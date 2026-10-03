ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען שגורמי מודיעין ישראלים סיפקו לבריטניה התרעה על מתקפה שתוכננה לכאורה בחסות איראן נגד בסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד בשבוע שעבר. את הדברים אמר בריאיון ל"דיילי מייל" הבריטי שמתפרסם היום (שבת), ובו תקף את הממשלה בלונדון ברקע החלטותיה על איסור סחר במוצרים מהתנחלויות ביהודה ושומרון ועל אמברגו נשק חלקי, בזמן שישראל מסייעת לה בתחומי ביטחון. לדבריו, תחת ממשלת הלייבור מתנהלת בריטניה כ"מדינה סוררת", ופעילותה נגד ישראל נועדה לפייס ברית של גורמי שמאל ואיסלאמיסטים.
בתחילת ספטמבר הודיע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד על הטלת סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון, אחרי שבשבועות שקדמו לכך כבר הצהיר על כוונתו "לאפס" את מדיניותה של לונדון כלפי ישראל.
האירוע ליד בסיס חיל האוויר המלכותי בשבוע עדיין נחקר כחשד לניסיון פעולת טרור, אף שהעצורים בתקרית שוחררו תוך יום. "זה נעצר ונמנע", אמר נתניהו למראיינת נטלי ליסבונה שהגיעה ללשכתו בירושלים. לדבריו אין זו הפעם הראשונה שבה ישראל מסייעת לבריטניה בסוגיות ביטחון, וציין שללא ההתרעה שסופקה הפעם, "סביר להניח שהמתקפה הייתה יוצאת לפועל, ואיננו יודעים כמה חיי בריטים היינו עלולים לאבד". את המדיניות הבריטית כלפי ישראל הגדיר "צביעות בלתי נתפסת".
נתניהו סיפר שטרם שוחח עם ראש הממשלה החדש אנדי בורנהאם, אף שחלפו חודשיים מאז נכנס לתפקיד. הוא האשים את הלייבור בכניעה ללחצים פנימיים בכל הנוגע ליחסה לישראל והודה שהיחסים בין שתי המדינות אינם טובים: "הם נוקטים מדיניות פיוס עם כוחות איסלאמיסטיים ותוקפים אותנו - המדינה שנלחמת בטרוריסטים ובמשטר הטרור. למעשה הם מפייסים את אויביהם ותוקפים את מי שמגן עליהם. זה עיוות של ההיגיון והצדק. זה לא משרת את בריטניה וזה לא משרת את העולם".
הוא הוסיף: "ברגע שמתחילים לפייס, לא עוצרים. צ'רצ'יל כינה זאת 'תרדמת הדמוקרטיות'. הוא התכוון שהדמוקרטיה שוקעת בתרדמה בעוד אויביה תוקפים אותה, עד שהיא שומעת את צלצול האזעקה הצורם של הסכנה. ובכן, האזעקה פועלת ללא הרף והם עדיין לא התעוררו".
לדברי נתניהו, הציוויליזציה המערבית מנהלת מערכה מול ברברים, אבל דווקא ישראל מוצגת כשטן הגדול. "אנחנו לא השטן", אמר. "אנחנו מדינה קטנה שנלחמת בלב המזרח התיכון לא רק כדי להגן על עצמה, אלא גם על המדינות הערביות המודרניות מפני ההגמוניה האיראנית. ומה עושה הממשלה בבריטניה? יוצאת נגד הדמוקרטיה היחידה שנלחמת במשטרים המפלצתיים. אני שואל את תושבי בריטניה: איפה אתם? אתם שמפגינים נגדנו, מדוע אינכם מפגינים מול השגרירות האיראנית?".
נתניהו התייחס גם לתופעת ההגירה בסירות אל האי הבריטי דרך תעלת למאנש, ואמר: "אם בריטניה לא תחזיר לעצמה את השליטה על גבולותיה, אתם תאבדו אותה. עדיין יש זמן לבריטניה להתאושש ולהתעשת. אני מקווה שכך יקרה. לאורך עשורים היו לנו יחסים יוצאי דופן עם בריטניה, ואני הראשון להצטער על כך שהמצב הידרדר".