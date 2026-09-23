החשוד בירי סמוך לבית הכנסת "בני יעקב" בבלוויל שבאונטריו בערב יום כיפור (ראשון), שון וורד, מת מפצעיו בבית החולים. וורד, בן 29, נפצע בחילופי אש עם שוטרים בזמן שכ-25 בני אדם התכנסו בבית הכנסת לתפילת כל נדרי. השוטר הראשון שניצב במקום, ג'ף סמית, נפצע קשה ומאושפז במצב יציב.
הירי החל ביום ראשון סמוך לשעה 19:00 בערב (שעון מקומי). לפי ממצאי החקירה הראשוניים, וורד הגיע בטנדר ופתח באש לעבר סמית, שישב בניידת סמויה מחוץ לבית הכנסת. סמית השיב אש, ושוטר נוסף שהגיע למקום ירה גם הוא. לפי הערכת החוקרים, בחילופי האש נורו בין 20 ל-30 קליעים. חלונות בית הכנסת, כלי רכב ובתים סמוכים נפגעו. בתצלומים מהזירה נראו חורים בחלון הוויטראז' של בית הכנסת ובדופן טנדר שעמד ברחוב.
נורמן וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר ששמע את היריות כשהמתפללים עוד היו בכניסה. הוא צעק שיש יורה והורה לכולם לשכב על הרצפה. קליעים חדרו דרך החלון הפונה לרחוב ופגעו בקיר שממול. איש מבין המתפללים לא נפגע. דאגלס לובל, שהיה במקום, סיפר שחילופי האש נמשכו בעיניו "כמו נצח". כששוטר נכנס לבניין ושאל אם יש פצועים, התברר שכל המתפללים יצאו ללא פגיעה גופנית. "השוטר שהיה בחוץ הציל את חיינו", אמר לובל.
וורד, היורה, התגורר בקווינטה וסט, עיר סמוכה לבלוויל. משרד ההגנה הקנדי אישר כי הוא התגייס לצבא ביולי 2017, שירת כלוחם חי"ר והשתחרר ביוני 2022 בדרגת רב"ט, בלי שנשלח למשימה מבצעית. בעת שירותו הפיץ תיאוריות קונספירציה על הקורונה - לפי אחת מהן טען שיהודים אשמים בהתפשטות המגיפה.
בבלוויל עדיין לא נקבע אם וורד ביקש לפגוע בבית הכנסת, במתפללים או בשוטר. קריסטי דנט, דוברת היחידה לחקירות מיוחדות, נשאלה אם מדובר במתקפת טרור נגד הקהילה היהודית. היא השיבה כי תהיה זו השערה, ואז הוסיפה: "ההיגיון הישר אומר שככל הנראה זה המקרה". השר הממונה על ביטחון הציבור באונטריו, מייקל קרזנר, כינה את האירוע מתקפה אנטישמית ואמר שהשוטרים מנעו "טבח בהתהוות".
טקס "יזכור" ל"רצח העם בעזה"
למחרת הירי, ביום כיפור עצמו, התכנסו מאות יהודים בכיכר גרנד ארמי בברוקלין, ניו יורק, לטקס "יזכור" לזכר פלסטינים שנהרגו בעזה. בין הנואמים היה הפעיל הפרו-פלסטיני מחמוד חליל שהתפרסם במחאות באוניברסיטת קולומביה. את האירוע ארגנו קבוצות שמאל יהודיות, ובהן "יהודים למען צדק גזעי וכלכלי" ו"רבנים למען הפסקת אש", בשיתוף ארגונים אנטי ציוניים נוספים. מול הבמה הונף שלט "לא לעוד פצצה". מעליה נכתב: "לסרב, לזכור, להתחייב מחדש". על דוכן הנואמים הופיע משפט אחר: "על חטא רצח העם אנו מכפרים".
"לא קל לחזור בתשובה כשהכסף שאנחנו משלמים על לימודים, כספי המסים שלנו והקולות שלנו משמשים להרוג, לפצוע ולעקור פלסטינים", אמר חליל לקהל. הוא הזכיר גם לבנונים שנעקרו מבתיהם והפצצות באיראן, ואמר כי "הפרויקט הציוני" מנסה להשכיח מבני האדם ש"כולנו אחד, כולנו בני אדם". את דבריו חתם בניסוח ששאל מתפילת היזכור: "יזכור אלוהים שישראל מבצעת רצח עם". לאחר מכן קרא לאלוהים "לדרוש מישראל דין וחשבון, באמצעות כולנו".
חליל הוא בעל גרין קארד בארצות הברית, הנשוי לאזרחית אמריקנית. סוכני הגירה עצרו אותו במרץ 2025 על רקע פעילותו במחאות באוניברסיטת קולומביה, והוא הוחזק במתקן מעצר בלואיזיאנה במשך 104 ימים, אף שלא הואשם בעבירה פלילית. הוא שוחרר, אך עדיין עומד בפני אפשרות של גירוש. בשבוע שעבר הגיש עם פעילים נוספים תביעה נגד קולומביה, בטענה שהאוניברסיטה לא הגנה עליהם מפני איומים והטרדות בשל מוצאם או פעילותם למען הפלסטינים. האוניברסיטה מסרה כי ביטחונם של חברי הקהילה שלה הוא אחריות שהיא מתייחסת אליה ברצינות.
גם בראד לנדר, לשעבר מבקר עיריית ניו יורק ומועמד המפלגה הדמוקרטית לקונגרס, עלה לדבר בטקס. לנדר, יהודי המגדיר את עצמו ציוני ליברלי ומקורב לראש העיר זוהראן ממדאני, אמר שהוא חש קשר לישראל, אך הוסיף: "הווידוי שלי, שלנו, חייב להתמקד בשותפות שלנו למה שאני רואה כרצח עם בעזה". הוא דיבר על "ההרס והרעב בעזה" וכן על "האלימות בגדה המערבית", ואמר למשתתפים: "נשאנו באחריות".
הטקס בברוקלין נערך זו השנה השלישית. המשתתפים קראו שמות של פלסטינים שנהרגו, התפללו וקרעו בד לבן בהשראת מנהג הקריעה באבלות היהודית. חלקם לבשו לבן, אחרים נשאו כאפיות. בסיום הם צעדו אל המזרקה בכיכר והניחו לצדה כרטיסי זיכרון הנושאים שמות של הרוגים. הרבנית אבי שטיין, המקורבת לממדאני, קראה לקהל לפעול נגד הסיוע הצבאי האמריקני לישראל באמצעות חרמות, הפגנות והצבעה בקלפי.
בינתיים בבלוויל התכנסו באותו יום כ-150 בני אדם לעצרת תמיכה בקהילה היהודית. נשיא בית הכנסת נורמן וודום אמר כי בית הכנסת ישוב לקיים תפילות, אף שהחוקרים עדיין עבדו בו וחלק מבני הקהילה נאלצו לערוך תפילה פרטית בבית מלון. לאחר שהחוקרים יעזבו, אמר, יתחילו בתיקון הנזק. הקהילה גם מקדמת התקנת מצלמות וציפוי מגן לחלונות.