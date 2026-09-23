הירי החל ביום ראשון סמוך לשעה 19:00 בערב (שעון מקומי). לפי ממצאי החקירה הראשוניים, וורד הגיע בטנדר ופתח באש לעבר סמית, שישב בניידת סמויה מחוץ לבית הכנסת. סמית השיב אש, ושוטר נוסף שהגיע למקום ירה גם הוא. לפי הערכת החוקרים, בחילופי האש נורו בין 20 ל-30 קליעים. חלונות בית הכנסת, כלי רכב ובתים סמוכים נפגעו. בתצלומים מהזירה נראו חורים בחלון הוויטראז' של בית הכנסת ובדופן טנדר שעמד ברחוב.

הירי החל ביום ראשון סמוך לשעה 19:00 בערב (שעון מקומי). לפי ממצאי החקירה הראשוניים, וורד הגיע בטנדר ופתח באש לעבר סמית, שישב בניידת סמויה מחוץ לבית הכנסת. סמית השיב אש, ושוטר נוסף שהגיע למקום ירה גם הוא. לפי הערכת החוקרים, בחילופי האש נורו בין 20 ל-30 קליעים. חלונות בית הכנסת, כלי רכב ובתים סמוכים נפגעו. בתצלומים מהזירה נראו חורים בחלון הוויטראז' של בית הכנסת ובדופן טנדר שעמד ברחוב.

הירי החל ביום ראשון סמוך לשעה 19:00 בערב (שעון מקומי). לפי ממצאי החקירה הראשוניים, וורד הגיע בטנדר ופתח באש לעבר סמית, שישב בניידת סמויה מחוץ לבית הכנסת. סמית השיב אש, ושוטר נוסף שהגיע למקום ירה גם הוא. לפי הערכת החוקרים, בחילופי האש נורו בין 20 ל-30 קליעים. חלונות בית הכנסת, כלי רכב ובתים סמוכים נפגעו. בתצלומים מהזירה נראו חורים בחלון הוויטראז' של בית הכנסת ובדופן טנדר שעמד ברחוב.

נורמן וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר ששמע את היריות כשהמתפללים עוד היו בכניסה. הוא צעק שיש יורה והורה לכולם לשכב על הרצפה. קליעים חדרו דרך החלון הפונה לרחוב ופגעו בקיר שממול. איש מבין המתפללים לא נפגע. דאגלס לובל, שהיה במקום, סיפר שחילופי האש נמשכו בעיניו "כמו נצח". כששוטר נכנס לבניין ושאל אם יש פצועים, התברר שכל המתפללים יצאו ללא פגיעה גופנית. "השוטר שהיה בחוץ הציל את חיינו", אמר לובל.

נורמן וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר ששמע את היריות כשהמתפללים עוד היו בכניסה. הוא צעק שיש יורה והורה לכולם לשכב על הרצפה. קליעים חדרו דרך החלון הפונה לרחוב ופגעו בקיר שממול. איש מבין המתפללים לא נפגע. דאגלס לובל, שהיה במקום, סיפר שחילופי האש נמשכו בעיניו "כמו נצח". כששוטר נכנס לבניין ושאל אם יש פצועים, התברר שכל המתפללים יצאו ללא פגיעה גופנית. "השוטר שהיה בחוץ הציל את חיינו", אמר לובל.

נורמן וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר ששמע את היריות כשהמתפללים עוד היו בכניסה. הוא צעק שיש יורה והורה לכולם לשכב על הרצפה. קליעים חדרו דרך החלון הפונה לרחוב ופגעו בקיר שממול. איש מבין המתפללים לא נפגע. דאגלס לובל, שהיה במקום, סיפר שחילופי האש נמשכו בעיניו "כמו נצח". כששוטר נכנס לבניין ושאל אם יש פצועים, התברר שכל המתפללים יצאו ללא פגיעה גופנית. "השוטר שהיה בחוץ הציל את חיינו", אמר לובל.

בבלוויל עדיין לא נקבע אם וורד ביקש לפגוע בבית הכנסת, במתפללים או בשוטר. קריסטי דנט, דוברת היחידה לחקירות מיוחדות, נשאלה אם מדובר במתקפת טרור נגד הקהילה היהודית. היא השיבה כי תהיה זו השערה, ואז הוסיפה: "ההיגיון הישר אומר שככל הנראה זה המקרה". השר הממונה על ביטחון הציבור באונטריו, מייקל קרזנר, כינה את האירוע מתקפה אנטישמית ואמר שהשוטרים מנעו "טבח בהתהוות".

בבלוויל עדיין לא נקבע אם וורד ביקש לפגוע בבית הכנסת, במתפללים או בשוטר. קריסטי דנט, דוברת היחידה לחקירות מיוחדות, נשאלה אם מדובר במתקפת טרור נגד הקהילה היהודית. היא השיבה כי תהיה זו השערה, ואז הוסיפה: "ההיגיון הישר אומר שככל הנראה זה המקרה". השר הממונה על ביטחון הציבור באונטריו, מייקל קרזנר, כינה את האירוע מתקפה אנטישמית ואמר שהשוטרים מנעו "טבח בהתהוות".

בבלוויל עדיין לא נקבע אם וורד ביקש לפגוע בבית הכנסת, במתפללים או בשוטר. קריסטי דנט, דוברת היחידה לחקירות מיוחדות, נשאלה אם מדובר במתקפת טרור נגד הקהילה היהודית. היא השיבה כי תהיה זו השערה, ואז הוסיפה: "ההיגיון הישר אומר שככל הנראה זה המקרה". השר הממונה על ביטחון הציבור באונטריו, מייקל קרזנר, כינה את האירוע מתקפה אנטישמית ואמר שהשוטרים מנעו "טבח בהתהוות".

שהתפרסם במחאות באוניברסיטת קולומביה. את האירוע ארגנו קבוצות שמאל יהודיות, ובהן "יהודים למען צדק גזעי וכלכלי" ו"רבנים למען הפסקת אש", בשיתוף ארגונים אנטי ציוניים נוספים. מול הבמה הונף שלט "לא לעוד פצצה". מעליה נכתב: "לסרב, לזכור, להתחייב מחדש". על דוכן הנואמים הופיע משפט אחר: "על חטא רצח העם אנו מכפרים".

שהתפרסם במחאות באוניברסיטת קולומביה. את האירוע ארגנו קבוצות שמאל יהודיות, ובהן "יהודים למען צדק גזעי וכלכלי" ו"רבנים למען הפסקת אש", בשיתוף ארגונים אנטי ציוניים נוספים. מול הבמה הונף שלט "לא לעוד פצצה". מעליה נכתב: "לסרב, לזכור, להתחייב מחדש". על דוכן הנואמים הופיע משפט אחר: "על חטא רצח העם אנו מכפרים".

"לא קל לחזור בתשובה כשהכסף שאנחנו משלמים על לימודים, כספי המסים שלנו והקולות שלנו משמשים להרוג, לפצוע ולעקור פלסטינים", אמר חליל לקהל. הוא הזכיר גם לבנונים שנעקרו מבתיהם והפצצות באיראן, ואמר כי "הפרויקט הציוני" מנסה להשכיח מבני האדם ש"כולנו אחד, כולנו בני אדם". את דבריו חתם בניסוח ששאל מתפילת היזכור: "יזכור אלוהים שישראל מבצעת רצח עם". לאחר מכן קרא לאלוהים "לדרוש מישראל דין וחשבון, באמצעות כולנו".

"לא קל לחזור בתשובה כשהכסף שאנחנו משלמים על לימודים, כספי המסים שלנו והקולות שלנו משמשים להרוג, לפצוע ולעקור פלסטינים", אמר חליל לקהל. הוא הזכיר גם לבנונים שנעקרו מבתיהם והפצצות באיראן, ואמר כי "הפרויקט הציוני" מנסה להשכיח מבני האדם ש"כולנו אחד, כולנו בני אדם". את דבריו חתם בניסוח ששאל מתפילת היזכור: "יזכור אלוהים שישראל מבצעת רצח עם". לאחר מכן קרא לאלוהים "לדרוש מישראל דין וחשבון, באמצעות כולנו".

"לא קל לחזור בתשובה כשהכסף שאנחנו משלמים על לימודים, כספי המסים שלנו והקולות שלנו משמשים להרוג, לפצוע ולעקור פלסטינים", אמר חליל לקהל. הוא הזכיר גם לבנונים שנעקרו מבתיהם והפצצות באיראן, ואמר כי "הפרויקט הציוני" מנסה להשכיח מבני האדם ש"כולנו אחד, כולנו בני אדם". את דבריו חתם בניסוח ששאל מתפילת היזכור: "יזכור אלוהים שישראל מבצעת רצח עם". לאחר מכן קרא לאלוהים "לדרוש מישראל דין וחשבון, באמצעות כולנו".