נתניהו סיפר שטרם שוחח עם ראש הממשלה החדש אנדי בורנהאם, אף שחלפו חודשיים מאז נכנס לתפקיד. הוא האשים את הלייבור בכניעה ללחצים פנימיים בכל הנוגע ליחסה לישראל והודה שהיחסים בין שתי המדינות אינם טובים: "הם נוקטים מדיניות פיוס עם כוחות איסלאמיסטיים ותוקפים אותנו - המדינה שנלחמת בטרוריסטים ובמשטר הטרור. למעשה הם מפייסים את אויביהם ותוקפים את מי שמגן עליהם. זה עיוות של ההיגיון והצדק. זה לא משרת את בריטניה וזה לא משרת את העולם".