בתום תחקיר שבוצע בצה"ל, הודיע הבוקר (שלישי) הצבא מה היה העצם הבלתי-מזוהה שחדר בסוף השבוע לשמי הצפון. "ההערכה המסתמנת היא כי ככל הנראה מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם", אמרו בצה"ל. "בשלב זה, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו. ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כטב"ם וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל".
מאז שבת נבדק אם מדובר בדגם של רחפן שבמערכת הביטחון לא מכירים. כוחות רבים של צה"ל הוקפצו לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירה עוינת. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.
בצה"ל הוסיפו הבוקר כי "העצם זוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר, אשר עקבו אחריו והכווינו את הכוחות בשטח במסגרת הטיפול באירוע. במקביל וכבכל אירוע התבצע חיזוק בהגנה בישובים כולל מחלקות ההגנה עד אשר יסתיימו כלל הבדיקות בהקשר זה. נכון לשעה זו, העצם טרם אותר בשטח, לא חלו שינויים בהנחיות לעורף".
עוד נמסר כי "ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד ועל כן לא נלקחים סיכונים וברגע זיהוי האיום מבוצע תהליך מהיר עד ליירוט המטרה. צה"ל ממשיך לבצע סריקות במרחב, באוויר ובקרקע תוך בחינה מתמדת של מערכות הגילוי על מנת לשפר את יכולות הזיהוי והפקת לקחים מאירועים מבצעיים מסוג זה".