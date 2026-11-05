נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ממשיכים הבוקר (חמישי) את סבב ההמלצות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, במסגרת ההתייעצויות שהוא מקיים לקראת הטלת המנדט להרכבת ממשלה. אחרי ששורת מפלגות המליצו כבר אתמול על מועמד, היום יסתיים הסבב והנשיא יקבל החלטה באשר למי שמחזיק בסיכויים הגבוהים ביותר להקים ממשלה. ynet יעביר את השיחות בשידור ישיר.
בניגוד לעבר, הנשיא החל אתמול דווקא עם נציגי הסיעות הקטנות ויסיים עם הגדולות. אלו נציגי הסיעות שיגיעו היום לבית הנשיא, בסדר הבא: יהדות התורה ב-8:45, עוצמה יהודית ב-9:45, הדמוקרטים ב-11:00, רע"מ ב-12:15, הרשימה המשותפת ב-16:45, ביחד ב-18:00, ישר! ב-19:15 והליכוד ב-20:30. מבין המפלגות הללו, כולן כבר הכריזו מראש על המועמד המועדף מבחינתן - למעט שתיים: יהדות התורה והרשימה המשותפת.
בעוד שהרשימה המשותפת כלל לא הודיעה על מי תמליץ, במקרה של יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה דווקא הודיעו שלא ימליצו על אף מועמד. אלא ששני חברי אגודת ישראל לשעבר - מאיר פרוש ואליקים שטארק - היו צפויים בכל זאת להמליץ על נתניהו, שפנה אליהם מאחר שהם נחשבים ל"ציר הימני" ביהדות התורה. לבסוף - למרות הלחץ של נתניהו - בחרו בסיעת יהדות התורה באופן כולל שלא להמליץ על אף מועמד.
לפי ההערכות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט צפוי לקבל את המספר הגבוה ביותר של ממליצים - 56. יו"ר הליכוד נתניהו צפוי להשיג 48 ממליצים. הסיעות שהמליצו אתמול על נתניהו הן הציונות הדתית, זהות וש"ס. איזנקוט קיבל את המלצת ישראל ביתנו. מבין אלו שימליצו היום, רע"מ הודיעה שתמליץ על איזנקוט, כמו גם הדמוקרטים, ביחד וישר!. המפלגות שימליצו על נתניהו הן עוצמה יהודית והליכוד, כמו גם שני חברי יהדות התורה פרוש ושטארק.
יהדות התורה
כאמור, הראשונים להגיע לבית הנשיא היו נציגי יהדות התורה, שבחרו לבסוף לא להמליץ על אף חבר כנסת. הנשיא הרצוג פתח את דבריו ואמר כי "בבניין הזה מותר לומר הכול ולפגוש את כולם". נציגי הסיעה שהגיעו לפגישה הם ח"כ יצחק פינדרוס, ח"כ יצחק גולדקנופף, ח"כ משה רוזנטל, מזכיר הסיעה אמיתי שולמן ועוזרו של גולדקנופף מוטי בבצ'יק. פינדרוס העלה את סוגיית גיוס החרדים ו"ההסתה נגד הציבור החרדי", בצל הלחץ לגייס את בני הישיבות בשל המחסור החמור בחיילים בצה"ל.
פינדרוס נשאל על ידי הרצוג מה הוא מצפה מכל ממשלה שתקום, וציין כי כל ממשלה שתקום צריכה לטפל ב"מציאות שבה לומדי התורה נרדפים". הרצוג אמר: "יש לכם מתווה גיוס, אתם מסכימים שמי שלא לומד כן יתגייס?", פינדרוס השיב: "העמדה המסורתית של יהדות התורה היא שההסדר מדבר על מי שתורתו אומנתו". בהמשך גולדקנופף נשא דברים ואמר כי "אנחנו לא מחויבים לאף גוש".
הנשיא תהה האם לנציגי יהדות התורה "יש מתווה ששונה ממה שהיה עד עכשיו - כלומר אפשרות לחוקק חוק גיוס שניתן להגיע איתו להסכמה יותר רחבה - והאם ברור בעמדתכם שמי שלא לומד תורה יתגייס?". פינדרוס: "העמדה של יהדות התורה לא השתנתה מקום המדינה, שההסדר מדבר על תורתו אומנותו. הנושא של החקיקה שאנחנו מדברים עליו היה מוגדר בחוק והשתנה בעקבות חוק טל". הרצוג: "הוא השתנה בממשלת בגין, שבהסכם הקואליציוני הוחלט שכולם יהיו פטורים במקום מכסה".
הנשיא הדגיש כי כבר מתקיימים כיום במדינה "מודלים אחרים": "הייתי בערב תשעה באב בחטיבת חשמונאים, וראיתי על פי פקודת מטכ"ל חטיבה חרדית מלא-מלא. יש מודלים שבהם חיילים חרדים יכולים למצוא את עולמם כחרדים"