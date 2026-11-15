הפגישה בין צוותי המו"מ של מפלגת ישר! והליכוד תיערך הערב (ראשון), כאשר מטעמו של גדי איזנקוט יישלחו ח"כ חילי טרופר ויואב הורביץ, יועצו הבכיר של איזנקוט שהיה בעבר ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מטעם רה"מ יישלחו יו"ר סיעת הליכוד אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו לשעבר של ראש הממשלה, שמינויו למבקר המדינה נפסל בבג"ץ אחרי סערת הבחירות בכנסת. במפלגת ישר! קראו לצרף לצוות המו"מ את ח"כ אלישע מדן, שפתח אתמול מאהל מול משכן הכנסת בקריאה להקמת ממשלת אחדות.
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד לישיבה בממשלה עם הליכוד, והבוקר צייצה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגתו נגד פגישת המו"מ: "לעשות עסקה עם נתניהו זה כמו לעשות עסקה עם נוכל הטינדר, וחשוב שכולם יבינו את זה", כתבה ברשת X. "כשנתניהו בעמדת כוח הוא מסית ומפלג וכשהוא במצוקה ומרגיש שהכסא בוער מתחתיו אז הוא מדבר על אחדות מזוייפת ומחפש את הפראייר התורן שיאמין לזה. מקווה מאוד שאין קונים לחתולים בשק שהוא מנסה למכור".
הפגישה בין נציגי הליכוד וישר! תעסוק באפשרות של הקמת ממשלת אחדות רחבה, שתכלול בין השאר את מפלגת "הציונות הדתית" וגם מפלגות בגוש השינוי שיסכימו לחבור אליה. איזנקוט כבר הודיע מצידו כי לא ינהל מו"מ עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.
הפגישה תתקיים כאמור בדרג של צוותי מו"מ, ללא פגישה אישית בין נתניהו לאיזנקוט כפי שהציע אמש ראש הממשלה - בנאום מוקלט שבו קרא למשא ומתן "בלי תנאים מוקדמים". איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, כינה את ההצהרה של נתניהו "ספין" ו"תרגיל", במטרה לסכל הקמת ממשלה של גוש השינוי יחד עם החרדים. עוד הוא האשים את הליכוד בכך שהוא "קורא למו"מ" בזמן שבפועל כבר נקבעה פגישה בין נציגי שתי המפלגות הגדולות.
איזנקוט עצמו אמר עם קבלת המנדט מהנשיא כי הוא מציע גם לליכוד להצטרף לממשלה בראשותו. גם אם מכנים אותה "ממשלת אחדות לאומית", איזנקוט לא מוכן לדבר על רוטציה או על ממשלה שאינה בראשותו – בטח אם המנדט להרכבת הממשלה נמצא בידיו. כך או כך, מחרתיים צפויה להתקיים הצבעה בכנסת על החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד ומינוי ח"כ מתן כהנא ממפלגת ישר! במקומו.
הוועדה לביטול חוקי המהפכה המשפטית שיאיר גולן יקבל
במסגרת ההסכמות בין איזנקוט לבין מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, הוחלט כי תוקם השבוע בכנסת ועדה מיוחדת לענייני משפט וחוקה שתפעל לביטול חוקי המהפכה המשפטית, בראשות נציג הדמוקרטים. זאת לאחר שמפלגתו של גולן לא קיבלה לעמוד בראשות ועדה משמעותית עד כה, אחרי השבעת הכנסת החדשה ובמסגרת מאמצי איזנקוט להחליף את נתניהו.
הוועדה שתוקם תפעל כבר השבוע לבטל את השינויים שהובילה ממשלת נתניהו בוועדה לבחירת שופטים, לצד ביצור מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה. כבר השבוע יחל קידום הצעות החוק, שיקבלו פטור מחובת הנחה כדי לאפשר הליך חקיקה מהיר.
יו"ר הדמוקרטים גולן מסר: "זו התחלת התיקון. אנחנו הדמוקרטים נבטל את ההפיכה המשטרית ונבצר את הדמוקרטיה, כדי שמה שהיה כאן בארבע השנים האחרונות לא יקרה שוב. נשקם את עצמאות מערכת המשפט, נגן על התקשורת החופשית ונבטיח ששום ממשלה לא תוכל לרסק את מוסדות המדינה כדי לשרת את עצמה".