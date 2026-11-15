יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד לישיבה בממשלה עם הליכוד, והבוקר צייצה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגתו נגד פגישת המו"מ: "לעשות עסקה עם נתניהו זה כמו לעשות עסקה עם נוכל הטינדר, וחשוב שכולם יבינו את זה", כתבה ברשת X. "כשנתניהו בעמדת כוח הוא מסית ומפלג וכשהוא במצוקה ומרגיש שהכסא בוער מתחתיו אז הוא מדבר על אחדות מזוייפת ומחפש את הפראייר התורן שיאמין לזה. מקווה מאוד שאין קונים לחתולים בשק שהוא מנסה למכור".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד לישיבה בממשלה עם הליכוד, והבוקר צייצה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגתו נגד פגישת המו"מ: "לעשות עסקה עם נתניהו זה כמו לעשות עסקה עם נוכל הטינדר, וחשוב שכולם יבינו את זה", כתבה ברשת X. "כשנתניהו בעמדת כוח הוא מסית ומפלג וכשהוא במצוקה ומרגיש שהכסא בוער מתחתיו אז הוא מדבר על אחדות מזוייפת ומחפש את הפראייר התורן שיאמין לזה. מקווה מאוד שאין קונים לחתולים בשק שהוא מנסה למכור".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד לישיבה בממשלה עם הליכוד, והבוקר צייצה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגתו נגד פגישת המו"מ: "לעשות עסקה עם נתניהו זה כמו לעשות עסקה עם נוכל הטינדר, וחשוב שכולם יבינו את זה", כתבה ברשת X. "כשנתניהו בעמדת כוח הוא מסית ומפלג וכשהוא במצוקה ומרגיש שהכסא בוער מתחתיו אז הוא מדבר על אחדות מזוייפת ומחפש את הפראייר התורן שיאמין לזה. מקווה מאוד שאין קונים לחתולים בשק שהוא מנסה למכור".

הפגישה בין נציגי הליכוד וישר! תעסוק באפשרות של הקמת ממשלת אחדות רחבה, שתכלול בין השאר את מפלגת "הציונות הדתית" וגם מפלגות בגוש השינוי שיסכימו לחבור אליה. איזנקוט כבר הודיע מצידו כי לא ינהל מו"מ עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

הפגישה בין נציגי הליכוד וישר! תעסוק באפשרות של הקמת ממשלת אחדות רחבה, שתכלול בין השאר את מפלגת "הציונות הדתית" וגם מפלגות בגוש השינוי שיסכימו לחבור אליה. איזנקוט כבר הודיע מצידו כי לא ינהל מו"מ עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

הפגישה בין נציגי הליכוד וישר! תעסוק באפשרות של הקמת ממשלת אחדות רחבה, שתכלול בין השאר את מפלגת "הציונות הדתית" וגם מפלגות בגוש השינוי שיסכימו לחבור אליה. איזנקוט כבר הודיע מצידו כי לא ינהל מו"מ עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

- בנאום מוקלט שבו קרא למשא ומתן "בלי תנאים מוקדמים". איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, כינה את ההצהרה של נתניהו "ספין" ו"תרגיל", במטרה לסכל הקמת ממשלה של גוש השינוי יחד עם החרדים. עוד הוא האשים את הליכוד בכך שהוא "קורא למו"מ" בזמן שבפועל כבר נקבעה פגישה בין נציגי שתי המפלגות הגדולות.

- בנאום מוקלט שבו קרא למשא ומתן "בלי תנאים מוקדמים". איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, כינה את ההצהרה של נתניהו "ספין" ו"תרגיל", במטרה לסכל הקמת ממשלה של גוש השינוי יחד עם החרדים. עוד הוא האשים את הליכוד בכך שהוא "קורא למו"מ" בזמן שבפועל כבר נקבעה פגישה בין נציגי שתי המפלגות הגדולות.