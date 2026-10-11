רק כעבור כארבע שעות מחדירת העצם, נזכיר, מדובר צה"ל נמסר רשמית כי "בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל-עראמשה, תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

רק כעבור כארבע שעות מחדירת העצם, נזכיר, מדובר צה"ל נמסר רשמית כי "בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל-עראמשה, תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

רק כעבור כארבע שעות מחדירת העצם, נזכיר, מדובר צה"ל נמסר רשמית כי "בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל-עראמשה, תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

אחרי ההתרעה הקפיצו בצה"ל כוחות רבים לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירת אותו עצם. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.

אחרי ההתרעה הקפיצו בצה"ל כוחות רבים לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירת אותו עצם. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.

אחרי ההתרעה הקפיצו בצה"ל כוחות רבים לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירת אותו עצם. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.