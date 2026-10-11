יותר מ-12 שעות חלפו מאז ההתרעה על חשש לחדירת כטב"ם אמש (יום שבת) בגליל המערבי, ובצה"ל עדיין לא יודעים מהו העצם שחצה מלבנון לישראל ונעלם. כך זה נראה ממצלמות האבטחה באזור, בפרסום ראשון:
רק כעבור כארבע שעות מחדירת העצם, נזכיר, מדובר צה"ל נמסר רשמית כי "בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל-עראמשה, תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".
אחרי ההתרעה הקפיצו בצה"ל כוחות רבים לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירת אותו עצם. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.
בנוסף, הוזנקו מסוקים שסייעו בסריקות מהאוויר. רעש המסוקים נשמע היטב באזור. גם הבוקר נמשכות הסריקות מהאוויר ומהקרקע בניסיון להבין את ההתרחשות. בצה"ל אומרים, כי בכל הנוגע לחזית האזרחית, ניתן לשמור על שגרה מלאה ואין הנחיות מיוחדות לתושבים - אך כוחות רבים שהוקפצו אתמול בכיתות הכוננות ביישובים בגליל המערבי הסמוכים לגבול נותרו על משמרתם והסריקות כאמור נמשכות. במהלך הלילה נבדקו חשדות נוספים כמו חדירה דרך הים לאיזור נהריה, אך אלו נשללו.