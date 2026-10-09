הממשל האמריקני הטיל היום (שישי) סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, שעות לאחר שנאווי פילאי - ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל "ביצעה רצח עם בעזה" - זכתה בפרס נובל לשלום. ההחלטה הזו צפויה להוביל לעימות דיפלומטי בין וושינגטון לבעלות בריתה באירופה.
ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עוין זה זמן רב את בית הדין, וכבר הטיל בעבר סנקציות על תובעים ושופטים שלו. המהלך היום מרחיק לכת בהרבה, משום שהוא עשוי להביא לענישת חברות המספקות שירותים לבית הדין עצמו.
"הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי להעמיד אמריקנים לדין", אמר מזכיר המדינה מרקו רוביו בהצהרה שהגיעה לידי סוכנות הידיעות רויטרס לפני ההכרזה הרשמית על הסנקציות. "זו הסיבה לכך שהיום ארצות הברית מטילה סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין".
וושינגטון זועמת זה זמן רב על צווי המעצר שהוציא בית הדין נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן על חקירה קודמת שעסקה בפעולותיהם של חיילים אמריקנים באפגניסטן - חקירה שבית הדין סגר מאז.
בהצהרתו אמר רוביו כי ארצות הברית דחתה את הטלת הסנקציות בתקווה שבית הדין והמדינות החברות באמנת רומא, שעל בסיסה נוסד בית הדין, יתייחסו לחששותיה של וושינגטון, אך הם לא עשו זאת: "אנו מצפים מבעלות בריתנו - רבות מהן חברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי ונשענות על חיילים אמריקנים להגנתן - לרסן את בית הדין. או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין".