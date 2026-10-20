גנבו דלק מצה"ל, שיחדו נגדים: החשודים ב פרשת ההונאה הכלכלית במיליוני שקלים בזמן עבודות ברצועת עזה הובאו הערב (שלישי) לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם, כאשר בין החשודים ישנם בעלי חברות קבלניות שעבדו ברצועה.

משאית עם כלי הנדסי ברצועה ( צילום: BASHAR TALEB / AFP )

רן רחמני (74) מעפולה, אחד החשודים המרכזיים בפרשה, הוא הבעלים של החברה הקבלנית "רחמני" שעובדת מול משרד הביטחון. הוא נעצר הבוקר במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433, כאשר לפי החשד סיפק למשרד הביטחון כלים כבדים באמצעות קבלן המשנה חברת "סחף הדרום", והיה מודע לדלקים שלא סופקו. בדיון בעניינו נטען כי על בסיס דיווחים למע"מ "יש חשדות לניפוח וקיזוזים". עורך דינו הכחיש את המיוחס לו, ומעצרו הוארך בשלושה ימים.

גם מעצרו של החשוד אלישע יפרח הוארך, לאחר שנעצר בחשד שלא סיפק את הדלקים המדוברים, אך קיבל תמורתם כסף והנפיק חשבוניות פיקטיביות. חשודים מרכזיים נוספים הם מוחמד עמאר, הבעלים של חברת "סחף הדרום", ויוסף אבו עמאר, בן 61 מלקיה, שעבד כמנהל בחברה שזכתה במכרז של משרד הביטחון לביצוע עבודות ברצועת עזה בתקופת המלחמה. נציג המשטרה טען בבית המשפט כי "על פי החשד הוא פעל לשם הונאת מוסדות המדינה בכך שלא דיווח על דלקים אותם לקח מצה"ל. יש חשד נגדו לפיו נתן שוחד לנגדים ברצועה".

גם הנגדים המעורבים נעצרו, והובאו הבוקר לחקירה במצ"ח. בבית הדין הצבאי ביקשו להאריך את מעצרם. בנוסף, נעצר גם יועץ המס של חברת "סחף הדרום", זידן אבו עמאר, ובחיפוש בביתו נתפסו 600 אלף שקלים וזהב.

נציג המשטרה אמר בדיון כי "מדובר בפרשיה חמורה של הונאה כלכלית של מיליוני שקלים. מאז מלחמת חרבות ברזל ועד היום החשודים ניצלו את זמן המלחמה כדי להרוויח הון עתק, וזאת באמצעות הונאת מוסדות המדינה". המשטרה מייחסת לחשודים עבירות של איסור הלבנת הון, מסירת ידיעה כוזבת, הכנת פנקסי חשבון כוזבים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועוד. במשטרה גם חושדים שבחברת רחמני, שעבדה ברצועת עזה, ניפחו את כמות העבודות שביצעו כדי לקבל יותר כספים.

את החקירה ניהלה כאמור היחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 לצד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים, והבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו 21 חשודים על ידי להב 433 ומצ"ח, במבצע רחב היקף בכל הארץ.