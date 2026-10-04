מפלגת הירוקים, מפלגת שמאל רדיקלי שרשמה בשנים האחרונות התחזקות משמעותית בדעת הקהל בבריטניה ומוכרת בעמדותיה האנטי-ישראליות הקיצוניות, התכנסה בצהריים (יום א') כדי להצביע על הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות, ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. ההצעה נחשבת קיצונית מדי אפילו עבור חלק ממתנגדיה הבולטים ביותר של ישראל במפלגה, בהם יושב הראש שלה זאק פולנסקי, יהודי המגדיר עצמו "אנטי-ציוני".
ההצעה שמועלית היום להצבעה בוועידת המפלגה בברייטון קוראת לקבוע בנייר המדיניות הרשמי של מפלגת הירוקים כי הציונות היא סוג של גזענות משום שפירושה הוא תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", ובתקשורת הבריטית ציינו כי אם היא תאושר היא תהפוך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית. לפי סקרים אחרונים, הירוקים אינם עוד מפלגת שוליים, אלא המפלגה הרביעית או החמישית בגודלה בממלכה.
ההצעה שמועלית היום קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית כשבירתה ירושלים", והיא דורשת להטיל על ישראל חרם נרחב וסנקציות נרחבות בדומה לאלה שהוטלו על משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, בטענה ש"הציונות יצרה, וחותרת לשמר – ובמידת האפשר אף להרחיב – משטר אפרטהייד בין נהר הירדן לים התיכון".
מותין עלי, סגן יו"ר מפלגת הירוקים, שהפך בשנה האחרונה לדמות אנטי-ישראלית בולטת במיוחד בבריטניה, הפך אתמול לאישיות הבכירה ביותר במפלגה שתומכת בהצעה, כשבריאיון ל-BBC אמר כי הוא תומך בה "לחלוטין" משום שהיא "מדברת על טיהור אתני ועל אתנו-לאומיות. כל מי שמאמין בכך – אני חושב שהוא מאמין באידאולוגיה גזענית". בריאיון ל"סקיי ניוז" אמר: "הצורה האולטימטיבית של גזענות היא רצח עם, ולכן כל מי שמאמין בביצוע רצח עם בבני אדם רק כדי שהוא עצמו יוכל לחיות בחופשיות – זוהי גזענות".
היו"ר פולנסקי עצמו צפוי להימנע בהצבעה, אך בריאיון ל-BBC אתמול עדיין נמנע בתוקף מלהכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל. כשנשאל אם העובדה שההצעה כוללת התייחסות למדינה פלסטינית אחת אינה למעשה קריאה להשמדת מדינת ישראל, הוא השיב: "ובכן, בדיוק בגלל זה אני קורא להכניס תיקון להצעה, משום שמה שאני רוצה לראות זה שוויון זכויות לישראלים ולפלסטינים. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו – כמפלגת הירוקים של אנגליה ושל וויילס, או אפילו ממשלת בריטניה – צריכים להכריע כיצד ייראה ההסדר העתידי". כשהופעל עליו לחץ להשיב על השאלה אם לישראל יש זכות קיום השיב: "אני מאמין שלבני אדם יש זכות קיום. לישראלים יש זכות קיום, ולפלסטינים יש זכות קיום. אני סבור שתפקידנו כמפלגות פוליטיות הוא להגן על זכויותיהם של בני אדם, ולא להגן על זכויותיהן של מדינות".
ב"דיילי מייל" הבריטי, צהובון בעל נטייה ימנית הנוטה למתוח ביקורת על השמאל הרדיקלי, ציינו כי בניגוד לפולנסקי שלושה ממנהיגיה הקודמים של מפלגת הירוקים – קרוליין לוקאס, אדריאן רמזי וקרלה דנייר – הביעו התנגדות פומבית להצעה. לוקאס, שהפכה ב-2010 לחברת הפרלמנט הראשונה מטעם הירוקים בבריטניה, אמרה כי לא תתמוך בהצעה משום שיש סיכון ממשי שהיא תעורר פילוג ותיתפס כסימן לכך שיהודים אינם רצויים במפלגה. דנייר פרסמה ברשתות החברתיות פוסט שבו כתבה כי אישור ההצעה עלול "להסיג אותנו לאחור" בכל הנוגע לסיוע לפלסטינים, וכי הוא עלול לגרום לניכור של חלק גדול מהציבור היהודי, "כולל אלו שמתנגדים בתוקף לממשלת ישראל, תומכים ב-BDS ומגינים בעוז על זכויות הפלסטינים".
על רקע הטענות כי ההצעה קורעת את מפלגתו מבפנים טען היו"ר האנטי-ציוני פולנסקי בריאיון ל-BBC כי הירוקים "מאוחדים לחלוטין" בסוגיית פלסטין: "זה מתרחש בהקשר שבו 75,000 פלסטינים נהרגו בעזה, 1,500 מאז מה שמכונה הפסקת האש האחרונה. אנחנו יודעים גם שיש יותר ילדים קטועי גפיים מאי פעם בהיסטוריה המודרנית. לכן אני חושב שמה שהמפלגה מאוחדת לגביו לחלוטין הוא ההכרה בכך שעלינו לעצור את רצח העם, ועלינו להפסיק למכור נשק לישראל".
ועידת מפלגת הירוקים כוללת השנה אירועים רבים הנוגעים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואתמול התקיימו בה למשל פאנל תחת הכותרת "פלסטין: חוט הזהב שפרם את בריטניה", בהנחיית פעיל שהשתתף במשט לעזה ועוכב על-ידי כוח צה"ל; אירוע תחת הכותרת "צדק לפלסטין"; ומפגש שעסק בטענות ל"ספורטס וושינג" (הלבנת תדמית באמצעות ספורט) מצד ישראל. מחוץ לאתר הכינוס נערכו הפגנות פרו-פלסטיניות ופרו-ישראליות.
היום דווח ב"דיילי מייל" כי על רקע המתיחות בתוך מפלגת הירוקים נאלצו מארגניה של ועידת המפלגה להקצות "חדר מוגן" לחברים יהודים, חדר שאמור לשמש מקום בטוח עבורם במקרה שיחושו מאוימים. חבר יהודי במפלגה אמר לעיתון כי זהו "מצב מטריד ומצער עמוקות, אך זו המציאות". גורם יהודי בכיר במפלגה אמר: "אני חבר במפלגת הירוקים כבר שנים, אבל מעולם, אף פעם, לא נאלצו ירוקים יהודים לספוג מצב שכזה".