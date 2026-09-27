משרד החוץ פועל לסייע ל-20 ישראלים שנצורים באזור חבל תיגראי על-רקע הקרבות הפנימיים בין כוחות הממשלה הפדרלית למורדים בצפון אתיופיה . כל שדות התעופה באזור הלחימה ובסמוך לו משותקים, והנסיעה בדרכים מסוכנת. אחד מהישראלים שנצורים בעיר לליבלה סיפר ל-ynet: "פנינו בקריאה דחופה למשרד החוץ לבחון אפשרויות פינוי בטוחות".

המורדים באזור חבל תיגראי (ארכיון) ( צילום: Yasuyoshi Chiba / AFP )

לצד הישראלים גם 30 תיירים ממדינות אחרות. במכתב שהועבר למשרד החוץ, מתארים הישראלים את המצב בשטח, את מצבם הבריאותי של הלכודים, ואת המחסור במזון, בדלק, בחשמל ובאמצעי תקשורת. לפי הפנייה, החשש המרכזי של הקבוצה הוא שמדובר במשבר מתמשך ולא בעיכוב טיסות זמני.

"טיסות בוטלו ללא הגבלת זמן, ולא מדובר עוד בעיכוב של מספר ימים בלבד", כתבו הישראלים. "מלאי הדלק, המזון והמזומן בעיר מוגבל ביותר, לפי עדויות תושבים מקומיים וצוותי המלונות. קיים חשש מניתוק תקשורת מוחלט, כפי שאירע יום קודם לכן באזור תיגראי - מה שעלול לפגוע ביכולת ליצור קשר הן עם השגרירות והן עם בני המשפחה בישראל".

עוד צוין במכתב למשרד החוץ: "חלק ניכר מהישראלים והאמריקנים השוהים כעת בלליבלה הם אנשים מבוגרים, שחלקם עלולים להזדקק לטיפול רפואי אם לא יפונו בקרוב. בין הזרים הלכודים יש גם אנשים הסובלים מאסתמה".

בפנייה נכתב עוד כי אין ביכולתם של הלכודים לקבוע, על סמך המידע הזמין להם באופן מקומי, אילו נתיבי אוויר או יבשה בטוחים לתנועה כרגע. לכן, לדבריהם, השגרירות וממשלת ישראל נמצאות בעמדה הטובה ביותר לתקשר באופן רשמי עם ממשלת אתיופיה, עם חברת התעופה אתיופיאן איירליינס, עם קבוצות חמושות מקומיות ועם גורמים רלוונטיים נוספים, על מנת לאמת ולתאם נתיב יציאה בטוח.

הפונים מזכירים כי ממשלת ישראל כבר הוכיחה בעבר יכולת לפעול במהירות במצבים דומים ובהם אירועי פינוי מאזורי לחימה באתיופיה, באזורי גונדר ואמהרה באוגוסט 2023, ולחלץ אזרחים ישראלים בבטחה גם בתנאי שטח מורכבים. הפונים בקשו ממשרד החוץ לבחון באופן אקטיבי ומיידי אפשרויות פינוי בטוחות לישראלים ולזרים שלכודים בלליבלה, במקום להמתין להחמרה נוספת במצב או לניתוק מוחלט של התקשורת.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "משרד החוץ, מחלקת ישראלים בחו"ל, מרכז מצב ושגרירות ישראל באדיס אבבה מובילים מאמצים קדחתניים, עוקבים מקרוב אחר מצבם של הישראלים השוהים באזורים שבהם חלה הסלמה ביטחונית בצפון אתיופיה ונמצאים בקשר עם הקבוצות ועם הגורמים הרלוונטיים.