ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (מוצאי שבת) נאום מוקלט שבו שב וקרא להקים "ממשלת אחדות לאומית", תוך שהוא מזהיר מאיום קיומי הנשקף כעת מאיראן. בהצהרתו קרא נתניהו ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להקמת הממשלה הבאה, לנהל עמו משא ומתן "בלי תנאים מוקדמים" על מנת להקים ממשלה שבה יהיו חברות "כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי".
"ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט", אמר נתניהו בפתח הצהרתו, כשהוא מתייחס לשיחת העדכון הביטחוני שקיים עם יו"ר ישר!. "גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ"ל ועוד לפני כן. פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ושתוכל לעמוד באתגרים הביטחוניים העצומים והמורכבים שלפנינו".
נתניהו הוסיף: "המשטר האיראני שחותר להשמדת ישראל שוב פועל לחדש את תוכנית הגרעין שלו. ושיהיה ברור, משטר רצחני זה שלא היסס לרצוח אלפים רבים מבני עמו, לא יהסס להשתמש בנשק גרעיני נגדנו. הוא יעשה זאת ברגע שיעלה בידו לחזור להעשרת אורניום ולפיתוח מואץ של נשק גרעיני. עלינו לעשות הכל להמשיך למנוע זאת ממנו, כפי שעשינו ב׳עם כלביא׳ וב׳שאגת הארי׳ כשהרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. עלינו להסיר מעל ראשנו איום קיומי זה אחת ולתמיד.
"ממשלה צרה, או ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא תוכל להשיג אתגר כביר זה. אבל ממשלת אחדות לאומית כן תוכל להשיג זאת בעוד מועד, ובכך להבטיח את ביטחון ישראל לשנים רבות קדימה. היא גם תוכל להמשיך את תנופת הצמיחה האדירה שהובלנו בכלכלת ישראל", הוא אמר עוד. "ממשלת אחדות לאומית שתסיר לצמיתות את האיום האיראני גם תרחיב דרמטית את מעגל השלום. היא תיצור לנו הזדמנויות לשיתופי פעולה אזוריים, בנוסף להישגים האזוריים החשובים שהשגנו בהסכמי אברהם וגם מעבר להם.
"ודבר נוסף: ממשלת אחדות לאומית תענה על הכמיהה שאני שומע מרבים מכם, אזרחי ישראל - הכמיהה לפיוס לאומי, לפיוס בינינו. כי כמוני, אתם מבינים שבעת הזו אנחנו חייבים לפעול יחד: אלישע מידן עם אליסף פרץ, טליק גוואילי עם שירה שפירא, ציבור ציוני ענק שמאחד כוחות כדי להבטיח את עתיד ישראל.
"גדי, במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת שלא תוכל לעמוד, ולו במקצת, באתגרים הביטחוניים והלאומיים האדירים שבפנינו, נעשה את הדבר המתבקש: ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי. המענה המתחייב לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה הוא להקים את ממשלת התקווה – ממשלת האחדות הלאומית".
בהצהרתו כעת נתניהו לא חזר מפורשות על הדרישה שהשמיע בהתבטאויות קודמות להכללתן של כל מפלגות הגוש שלו באותה "ממשלת אחדות לאומית" שאותה הוא מקדם, אבל הוא כן הדגיש כאמור שממשלה כזו צריכה לכלול את "כל" המפלגות שמכירות בזכות קיומה של ישראל כמדינה יהודית. איזנקוט הבהיר מצדו כי יהיה מוכן לממשלת אחדות עם נתניהו רק אם זה יזנח את "הברית עם הקיצונים" כלשונו, כשהוא מתכוון בעיקר לאיתמר בן גביר, וכי עד אז מדובר ב"ספין" מבחינתו.
איזנקוט בינתיים ממשיך במאמצים להקמת ממשלה בראשותו. המו"מ של יו"ר ישר! מתנהל כעת בשני צירים: צוות המו"מ הקואליציוני הרשמי בראשות רונן מנליס, יואב הורוביץ ויורם טורבוביץ', נפגש עם צוותי המו"מ של המפלגות, בעוד איזנקוט עצמו מקיים פגישות אישיות עם ראשי המפלגות - כרגע מפלגות הגוש בלבד. לא ידוע כרגע האם איזנקוט ניהל שיחות או קיים פגישות עם ראשי מפלגות מחוץ לגוש, כמו יהדות התורה או ש"ס, אך הוא העיד באחת השיחות השבוע כי "רב הנסתר על הגלוי ומאחורי הקלעים ישנן התפתחויות משמעותיות".
איזנקוט עוד לא התבטא באופן פומבי לגבי המו"מ עם החרדים ולגבי המחיר הפוליטי שהוא יצטרך או מוכן לשלם על שותפות איתם. הוא גם נמנע מהתייחסות לסוגיית שיתוף הפעולה עם מפלגת רע"מ, למרות שיו"ר הדמוקרטים יאיר גולן קרא לו להכניס את רע"מ לממשלה. מדובר בסוגיה נפיצה: מספר 2 ברע"מ הוא הח"כ היהודי יואב סגלוביץ', אולם מרבית השותפים של איזנקוט בגוש, במיוחד אביגדור ליברמן, עדיין מסרבים לראות בהם חלק מהקואליציה.
בפוסט שפרסם אתמול ברשת X התייחס איזנקוט באופן כללי למו"מ וכתב: "ביצעתי פנייה לכל סיעות הבית ולחברי הכנסת שמסכימים עם ארבעת העקרונות שהתוויתי (הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; מחויבות לערכי מגילת העצמאות; חובת גיוס ושירות לכל; והכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות לפירוקו - י"ק), להיכנס למשא ומתן לכינונה של ממשלת חירום בראשותי. זו לא אמירה מן הפה אל החוץ. אני מתכוון לכך. אני מבקש לחזור ולומר כי בכוונתי להפוך כל אבן ולדבר עם כל נבחר ציבור המסכים לארבעת העקרונות, במטרה להקים ממשלה יציבה בהקדם. זהו צו השעה וזהו המנדט שניתן לי מכם. תהיה זו טעות מרה לא לעשות כן".
אחרי שמרים פרץ, אימו של ח"כ אליסף פרץ ממפלגת ישר! אמרה כי בנה "יעזוב את הכנסת אם תוקם ממשלה עם ערבים", איזנקוט הבהיר בפוסט שלו אתמול כי איננו "מוטרד" ממנו. "אני מכיר קרוב ל-30 שנה את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה. לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ. שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת. אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה".
בהמשך התייחס איזנקוט למגזר הערבי ולקמפיין הדה-לגיטימציה שמוביל הליכוד: "הניסיון לדחוק בהם ולהטיל בהם רפש כקבוצה הוא מעשה אנטי-ממלכתי שמבזה את מגילת העצמאות והערכים בהם אנו מתגאים כמדינה יהודית-דמוקרטית. ניתן לא להסכים עם נציגי המפלגות הערביות, ניתן אף לסלוד עמוקות מחלקם. לא ניתן, לא ראוי ולא אתן להכפיש מגזר שלם".