ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עוין זה זמן רב את בית הדין, וכבר הטיל בעבר סנקציות על תובעים ושופטים שלו. המהלך היום מרחיק לכת בהרבה, משום שהוא עשוי להביא לענישת חברות המספקות שירותים לבית הדין עצמו.

ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עוין זה זמן רב את בית הדין, וכבר הטיל בעבר סנקציות על תובעים ושופטים שלו. המהלך היום מרחיק לכת בהרבה, משום שהוא עשוי להביא לענישת חברות המספקות שירותים לבית הדין עצמו.

ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עוין זה זמן רב את בית הדין, וכבר הטיל בעבר סנקציות על תובעים ושופטים שלו. המהלך היום מרחיק לכת בהרבה, משום שהוא עשוי להביא לענישת חברות המספקות שירותים לבית הדין עצמו.