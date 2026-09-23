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אתיופיה

מדווחים אחר הצהריים (רביעי) על קרבות שפרצו באזור חבל תיגראי בצפון המדינה, אחרי חודשים של מתיחות הולכת וגוברת בין כוחות הממשלה הפדרלית של ראש הממשלה

אביי אחמד