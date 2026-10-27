הוא אבי חיים. הוא פנה לבית המשפט, והודיע היום (שלישי) כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום על שמו בפרשה.

הוא אבי חיים. הוא פנה לבית המשפט, והודיע היום (שלישי) כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום על שמו בפרשה.

"הוא מאמין באמונה מלאה בחפותו וכי מדובר בתלונת שווא", אמר עו"ד אלמוג. "הוא לא מרגיש שום צורך להסתתר מאחורי צו איסור הפרסום ולכן החליט לוותר עליו. החשוד סומך ידיו על רשויות אכיפת החוק שיגיעו לחקר האמת בעניינו".

"הוא מאמין באמונה מלאה בחפותו וכי מדובר בתלונת שווא", אמר עו"ד אלמוג. "הוא לא מרגיש שום צורך להסתתר מאחורי צו איסור הפרסום ולכן החליט לוותר עליו. החשוד סומך ידיו על רשויות אכיפת החוק שיגיעו לחקר האמת בעניינו".

"הוא מאמין באמונה מלאה בחפותו וכי מדובר בתלונת שווא", אמר עו"ד אלמוג. "הוא לא מרגיש שום צורך להסתתר מאחורי צו איסור הפרסום ולכן החליט לוותר עליו. החשוד סומך ידיו על רשויות אכיפת החוק שיגיעו לחקר האמת בעניינו".

על פי החשד, עבירות המין בוצעו לפני כמה שנים במשרדו. המתלוננת אינה עובדת שלו, אלא עובדת כמזכירה של בכיר אחר בעירייה. הפרשה נחשפה בחודש אוגוסט, וחיים הורחק ל-30 יום מבניין העירייה. בסיומם שב חיים לעבוד בעירייה.

על פי החשד, עבירות המין בוצעו לפני כמה שנים במשרדו. המתלוננת אינה עובדת שלו, אלא עובדת כמזכירה של בכיר אחר בעירייה. הפרשה נחשפה בחודש אוגוסט, וחיים הורחק ל-30 יום מבניין העירייה. בסיומם שב חיים לעבוד בעירייה.

על פי החשד, עבירות המין בוצעו לפני כמה שנים במשרדו. המתלוננת אינה עובדת שלו, אלא עובדת כמזכירה של בכיר אחר בעירייה. הפרשה נחשפה בחודש אוגוסט, וחיים הורחק ל-30 יום מבניין העירייה. בסיומם שב חיים לעבוד בעירייה.