יממה לאחר התרסקות המטוס הפרטי בדרום פלורידה , שבה נהרגו כל תשעת יושביו, נחשפו אמש (שני) פרטים חדשים על זהות הקורבנות ועל הרגעים הדרמטיים שקדמו לאסון. בין ההרוגים נטליה גדליה פילגייראס, טייסת משנה בת 20 בלבד, שחלמה לטוס מאז שהייתה ילדה. בהקלטות הקשר המצמררות מהרגעים האחרונים של הטיסה נשמע קולה כשהיא מדווחת על אובדן גובה בקצב מסחרר וזועקת: "מיידיי, מיידיי, אנחנו מאבדים גובה". רגעים לאחר מכן היא נשמעת מזהירה: "אנחנו עומדים להתרסק". צפו בתיעוד חדש של ההתרסקות שצולם ממצלמת רכב:

תיעוד דרמטי של התרסקות המטוס בפלורידה





גלריה נטליה פילגייראס. קיבלה רישיון טיס לפני שהוציאה רישיון נהיגה

רגע התרסקות המטוס

אמה של פילגייראס, קמילה קורטלטי, סיפרה אתמול כי תמיד חששה שהאהבה של בתה לתעופה תגבה ממנה מחיר כבד. "תמיד ידעתי שמטוס ייקח אותה ממני", אמרה בכאב. במקביל, חוקרי התעופה האמריקנים חשפו ממצא חדש: קיימים סימנים לכך שחלקים מהמטוס התנתקו ממנו עוד לפני שפגע בקרקע.

בין תשעת ההרוגים בהתרסקות, שאירעה שלשום באזור גרינאייקרס שבמחוז פאלם ביץ', נמנו גם יזם הטכנולוגיה אדם רובינסון (44) מאוסטין שבטקסס, אשתו הלן ושני ילדיהם הקטנים, אמה בת ה-4 וצ'ארלי בן השנתיים. יחד עמם נהרגו המטפלת של הילדים, אניטה, ושני חברים קרובים של המשפחה, רייצ'ל ריד וצ'ארמי פהר. קרוב משפחה תיאר את האובדן הכבד: "זו מכה קשה מאוד. איבדנו בת, את בעלה ושני נכדים". גם זהותו של הטייס הראשי נחשפה: ג'ף גרגורי (55), טייס מנוסה מפנסילבניה. גרגורי שימש קברניט מטוס המנהלים מדגם לירג'ט 60, ולצדו ישבה בתא הטייס פילגייראס בת ה-20.

סיפורה של פילגייראס עורר עניין רב בארה"ב, במיוחד לאחר שנחשף תיעוד שלה משנת 2023, כשהייתה תלמידת תיכון בת 17 בלבד. בריאיון שהעניקה אז לרשת CBS12 המקומית, סיפרה בהתלהבות על כך שהצליחה להוציא רישיון טיס עוד לפני שקיבלה רישיון נהיגה. "אני בהחלט מתגאה בזה, כי אנשים אומרים לי 'את לא יכולה לנהוג', ואני עונה להם: 'כן, אבל אני יכולה לטוס'", אמרה אז בחיוך.

הקלטות הקשר מהרגעים האחרונים לפני התרסקות המטוס





זירת ההתרסקות בפלורידה, שלשום ( צילום: מתוך החשבון ה- prolific369, X@ )

( צילום: מתוך החשבון ה- prolific369, X@ )

פילגייראס, שגדלה בפלורידה למשפחה ממוצא ברזילאי, חלמה להיות טייסת כבר מגיל 12. אמה סיפרה כי נהגה לנסוע עם אביה לשדה התעופה בבוקה רטון כדי לצפות במטוסים ממריאים ונוחתים. אביה, שעסק גם הוא בטיסה כתחביב, עודד את אהבתה לתחום, והיא החלה ללמוד טיסה בעודה תלמידת תיכון. בספטמבר 2023, כשהייתה בת 17, קיבלה את רישיון הטיס הפרטי שלה. בהמשך השלימה הכשרות נוספות, שימשה מדריכת טיסה וצברה יותר מ-1,300 שעות טיסה. בחודשים האחרונים עבדה כטייסת מסחרית בחברת טיסות פרטיות מפורט לודרדייל, ושאפה להתקדם בהמשך לקריירה בחברת תעופה גדולה.

אמה סיפרה כי הייתה גאה מאוד בהישגיה של בתה, אף שמעולם לא הצליחה להשתחרר מהפחד הכרוך במקצוע שבחרה. לדבריה, נטליה הייתה צעירה אחראית וחרוצה, שהקדישה את חייה להגשמת החלום. "היא הייתה בעבודה", הדגישה האם לאחר שנודע לה על האסון. לפי דיווחים בארה"ב, כעשר דקות לפני ההתרסקות עוד הספיקה פילגייראס לשלוח הודעה לבן זוגה, שבה סיפרה על מערבולות האוויר והקרח שהצטבר על המטוס.

"מיידיי, מיידיי": קריאות המצוקה מהרגעים האחרונים

הקלטות הקשר עם פקחי הטיסה חושפות את השתלשלות האירועים שהובילה להתרסקות. המטוס, שהמריא מאוסטין שבטקסס והיה בדרכו לאיי בהאמה, טס בגובה של כ-35 אלף רגל, כ-10.7 קילומטרים, כאשר אחד מאנשי הצוות דיווח על תנאי מזג אוויר קשים. "יש לנו שכבה קלה של קרח שקוף, שאנחנו מצליחים להתמודד איתה, ומערבולות אוויר בעוצמה בינונית", נשמע אחד הטייסים מדווח למגדל הפיקוח. לפי ההקלטות, המערבולות גרמו למטוס לשנות את גובהו במאות מטרים. בעקבות זאת ביקש הצוות אישור לטפס בעוד 2,000 רגל, כ-610 מטרים, בניסיון להיחלץ מתנאי הטיסה הקשים.

אדם והלן רובינסון לצד שני ילדיהם. נהרגו בדרך לאיי בהאמה ( Credit: Family Handout )

אלא שתוך זמן קצר המצב הידרדר במהירות. המטוס החל לצלול, ואחד הטייסים הכריז על מצב חירום. "אנחנו מאבדים גובה בקצב של 8,000 רגל בדקה. מיידיי, מיידיי. אנחנו מאבדים 10,000 רגל בדקה", נשמע בקשר. כעבור רגעים ספורים נשמעה הודעה נוספת, שבה דיווח הצוות כי מהירות המטוס חורגת מהמגבלות המותרות וכי קצב הצלילה הגיע ל-20 אלף רגל בדקה, יותר משישה קילומטרים בדקה. "אנחנו עומדים להתרסק", נשמעה כאמור פילגייראס באחת מקריאות המצוקה האחרונות. בהקלטות שפורסמו בארה"ב נשמעות גם צעקות מתוך תא הטייס, ובחלק מהדיווחים נטען כי אחד מאנשי הצוות נשמע מתפלל ברגעים האחרונים.

במסיבת עיתונאים שקיימה אמש המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב (NTSB), חשף חבר המועצה טום צ'פמן כי החוקרים מצאו סימנים לכך שהמטוס החל להתפרק עוד באוויר. "יש לנו אינדיקציות לכך שהמטוס החל להתפרק לפני הפגיעה בקרקע", אמר צ'פמן. "ייתכן שנמצא חלקים מהמטוס במרחק ניכר מזירת ההתרסקות עצמה". מדובר בממצא שעשוי להיות משמעותי לחקירת נסיבות האסון. החוקרים בוחנים כעת את האפשרות שהצטברות הקרח, מערבולות האוויר והמהירות החריגה של המטוס היו קשורות לאובדן השליטה ולהתפרקות האפשרית. עם זאת, בשלב זה לא נקבע מה גרם להתרסקות, וגם לא ברור אם ההתפרקות באוויר הייתה הגורם לאסון או תוצאה של אובדן השליטה.

לפי נתוני מעקב הטיסה, המטוס איבד עשרות אלפי רגל בתוך כדקה בלבד. בתיעוד דרמטי שצולם ממצלמת רכב נראה המטוס מבצע פנייה חדה ימינה, צולל לעבר הקרקע בזווית תלולה ומתפוצץ בכדור אש עצום סמוך לבתי מגורים ולכביש שבו נסעו כלי רכב. ההתרסקות יצרה מכתש גדול בכביש, ושברי המטוס התפזרו בשטח נרחב. מושל פלורידה רון דסנטיס, שהגיע לזירה, תיאר את עוצמת האסון: "זו הייתה התרסקות קטסטרופלית. זה נראה כמו טיל שצולל לקרקע ומשאיר מכתש ענק בצד הכביש".

זירת ההתרסקות בפלורידה, אתמול ( מתוך החשבון ה- X @prolific369 ומתוך האינסטגרם @SISLY21 )





למרות עוצמת ההתרסקות והעובדה שאירעה באזור מאוכלס, הרשויות מסרו כי לא דווח על הרוגים או פצועים בקרב מי ששהו על הקרקע. עם זאת, לפחות אחד מבתי המגורים הסמוכים ניזוק, וכמה כבישים באזור נסגרו לתנועה. "שברים היו בכל מקום. שברים פגעו בבית שלי. הכול היה באש, הכביש כולו בער", סיפר אנתוני בלקמון, תושב המתגורר סמוך למקום ההתרסקות, לרשת NBC. "תמיד ראיתי דברים כאלה בחדשות, אבל אף פעם לא חשבתי שזה יקרה כל כך קרוב אליי".