו רואים חשיבות בהגדלת הפער ביניהם. זהו צעד שמחזק את הסיכויים להחלפת הממשלה ומצמצם את האפשרות לניסיונות שונים להקמת ממשלת אחדות לאומית שתשאיר את נתניהו בשלטון – אפשרות שנתניהו חותר אליה בתמיכת גורמים ישראליים, אזוריים ובינלאומיים בעלי השפעה". המשלחת של הרשימה המשותפת תהיה הראשונה כאמור בסבב ההמלצות הנוכחי והאחרון. במשלחת ישתתפו יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, יו"ר תע"ל אחמד טיבי, בכר עואודה, ח"כ עופר כסיף ומהא כראכבי-סבאח.

עבאס סירב לכנות את חמאס ארגון טרור: "פיקוח נפש"

המשלחת של רע"מ לבית הנשיא כללה בין השאר את ח"כ מנסור עבאס, אימאן חטיב יאסין, ואליד אלהואשלה ויואב סגלוביץ', ובמהלך השיחות הכריז עבאס כי הסיעה ממליצה על איזנקוט. הוא הביע תקווה כי "נקים ממשלה טובה" וקרא ליו"ר ישר! להקים "ממשלת בזק". הוא הוסיף כי מפלגתו היא הגדולה במגזר הערבי, והסביר כי אחוזי ההצבעה הגבוהים בחברה הערבית היו תגובה להתנהלות הממשלה בראשות נתניהו.

נציגי רע"מ בבית הנשיא ( צילום: לע"מ )





הרצוג ביקש מעבאס להתייחס לחקירה סביב החשד להתערבות זרה בבחירות: "יש לנו הרבה פילים בחדר, נתחיל עם הראשון - הבחירות חלוטות והתוצאות אושרו - אבל מתקיימת חקירה לאור טענות של השפעה על הבחירות ומימון חיצוני". עבאס השיב: "בירכנו פעמיים על ההחלטה לדרוש מהשב"כ והמשטרה לחקור ואמרנו שאנחנו עומדים לרשות רשויות החקירה ואנחנו בטוחים בעצמנו". לדבריו, "במשך ארבע שנים, בעיקר מצד עוצמה יהודית וגורמים קיצוניים בליכוד, היינו נתונים לרדיפה פוליטית. רע"מ והתנועה האיסלאמית והעמותות דורשים חקירה ושהאמת תצא לאור".

בהמשך נשא דברים יואב סגלוביץ', שאמר כי הצטרף לרע"מ "כיהודי, כפטריוט ישראלי, כציוני, מתוך הסתכלות על המדינה לאן היא הולכת ומה קווי המתאר של השיח". לדבריו, "אנחנו נמצאים בנקודה של שבר עמוק. מי שרוצה עתיד אחר צריך להסתכל על העובדות ועל צרכי החברה. זה לא נעשה, השיח הוא רעיל ומי שמוביל אותו הוא נתניהו. רק אתמול הוא אמר שיש סכנה בתנועה האיסלאמית ושכולם תומכי טרור - האדם היחיד שתומך בטרור הוא איתמר בן גביר שיושב בממשלתו והורשע".

הרצוג הזכיר את התנגדותן של המפלגות שהגיעו לבית הנשיא למפלגות הערביות, וציין כי נציגיהן הביעו התנגדות לא לציבור הערבי אלא למפלגות הלא-ציוניות. על כך אמר סגלוביץ' כי "האמירות שאני שומע מממשלת הימין הן אמירות מסוכנות", ולדבריו "מי שנתן לקיצוניים לשבת על ההגה זה נתניהו". על החשד להתערבות זרה בבחירות ועל פרשת רע"מ והמעטפות אמר סגלוביץ': "אני עסקתי הרבה שנים בחקירות - לא ראיתי אירוע מופרע כזה שבו לשכת רה"מ מעבירה מידע למפקד מחוז ונעצרים אנשים ביום בחירות. לא ראיתי הודעות כאלה שיוצאות שראש שב"כ רוצה לחקור ראשי מפלגות פוליטיות והיועמ"שית מסבירה שאין ראיות".

הרצוג תהה: "רע"מ יכולה להיות בממשלה שתילחם באופן חופשי בטרור, ללא מגבלה?" ( צילום: אורן בן חקון )

הרצוג שאל את מנסור עבאס על הרכבת ממשלה והזכיר את ממשלת השינוי שהתקשתה לתפקד. עבאס אמר כי "ממשלת השינוי ביום הכי גרוע שלה, הייתה יותר טובה מבחינת הביטחון הלאומי וגם החברתי של ישראל מממשלת ה'ימין על מלא'". על הקמת הממשלה עבאס קרא לאיזנקוט "להקים ממשלת בזק". הרצוג העלה את סוגיית חמאס והמלחמה שמתנהלת מול ארגון הטרור. עבאס נמנע מלהשתמש במילה "טרור", אך הדגיש כי ברע"מ רוצים בפירוקו מנשק בהתאם לתוכנית הנשיא דונלד טראמפ לעזה.

הרצוג תהה אם "רע"מ יכולה להיות בממשלה שתילחם באופן חופשי בטרור ללא מגבלה?", עבאס השיב: "לבוא בטענה שהנוכחות שלנו בממשלה תמנע מהקבינט או מהממשלה להגן על אזרחי ישראל - זה לא נכון". הרצוג: "עולה שאלת חמאס - מה אתה אומר על זה?". עבאס: "מייסד התנועה האיסלאמית יצא נגד מעשי הטרור והפיגועים ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת. אף אחד בתנועה וגם החברים ברע"מ לא נחקר באשמה של בגידה או הזדהות עם ארגון טרור - אי-אפשר לבוא אלינו כל הזמן במבחן הנאמנות. ממשלת ישראל קיבלה את המתווה של הנשיא טראמפ שיקומו פה שתי מדינות, וארגון חמאס וכל הארגונים המזוינים יתפרקו מנשקם. החזון שלנו זה פיוס ושלום". הרצוג הזכיר כי כחלק מהתוכנית על חמאס קודם כל להתפרק מנשקו, ורק אחר כך יקודם הפתרון המדיני. עבאס השיב: "אנחנו רוצים את זה, כבר אמרתי את זה".

עבאס: "הממשלה צריכה לכלול גם חרדים" ( צילום: אמיר אטינגר )

מנסור עבאס גם עקץ את בנימין נתניהו על רקע טבח 7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליו: "יש אפשרות לשמור על הביטחון בראש פתוח ולא בקונספציות מוטעות כמו שהיה לנו. מישהו האמין לסינוואר - ולכן הוא ישן בלילה".

בסיום ההתייעצות מנכ"ל בית הנשיא פנה לעבאס ושאל: "למה לא לומר שחמאס הוא ארגון טרור?". בתשובתו, עבאס רמז לסכנה לביטחון משפחתו: "יש לי תשובה חד משמעית, אבל תשאיר לי את המרווח הזה לבנות גשר ולהשפיע גם בצד השני. ותשאיר לי מרווח לשמור על עצמי ועל משפחתי. אנחנו גשר, בוא לא נהרוס את הגשר הזה. בוא לא נהפוך אותנו לתומכי טרור ולא לבוגדים. זה בהיבט מסוים פיקוח נפש, תשאירו לנו את זה. אנחנו חד-משמעית נגד טרור ואלימות נגד כל אדם".