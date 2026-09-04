מאות מתושבי כפר קרע השתתפו היום (שישי) בהלווייתה של הילדה סיהאם סעיד אבו פול, בת 7, שנהרגה אתמול בתאונת דרכים טראגית, לאחר שנפגעה מכלי עבודה שנהג בו אחד מקרובי משפחתה.
אביה, סעיד אבו פול, קבר את בתו והניח את העפר על קברה: "היא הייתה בכיתה א', כל כך מאושרת כשקנינו לה את הבגדים, הספרים והתיק לבית הספר. זו הייתה השנה הראשונה שלה במסגרת החדשה. בכל יום היא הייתה חוזרת ומספרת לי כמה היא שמחה, ואנחנו שמחנו יחד איתה. אבל השמחה הזו הפכה עכשיו לעצב ולכאב".
אבו פול הוסיף כי "אני עדיין לא מצליח לעכל את גודל האסון. תמיד שמעתי על תאונות דרכים ועל משפחות שאיבדו את יקיריהן והייתי מצטער יחד איתן. אבל רק אחרי שאיבדתי את בתי הבנתי עד כמה הכאב גדול, כאב שאי אפשר לתאר במילים. הוא נכנס ללב שלנו ולבית שלנו, ולכל פינה שבה היינו רגילים לפגוש את הילדה שלנו".
בסיום אמר האב: "אני רוצה להודות לכל מי שעמד לצדנו ותמך בנו. אני מאחל הצלחה לכל חבריה של בתי בבית הספר. ולך, בתי שלי, אתגעגע אלייך, ולעולם לא אשכח אותך".
פורסם לראשונה: 15:25, 04.09.26