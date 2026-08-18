נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום (שלישי) מציגים תמונת מצב מורכבת של השימוש בתחבורה הציבורית בישראל ב-2025. על פניו, השנה הסתיימה עם עלייה מינורית של 1.4% בלבד במספר התיקופים הארצי באוטובוסים, שהגיע ל-780.9 מיליון. אולם צלילה אל תוך הנתונים החודשיים והשוואה לשנים קודמות חושפות את השלכות רפורמת הדגל של שרת התחבורה מירי רגב: האטה חדה בקצב הגידול השנתי, לצד צניחה דרמטית במספר התיקופים החודשי באמצע השנה, שהגיע ביוני לשפל חריג.
מנתוני השנים האחרונות עולה כי אף שבין השנים 2021 ל-2024 נרשם זינוק מתמשך והתאוששות מרשימה מ-586.2 מיליון תיקופים ל-769.8 מיליון, הרי שב-2025 הגידול כמעט נעצר לחלוטין. התזמון של הנפילה באמצע השנה אינו מקרי. חודשיים קודם לכן, באפריל 2025, נכנסה לתוקפה הפעימה השנייה של רפורמת "צדק תחבורתי" שקידמה שרת התחבורה רגב. לצד ההנחות שניתנו לאוכלוסיות מסוימות, במסגרת הרפורמה זינק מחיר נסיעה בודדת באוטובוס מ-6 ל-8 שקלים עבור רוב המשתמשים - התייקרות חדה של כ-33.3%. אלא שצניחת התיקופים שנרשמה מיד לאחר מכן אינה מעידה בהכרח על ירידה במספר הנוסעים בפועל, אלא מביאה לידי ביטוי את תופעת "מרד התיקופים".
מול השירות שנותר ירוד, העומסים והאיחורים, הציבור הגיב להתייקרות באי-תיקוף. העלייה ההמונית לאוטובוסים מבלי להעביר כרטיס או לסרוק קוד באפליקציה הפכה למחאה שקטה אך נרחבת. נוסעים רבים בחרו לעלות לנסיעה ו"לקחת את הסיכון", כשרבים מהם מתקפים בדיעבד דרך היישומונים רק ברגע שהם מזהים פקח שעולה לאוטובוס או מסיימים את הנסיעה בלי לשלם. לאחר חודש מאי שבו נרשם שיא שנתי של כ-71 מיליון תיקופים, קרס המספר ביוני ל-47.2 מיליון בלבד - צלילה דרמטית של כ-33.5% בתוך חודש אחד, שהביאה את התיקופים לשפל השנתי. התאוששות הדרגתית נרשמה רק בהמשך, כשהנתונים התייצבו מחדש בסוף השנה סביב כ-70.5 מיליון תיקופים בחודשים נובמבר ודצמבר.
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף מציינים במפורש כי חלק מהנסיעות אינן מיוצגות בנתונים כיוון שלא תוקפו בפועל. כידוע, בשנה האחרונה נבלמה עלייה נוספת במחיר הנסיעה, אך בעקבות הצמדה למדד, בינואר 2027 המחיר צפוי להגיע ל-9 שקלים לנסיעה בודדת. באוצר טוענים כי מדובר בעדכון אוטומטי, אך במשרד התחבורה חוששים שהוא יביא להרחבת תופעת אי-התיקוף.
מפילוח סוגי הקווים באוטובוסים עולה כי הרוב המוחלט של התיקופים - 82.4% (כ-643.4 מיליון) בוצע בקווים העירוניים, שרשמו עלייה קלה של 1.1% בהשוואה לאשתקד. הקווים הבין-עירוניים ריכזו 15.4% מהתיקופים (120.6 מיליון, עלייה של 4%), בעוד הקווים האזוריים היוו 1.7% בלבד (13.2 מיליון תיקופים). בפילוח לפי ימי השבוע, יום רביעי רשם את היקף התיקופים הגבוה ביותר בימי החול עם 18.5% מסך הנסיעות, בעוד יום שני רשם את השיעור הנמוך ביותר מבין ימי החול עם 17.8%. בהיעדר תחבורה ציבורית בשבת, בסופי השבוע השימוש צונח כצפוי, כאשר יום שישי מרכז 7.8% מהתיקופים וביום שבת נרשמים 2.0% בלבד.
עומסי השיא היומיים באוטובוסים מדגישים את התלכדות הנסיעות בשעות החזרה והיציאה של תלמידים ועובדים: השעה העמוסה ביותר ביום היא 13:59-13:00 בצהריים עם 61.2 מיליון תיקופים (7.8% מסך התיקופים השנתי), ומיד אחריה שעת הבוקר 07:00–07:59 עם 58.7 מיליון תיקופים (7.5%). השעה השקטה ביותר בדרכים היא 03:00–03:59 לפנות בוקר, שבה נרשמו 162,393 תיקופים בלבד בכל שנת 2025.
לצד מגמת התיקופים באוטובוסים, הנתונים מציגים תנועות מנוגדות גם במערכי הרכבות הקלות ברחבי הארץ. ברכבת הקלה במטרופולין תל אביב (הקו האדום) נרשם זינוק מרשים של 21% במספר התיקופים, שהגיעו ל-29.9 מיליון נסיעות מתוקפות. לעומת זאת, ברכבת הקלה בירושלים נרשמה צניחה חדה של 23.7% ל-29.9 מיליון תיקופים בלבד (לעומת 39.2 מיליון ב-2024). בירושלים הסיבה המרכזית היא השבתת המקטע המרכזי של הקו האדום למשך 14 שבועות החל מספטמבר, לצורך חיבורו למסילות הקו הירוק החדש. שעות השיא ברכבת הקלה בבירה שונות מצירי האוטובוסים, ומתרכזות בשעות 08:00-08:59 בבוקר ו-15:00-15:59 אחה"צ.
בפילוח לפי ערים, ירושלים מוסיפה להוביל בהיקף התיקופים באוטובוסים עם 171.4 מיליון תיקופים (כ-22% מסך התיקופים הארצי), ואחריה תל אביב-יפו עם 81.3 מיליון (10.4%) וחיפה עם 54.8 מיליון (7%). בתחתית דירוג 16 הערים הגדולות ממוקמת כפר סבא, המהווה כ-0.7% בלבד מסך התיקופים באוטובוסים. בחיפה נרשמה גם מגמה מעניינת באמצעי התחבורה המיוחדים: הרכבלית רשמה זינוק של 26.9% ל-1.4 מיליון תיקופים, בעיקר הודות לשימוש נרחב של סטודנטים ונוער בדרך לטכניון ולאוניברסיטת חיפה, בעוד בכרמלית התחתית נרשמה ירידה של 7.1% למיליון תיקופים.
נתוני הפרופילים של הנוסעים חושפים שינוי מתמשך בהרכב המשתמשים. כ-26% מהתיקופים בוצעו בפרופיל לא מוגדר (אנונימי), המשך מגמת ירידה רציפה מ-49% ב-2021, המשקפת את המעבר ההדרגתי של הנוסעים לתשלום דרך אפליקציות. מבין הפרופילים המזוהים, 25.5% מהתיקופים בוצעו על ידי נוסעים בפרופיל בוגר (גילים 18–65) ו-23.2% בפרופיל נוער. האזרחים הוותיקים, כולל אלו המשתמשים בפרופיל "רב-קו זהב" המעניק נסיעה חינם מגיל 67 במסגרת התוכנית, היו אחראים ל-110.0 מיליון תיקופים (14.1% מכלל התיקופים), שיעור הגבוה משיעורם באוכלוסייה העומד על 12.8%.