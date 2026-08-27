לאחר גירושן של הולנד וספרד , ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים, ואולי גם פקידים אירופים אחרים, ממרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת (CMCC), שהוקם במסגרת תוכנית השלום לעזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. כך דווח הבוקר (חמישי) ב"פיינשל טיימס" הבריטי.

לפי מספר גורמים שמעורים בפרטים, הצעד נשקל על ידי ישראל כתגובה לביקורת על "מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביהודה ושומרון". הגורמים טענו כי ממשלת ישראל דנה בשבועות האחרונים בהוצאת בריטניה מהמפקדה, וצעדים דומים נשקלים גם נגד איטליה וגרמניה.

גלריה המפקדה האמריקנית בקריית גת ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

שר החוץ גדעון סער הודיע ​​השבוע על סילוק נציגי הולנד ממרכז התיאום, זאת בעקבות סדרת מהלכים אנטי-ישראלים של ממשלת הולנד. ההחלטה התקבלה על דעתו של נתניהו עצמו. בין המהלכים של הולנד היה חקיקת חוק שאוסר סחר עם מוצרים ישראלים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, שייכנס לתוקפו בחודש הבא.

ישראל גם גירשה השנה את נציגי ספרד מהמפקדה, בטענה ל"הטייה אובססיבית ואנטי-ישראלית" של מדריד. האפשרות שישראל תגרש נציגים של מדינות נוספות, כאלה שנחשבו לבעלות ברית קרובות של ישראל לאורך השנים, היא עדות נוספת להידרדרות הדרמטית והשפל ביחסים בין ישראל למעצמות המערב בעקבות המלחמה המתמשכת במספר זירות - וגם בעקבות צעדי הממשלה ביהודה ושומרון.

ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, שואף להקשיח עוד יותר את גישתה של לונדון כלפי ישראל, ואמר בחודש שעבר כי הוא ינסה ללחוץ על ירושלים באמצעות איסור אפשרי על סחר מוצרים ישראלים מההתנחלויות.

הנציגים הבריטים יסולקו? ראש ממשלת בריטניה ברנהאם ( צילום: Henry NICHOLLS / AFP )

21 מדינות, ובהן בריטניה, גינו בשבוע שעבר את אישור אישור תוכנית E1, שהוגדרה "מכת מוות" למדינה הפלסטינית. לפי המדינות, התוכנית "לא מקובלת ומהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי". זמן קצר לאחר מכן בריטניה הודיעה על זימונה של שגרירת ישראל במדינה, ציפי חוטובולי, בעקבות התוכנית.

על פי שני גורמים המעורים בנושא, כל צעד לגירוש נציגים בינלאומיים נוספים עשוי לדרוש אישור ממועצת השלום בראשות ארה"ב, הגוף הבינלאומי שהוקם על ידי טראמפ השנה כדי לפקח על השיקום של רצועת עזה לאחר המלחמה. עם זאת, גורם שלישי טען כי לישראל יש את הזכות הריבונית המלאה להחליט מי נשאר בשטחה.