ומוכרת בעמדותיה האנטי-ישראליות הקיצוניות, התכנסה בצהריים (יום א') כדי להצביע על הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות, ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. ההצעה נחשבת קיצונית מדי אפילו עבור חלק ממתנגדיה הבולטים ביותר של ישראל במפלגה, בהם יושב הראש שלה

ומוכרת בעמדותיה האנטי-ישראליות הקיצוניות, התכנסה בצהריים (יום א') כדי להצביע על הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות, ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. ההצעה נחשבת קיצונית מדי אפילו עבור חלק ממתנגדיה הבולטים ביותר של ישראל במפלגה, בהם יושב הראש שלה

ההצעה שמועלית היום להצבעה בוועידת המפלגה בברייטון קוראת לקבוע בנייר המדיניות הרשמי של מפלגת הירוקים כי הציונות היא סוג של גזענות משום שפירושה הוא תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", ובתקשורת הבריטית ציינו כי אם היא תאושר היא תהפוך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית. לפי סקרים אחרונים, הירוקים אינם עוד מפלגת שוליים, אלא המפלגה הרביעית או החמישית בגודלה בממלכה.

ההצעה שמועלית היום להצבעה בוועידת המפלגה בברייטון קוראת לקבוע בנייר המדיניות הרשמי של מפלגת הירוקים כי הציונות היא סוג של גזענות משום שפירושה הוא תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", ובתקשורת הבריטית ציינו כי אם היא תאושר היא תהפוך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית. לפי סקרים אחרונים, הירוקים אינם עוד מפלגת שוליים, אלא המפלגה הרביעית או החמישית בגודלה בממלכה.

ההצעה שמועלית היום להצבעה בוועידת המפלגה בברייטון קוראת לקבוע בנייר המדיניות הרשמי של מפלגת הירוקים כי הציונות היא סוג של גזענות משום שפירושה הוא תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", ובתקשורת הבריטית ציינו כי אם היא תאושר היא תהפוך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית. לפי סקרים אחרונים, הירוקים אינם עוד מפלגת שוליים, אלא המפלגה הרביעית או החמישית בגודלה בממלכה.

, סגן יו"ר מפלגת הירוקים, שהפך בשנה האחרונה לדמות אנטי-ישראלית בולטת במיוחד בבריטניה, הפך אתמול לאישיות הבכירה ביותר במפלגה שתומכת בהצעה, כשבריאיון ל-BBC אמר כי הוא תומך בה "לחלוטין" משום שהיא "מדברת על טיהור אתני ועל אתנו-לאומיות. כל מי שמאמין בכך – אני חושב שהוא מאמין באידאולוגיה גזענית". בריאיון ל"סקיי ניוז" אמר: "הצורה האולטימטיבית של גזענות היא רצח עם, ולכן כל מי שמאמין בביצוע רצח עם בבני אדם רק כדי שהוא עצמו יוכל לחיות בחופשיות – זוהי גזענות".

, סגן יו"ר מפלגת הירוקים, שהפך בשנה האחרונה לדמות אנטי-ישראלית בולטת במיוחד בבריטניה, הפך אתמול לאישיות הבכירה ביותר במפלגה שתומכת בהצעה, כשבריאיון ל-BBC אמר כי הוא תומך בה "לחלוטין" משום שהיא "מדברת על טיהור אתני ועל אתנו-לאומיות. כל מי שמאמין בכך – אני חושב שהוא מאמין באידאולוגיה גזענית". בריאיון ל"סקיי ניוז" אמר: "הצורה האולטימטיבית של גזענות היא רצח עם, ולכן כל מי שמאמין בביצוע רצח עם בבני אדם רק כדי שהוא עצמו יוכל לחיות בחופשיות – זוהי גזענות".