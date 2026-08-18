מנתוני השנים האחרונות עולה כי אף שבין השנים 2021 ל-2024 נרשם זינוק מתמשך והתאוששות מרשימה מ-586.2 מיליון תיקופים ל-769.8 מיליון, הרי שב-2025 הגידול כמעט נעצר לחלוטין. התזמון של הנפילה באמצע השנה אינו מקרי. חודשיים קודם לכן, באפריל 2025, נכנסה לתוקפה הפעימה השנייה של רפורמת "

צדק תחבורתי