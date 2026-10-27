סגן ראש העיר ראשון לציון שנחקר בחשד לביצוע עבירות מין בפקידה בעירייה הוא אבי חיים. הוא פנה לבית המשפט, והודיע היום (שלישי) כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום על שמו בפרשה.
מחר אמור היה להתקיים דיון בבית המשפט השלום בראשון לציון בבקשה לביטול צו איסור הפרסום, והבוקר החליט חיים בעצת סנגורו עו"ד עופר אלמוג לוותר על הצו.
"הוא מאמין באמונה מלאה בחפותו וכי מדובר בתלונת שווא", אמר עו"ד אלמוג. "הוא לא מרגיש שום צורך להסתתר מאחורי צו איסור הפרסום ולכן החליט לוותר עליו. החשוד סומך ידיו על רשויות אכיפת החוק שיגיעו לחקר האמת בעניינו".
על פי החשד, עבירות המין בוצעו לפני כמה שנים במשרדו. המתלוננת אינה עובדת שלו, אלא עובדת כמזכירה של בכיר אחר בעירייה. הפרשה נחשפה בחודש אוגוסט, וחיים הורחק ל-30 יום מבניין העירייה. בסיומם שב חיים לעבוד בעירייה.
תיק החקירה נמצא כעת בפרקליטות, שם יצטרכו להכריע בסוגייה שכרגע במצב של מילה מול מילה. חיים טוען כי כל מה שנעשה במשרדו היה בהסכמה, ואילו המתלוננת טוענת כי היא לא יכלה להתנגד לסגן ראש העיר, אחד האנשים החזקים בבניין העירייה.