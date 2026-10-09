פרס נובל לשלום יוענק לנאווי פילאי, משפטנית דרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה החמישית של האו"ם לזכויות האדם. כך הודיעה היום (שישי) ועדת הבחירה באוסלו. פילאי שימשה גם כנשיאת בית הדין הבינלאומי הפלילי לרואנדה וכשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. פילאי ידועה בביקורת החריפה שלה על מדינת ישראל, ובין השאר האשימה אותה בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות.

נאווי פילאי זוכת פרס נובל לשלום 2026 ( צילום: מתוך רוייטרס )





לאחר ההכרזה, זכתה פילאי לתשואות ומחיאות כפיים. בתגובה לכך אמרה בבדיחות: "אם תמחאו כפיים קצת יותר חזק, אולי אחלוק את הפרס עם טראמפ". על פי נימוקי הוועדה, פילאי, שכיום מכהנת כשופטת בבית הדין הבינלאומי לצדק בתיק שבו מיאנמר מואשמת ברצח עם, קיבלה את התואר בשל "אומץ לב ויושר יוצאי דופן שהובילו את הדרך לקראת סדר משפטי עולמי מקיף יותר. היא מילאה תפקיד מרכזי בהבטחה כי מילאה תפקיד מרכזי בהבטחה כי נושאים כמו פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם יובאו לדין".

פילאי עמדה לאחרונה בראש ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית של האו"ם בנושא "השטח הפלסטיני הכבוש". במסגרת תפקידה חיברה בספטמבר 2025 דוח שקבע כי "ישראל מבצעת רצח עם בעזה" . בדוח, על 72 עמודיו, צוין כי יש "בסיס סביר" לקביעה כי בוצעו ארבעה מתוך חמישה מהאקטים המהווים רצח עם תחת החוק הבינלאומי מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל": הריגת חברים בקבוצה, פגיעה פיזית ונפשית חמורה, יצירה מכוונת של תנאים שנועדו להשמיד את הקבוצה, ומניעת ילודה.

במהלך המלחמה, האשימה כי נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, "הסיתו לביצוע רצח עם". לדבריה, "בכירי ממשל הפגינו כוונה ברורה לבסס שליטה צבאית קבועה על עזה ולשנות את ההרכב הדמוגרפי שלה. מטרות של טיהור אתני והתיישבות נותרו על כנן". היא גינתה את תוכניתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לספח 82% מיהודה ושומרון ואת אישורו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית ההתנחלות באזור E1: "התוכניות הללו מעוררות שאט נפש ודורשות גינוי בינלאומי נרחב".

צילום: מתוך רוייטרס ( צילום: רויטרס )





נאווי פילאי פרס נובל ל שלום 2026 ( עמית שאבי )

הכרזת זוכת פרס נובל לשלום ( צילום: REUTERS/Tom Little )

הנובל לשלום, נזכיר, מחולק מאז 1901 על ידי הקרן שהקים בצוואתו ממציא הדינמיט אלפרד נובל, אבל בניגוד לשאר הקטגוריות בפרס היוקרתי בעולם, שאת הזוכים בהן בוחרת ועדה שבדית - בצוואתו קבע נובל כי את הפרס בקטגוריית השלום תעניק ועדה נפרדת, שחבריה נבחרים על ידי הפרלמנט הנורבגי.

הזוכים בפרס הם מי שמתאימים לתיאור שנקבע בצוואתו של נובל משנת 1895, ולפיו הפרס צריך להינתן לאדם "שעשה הכי הרבה או הכי טוב לקידום אחווה בין אומות, ביטול או צמצום צבאות קבע והקמה וקידום של ועידות שלום". שווי הפרס השנה הוא 12 מיליון קרונות שבדיות, כ-1.2 מיליון דולר.

אלפי אנשים יכולים להציע מועמדים לפרס, בהם חברי ממשלות ופרלמנטים; ראשי מדינות נוכחיים; פרופסורים באוניברסיטאות להיסטוריה, מדעי החברה, משפטים ופילוסופיה; וחתני פרס נובל לשלום לשעבר. השנה היו 287 מועמדים, כשהרשימה המלאה נעולה בכספת למשך 50 שנה. כמו בשנה שעברה, גם הנשיא דונלד טראמפ הוצע לבחירה, אבל הפעם הוא לא הפעיל לחץ רב כפי שעשה אשתקד בניסיון לזכות בפרס. "אני לא יודע מה ההחלטה הולכת להיות", הוא אמר ביום רביעי האחרון, "יש להם מוניטין של אולי לא לתת את זה לאנשים כמוני".

הזוכה הקודמת. מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה ( צילום: Rune Hellestad/Getty Images )

בשנה שעברה זכתה בפרס מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה מריה קורינה מצ'אדו בגלל מאבקה למען דמוקרטיה בארצה, ובהמשך, אחרי שארה"ב לכדה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, היא העניקה לטראמפ את מדליית הנובל - אם כי זה לא עזר לה כשבהמשך הנשיא האמריקני בחר לתמוך בסגניתו של מדורו, הנשיאה הנוכחית דלסי רודריגז שמשתפת עמו פעולה, כשגם כיום מנועה מצ'אדו מלחזור לארצה.