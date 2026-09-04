אביה, סעיד אבו פול, קבר את בתו והניח את העפר על קברה: "היא הייתה בכיתה א', כל כך מאושרת כשקנינו לה את הבגדים, הספרים והתיק לבית הספר. זו הייתה השנה הראשונה שלה במסגרת החדשה. בכל יום היא הייתה חוזרת ומספרת לי כמה היא שמחה, ואנחנו שמחנו יחד איתה. אבל השמחה הזו הפכה עכשיו לעצב ולכאב".

אביה, סעיד אבו פול, קבר את בתו והניח את העפר על קברה: "היא הייתה בכיתה א', כל כך מאושרת כשקנינו לה את הבגדים, הספרים והתיק לבית הספר. זו הייתה השנה הראשונה שלה במסגרת החדשה. בכל יום היא הייתה חוזרת ומספרת לי כמה היא שמחה, ואנחנו שמחנו יחד איתה. אבל השמחה הזו הפכה עכשיו לעצב ולכאב".

אביה, סעיד אבו פול, קבר את בתו והניח את העפר על קברה: "היא הייתה בכיתה א', כל כך מאושרת כשקנינו לה את הבגדים, הספרים והתיק לבית הספר. זו הייתה השנה הראשונה שלה במסגרת החדשה. בכל יום היא הייתה חוזרת ומספרת לי כמה היא שמחה, ואנחנו שמחנו יחד איתה. אבל השמחה הזו הפכה עכשיו לעצב ולכאב".