בין סבב ההתייעצויות בבית הנשיא יצחק הרצוג הוא נפגש היום (חמישי) עם בכיר מועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, טוני בלייר. בלייר הגיע לארץ לסדרה של פגישות במסגרת המאמצים של האמריקנים ומועצת השלום להחיות את התוכניות התקועות לשיקום עזה.

מוקדם יותר השבוע דווח ב-ynet כי הלחץ האמריקני להתקדם ליישום התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה נמשך גם לאחר הבחירות בישראל, וזאת חרף הקיפאון בשיחות עם וחמאס והפעילות הצבאית הנמשכת של צה"ל בשטח הרצועה.

הגיע לביקור בימים רגישים. בלייר ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

בלייר אמור לדון בביקורו בישראל בדרכים לקדם את השלבים הראשונים של התוכנית ובכלל זה הכנסת הוועדה הטכנוקרטית לעזה והקמת כוח הייצוב הבינלאומי. הוא אמור לקיים פגישות עם מספר גורמים בישראל.

בשטח המציאות רחוקה מלהצביע על התקדמות לקראת השלב הבא. גורמים שמעורים בפרטי המגעים מתארים קיפאון משמעותי, ללא התקדמות ממשית במתווה האמריקני. כל זה קורה בשעה שחמאס עדיין לא מפורק מנשקו וממשיך לשקם את שורותיו, כשמהצעד השני צה"ל ממשיך בסיכול מחבלי ארגון הטרור, בפעילות שהולכת ומתגברת באחרונה.

למשוואה הביטחונית והמדינית מתווסף כעת גם הפלונטר הפוליטי בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 בישראל. המערכת הפוליטית נמצאת באי-ודאות, ללא תמונת רוב ברורה וללא פסקנות בנוגע לאפשרות של הקמת ממשלה יציבה.

המציאות הזאת משליכה באופן ישיר על יכולתה של ישראל לגבש מדיניות ארוכת טווח ביחס לרצועה, ובפרט על השאלה כיצד להתקדם במתווה האמריקני. לפיכך, בעוד בוושינגטון מבקשים לראות התקדמות בתוכנית טראמפ, בירושלים עדיין לא יודעים כיצד תיראה המדיניות הישראלית בחודשים הקרובים.

במערכת הביטחון מזהים גם היערכות של חמאס למערכה תודעתית מול הקהילה הבינלאומית, בעיקר סביב השלכות עונת החורף המתקרבת. לפי גורמים שמעורים בנושא, ארגון הטרור צפוי לקדם קמפיין שיתמקד בנזקי מזג האוויר, בהיעדר תשתיות ראויות ובמחסור של ציוד חם ומספק לתושבים.