בעוד שהרשימה המשותפת כלל לא הודיעה על מי תמליץ, במקרה של יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה דווקא הודיעו שלא ימליצו על אף מועמד. אלא ששני חברי אגודת ישראל לשעבר - מאיר פרוש ואליקים שטארק - היו

צפויים בכל זאת להמליץ על נתניהו, שפנה אליהם